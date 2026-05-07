Cú bắt tay bất ngờ của Petrolimex, Xuân Cầu Holdings và Selex Motors

Ngày 6/5/2026, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex), Tập đoàn Xuân Cầu Holdings và Công ty Selex Motors chính thức công bố thành lập Công ty Cổ phần Hạ tầng Năng lượng Xanh Việt Nam (VGX).

Sự kiện diễn ra trong bối cảnh Việt Nam đẩy mạnh thực hiện các cam kết giảm phát thải khí nhà kính, hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050. Hạ tầng năng lượng hiện vẫn là điểm nghẽn lớn nhất đối với quá trình điện hóa giao thông, đặc biệt trong phát triển đồng bộ hệ thống trạm sạc, trạm đổi pin và nền tảng quản lý vận hành.

VGX được thành lập nhằm phát triển hệ thống hạ tầng năng lượng xanh đồng bộ, hiện đại, có khả năng kết nối rộng và sử dụng chung, phục vụ đa dạng phương tiện điện, từ xe máy, ô tô đến các mô hình vận tải và logistics trong tương lai.

Doanh nghiệp định hướng xây dựng mạng lưới trạm sạc và trạm đổi pin trên phạm vi toàn quốc, trong đó ưu tiên triển khai tại các đô thị lớn như Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, những địa bàn đang thúc đẩy lộ trình hạn chế phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch, tiến tới hình thành các khu vực phát thải thấp.

Hệ thống hạ tầng năng lượng dùng chung, có khả năng kết nối và chia sẻ giữa nhiều chủ thể do VGX phát triển cho phép tối ưu hóa nguồn lực đầu tư, giảm trùng lặp, đồng thời tạo điều kiện để mọi người dân và doanh nghiệp tiếp cận dịch vụ năng lượng thuận tiện, an toàn và tiết kiệm chi phí.

Chủ tịch HĐQT Xuân Cầu Holdings Tô Dũng và Chủ tịch HĐQT Petrolimex Phạm Văn Thanh tặng hoa chúc mừng Lãnh đạo CTCP Hạ tầng Năng lượng Xanh Việt Nam

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch HĐQT Petrolimex Phạm Văn Thanh nhấn mạnh sự ra đời của Công ty là bước đi cụ thể nhằm hiện thực hóa chiến lược “Ba chuyển đổi” của Petrolimex gồm chuyển đổi số, chuyển đổi văn hóa và chuyển đổi xanh; đồng thời thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của Tập đoàn trong hành trình chuyển dịch năng lượng.

Theo ông Thanh, sự ra đời của Công ty không chỉ đánh dấu bước chuyển của Petrolimex khỏi “vùng an toàn” của hoạt động kinh doanh xăng dầu truyền thống để tham gia thị trường năng lượng cho giao thông điện, mà còn mở đầu cho một hệ sinh thái năng lượng mới, đặt nền tảng cho thập kỷ chuyển đổi xanh của ngành năng lượng Việt Nam.

Chủ tịch HĐQT Petrolimex Phạm Văn Thanh cho rằng chỉ khi doanh nghiệp Việt cùng chung tay, kết hợp giữa khu vực nhà nước và tư nhân, giữa truyền thống và đổi mới, mới có thể tạo dựng nền tảng tự chủ cho hành trình chuyển dịch năng lượng và bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia một cách bền vững.

Trong giai đoạn đầu, VGX sẽ triển khai tại các đô thị có mật độ giao thông cao, sau đó mở rộng dọc các trục giao thông chính, tiến tới phủ rộng toàn quốc, góp phần thúc đẩy chuyển đổi xanh, giảm phát thải và bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Phát biểu đại diện lãnh đạo CTCP Hạ tầng Năng lượng Xanh Việt Nam, Ông Nguyễn Hữu Phước Nguyên - Tổng Giám đốc công ty khẳng định quyết tâm phát triển hệ thống hạ tầng năng lượng xanh đồng bộ, hiện đại và từng bước làm chủ công nghệ do doanh nghiệp Việt phát triển. Ban lãnh đạo Công ty cam kết tập trung triển khai công việc với tinh thần thực chất, hiệu quả và tốc độ cao nhằm mang đến cho người dân và doanh nghiệp khả năng tiếp cận các dịch vụ năng lượng xanh thuận tiện, an toàn và tiết kiệm.