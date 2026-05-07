Công ty họ GAS sắp chi 100 tỷ đồng trả cổ tức tiền mặt 20% trong tháng 5

CTCP Kinh doanh Khí miền Nam (HNX: PGS) vừa công bố ngày 11/5/2026 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức bằng tiền năm 2025, ngày giao dịch không hưởng quyền là 8/5/2026.

Theo kế hoạch, công ty sẽ chi trả cổ tức với tỷ lệ 20%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 2.000 đồng. Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 19/5/2026.

﻿Với gần 50 triệu cổ phiếu đang lưu hành, công ty dự kiến chi khoảng gần 100 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông đợt này.

Kinh doanh Khí Miền Nam nhiều năm liền duy trì mức chi trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 20%. ﻿

Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS, HOSE: GAS) là cổ đông lớn nhất nắm 35% dự kiến nhận được 35 tỷ đồng tiền cổ tức.﻿

Năm 2026, PGS kỳ vọng doanh thu đi ngang gần 6.502 tỷ đồng, tuy nhiên lãi trước thuế giảm 16% so với thực hiện năm 2025 còn gần 119 tỷ đồng, thấp nhất 5 năm.

Quý 1/2026, công ty ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.417 tỷ đồng, giảm khoảng 9% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế đạt 38 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 30,5 tỷ đồng, tăng khoảng 4% so với cùng kỳ năm trước. PGS đã hoàn thành 22% kế hoạch doanh thu năm 2026 và 32% kế hoạch lợi nhuận. ﻿

PGS tiền thân là Xí nghiệp kinh doanh các sản phẩm khí miền Nam, được thành lập năm 2000. Cổ phiếu PGS hiện giao dịch quanh mức 52.000 đồng/cp. ﻿