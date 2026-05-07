Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Doanh nghiệp khoáng sản chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức 25% bằng tiền mặt

Phụng Tiên | 07-05-2026 - 10:15 AM | Doanh nghiệp

Doanh nghiệp khoáng sản chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức 25% bằng tiền mặt

Trước đó, công ty đã chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2025 bằng tiền với tỷ lệ 5%, tương ứng mỗi cổ phiếu sẽ nhận 500 đồng.

CTCP Khai thác, Chế biến khoáng sản Hải Dương (mã CK: KHD) vừa thông báo ngày 11/5/2026 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2025, ngày giao dịch không hưởng quyền là 8/5/2026.

Theo kế hoạch, doanh nghiệp sẽ chi trả cổ tức với tỷ lệ 25%, tương đương cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 2.500 đồng. Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 28/5/2026.

Trước đó, công ty đã chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2025 bằng tiền với tỷ lệ 5%, tương ứng mỗi cổ phiếu sẽ nhận 500 đồng. ﻿

Với 3,2 triệu cổ phiếu đang lưu hành, doanh nghiệp dự kiến chi khoảng 8 tỷ đồng để thanh toán cổ tức cho cổ đông.﻿

﻿Ngày 2/4/2026, công ty công bố thông tin bất thường về việc không còn đáp ứng điều kiện là công ty đại chúng theo quy định. Cụ thể, công ty không đảm bảo tối thiểu 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết được nắm giữ bởi ít nhất 100 nhà đầu tư không phải cổ đông lớn.

Tính đến ngày 31/3/2026, doanh nghiệp hiện có 106 cổ đông. Trong đó, 7 cổ đông lớn nắm giữ tới 91,9% số cổ phiếu có quyền biểu quyết, còn 99 cổ đông còn lại chỉ sở hữu 8,1% lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết.﻿

Cổ phiếu KHD hiện giao dịch ở mức 20.000 đồng/cp, thanh khoản gần như bằng không với cơ cấu cổ đông cô đặc.

Công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương tiền thân là Mỏ đá vôi Thống Nhất Hải Hưng được thành lập và đi vào hoạt động từ năm 1958. Đến năm 1997 được đổi tên là công ty khai thác, chế biến đá và khoáng sản Hải Dương. Công ty chính thức hoạt động dưới hình thức CTCP từ tháng 7 năm 2003. Doanh nghiệp có trụ sở tại phường Nhị Chiểu, TP Hải Phòng và hoạt động trong lĩnh vực khai thác, chế biến khoáng sản.

Một công ty chốt ngày trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 20,22%

Phụng Tiên

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Vietjet, T&T thách thức vị thế độc quyền của Vietnam Airlines trong 1 lĩnh vực

Vietjet, T&T thách thức vị thế độc quyền của Vietnam Airlines trong 1 lĩnh vực Nổi bật

Đổ gần 4.000 tỷ đặt niềm tin vào cổ phiếu cơ bản, một 'cá mập' đang gồng lỗ FPT và Vinamilk

Đổ gần 4.000 tỷ đặt niềm tin vào cổ phiếu cơ bản, một 'cá mập' đang gồng lỗ FPT và Vinamilk Nổi bật

Petrolimex công bố doanh thu quý 1/2026 gần 100.000 tỷ đồng, cao nhất 13 năm: Giữ vững vai trò trụ cột an ninh năng lượng quốc gia

Petrolimex công bố doanh thu quý 1/2026 gần 100.000 tỷ đồng, cao nhất 13 năm: Giữ vững vai trò trụ cột an ninh năng lượng quốc gia

11:03 , 07/05/2026
Đầm Sen đang bị lãng quên giữa lúc thị trường vui chơi, giải trí bùng nổ?

Đầm Sen đang bị lãng quên giữa lúc thị trường vui chơi, giải trí bùng nổ?

10:45 , 07/05/2026
Từ khoản lỗ 3.700 tỷ đến kế hoạch IPO 10 tỷ USD: WinCommerce làm gì để mở hàng nghìn cửa hàng nhưng không phải “đốt tiền”?

Từ khoản lỗ 3.700 tỷ đến kế hoạch IPO 10 tỷ USD: WinCommerce làm gì để mở hàng nghìn cửa hàng nhưng không phải “đốt tiền”?

09:59 , 07/05/2026
Một doanh nghiệp xuất khẩu lao động bị phạt 400 triệu đồng

Một doanh nghiệp xuất khẩu lao động bị phạt 400 triệu đồng

09:13 , 07/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên