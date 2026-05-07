Công ty họ GAS sắp chi 100 tỷ đồng trả cổ tức tiền mặt 20% trong tháng 5

Phụng Tiên | 07-05-2026 - 14:11 PM | Doanh nghiệp

Với gần 50 triệu cổ phiếu đang lưu hành, công ty dự kiến chi khoảng gần 100 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông đợt này.

CTCP Kinh doanh Khí miền Nam (HNX: PGS) vừa công bố ngày 11/5/2026 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức bằng tiền năm 2025, ngày giao dịch không hưởng quyền là 8/5/2026.

Theo kế hoạch, công ty sẽ chi trả cổ tức với tỷ lệ 20%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 2.000 đồng. Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 19/5/2026.

Kinh doanh Khí Miền Nam nhiều năm liền duy trì mức chi trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 20%. ﻿

Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS, HOSE: GAS) là cổ đông lớn nhất nắm 35% dự kiến nhận được 35 tỷ đồng tiền cổ tức.﻿

Năm 2026, PGS kỳ vọng doanh thu đi ngang gần 6.502 tỷ đồng, tuy nhiên lãi trước thuế giảm 16% so với thực hiện năm 2025 còn gần 119 tỷ đồng, thấp nhất 5 năm.

Quý 1/2026, công ty ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.417 tỷ đồng, giảm khoảng 9% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế đạt 38 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 30,5 tỷ đồng, tăng khoảng 4% so với cùng kỳ năm trước. PGS đã hoàn thành 22% kế hoạch doanh thu năm 2026 và 32% kế hoạch lợi nhuận. ﻿

PGS tiền thân là Xí nghiệp kinh doanh các sản phẩm khí miền Nam, được thành lập năm 2000. Cổ phiếu PGS hiện giao dịch quanh mức 52.000 đồng/cp. ﻿

Vietjet, T&T thách thức vị thế độc quyền của Vietnam Airlines trong 1 lĩnh vực

Đổ gần 4.000 tỷ đặt niềm tin vào cổ phiếu cơ bản, một 'cá mập' đang gồng lỗ FPT và Vinamilk

Petrolimex công bố doanh thu quý 1/2026 gần 100.000 tỷ đồng, cao nhất 13 năm: Giữ vững vai trò trụ cột an ninh năng lượng quốc gia

Đầm Sen đang bị lãng quên giữa lúc thị trường vui chơi, giải trí bùng nổ?

Doanh nghiệp khoáng sản chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức 25% bằng tiền mặt

Từ khoản lỗ 3.700 tỷ đến kế hoạch IPO 10 tỷ USD: WinCommerce làm gì để mở hàng nghìn cửa hàng nhưng không phải “đốt tiền”?

