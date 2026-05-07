Doanh nghiệp khoáng sản chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức 25% bằng tiền mặt

CTCP Khai thác, Chế biến khoáng sản Hải Dương (mã CK: KHD) vừa thông báo ngày 11/5/2026 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2025, ngày giao dịch không hưởng quyền là 8/5/2026.

Theo kế hoạch, doanh nghiệp sẽ chi trả cổ tức với tỷ lệ 25%, tương đương cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 2.500 đồng. Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 28/5/2026.

Trước đó, công ty đã chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2025 bằng tiền với tỷ lệ 5%, tương ứng mỗi cổ phiếu sẽ nhận 500 đồng. ﻿

Với 3,2 triệu cổ phiếu đang lưu hành, doanh nghiệp dự kiến chi khoảng 8 tỷ đồng để thanh toán cổ tức cho cổ đông.﻿

﻿Ngày 2/4/2026, công ty công bố thông tin bất thường về việc không còn đáp ứng điều kiện là công ty đại chúng theo quy định. Cụ thể, công ty không đảm bảo tối thiểu 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết được nắm giữ bởi ít nhất 100 nhà đầu tư không phải cổ đông lớn.

Tính đến ngày 31/3/2026, doanh nghiệp hiện có 106 cổ đông. Trong đó, 7 cổ đông lớn nắm giữ tới 91,9% số cổ phiếu có quyền biểu quyết, còn 99 cổ đông còn lại chỉ sở hữu 8,1% lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết.﻿

Cổ phiếu KHD hiện giao dịch ở mức 20.000 đồng/cp, thanh khoản gần như bằng không với cơ cấu cổ đông cô đặc.

Công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương tiền thân là Mỏ đá vôi Thống Nhất Hải Hưng được thành lập và đi vào hoạt động từ năm 1958. Đến năm 1997 được đổi tên là công ty khai thác, chế biến đá và khoáng sản Hải Dương. Công ty chính thức hoạt động dưới hình thức CTCP từ tháng 7 năm 2003. Doanh nghiệp có trụ sở tại phường Nhị Chiểu, TP Hải Phòng và hoạt động trong lĩnh vực khai thác, chế biến khoáng sản.