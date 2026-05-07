Bà chủ chuỗi Phê La, Katinat không còn là cổ đông Chứng khoán Vietcap

Bà Trương Nguyễn Thiên Kim, vợ ông Tô Hải - Thành viên HĐQT CTCP Chứng khoán Vietcap (mã: VCI, sàn HoSE) vừa báo cáo đã bán toàn bộ 16,91 triệu cổ phiếu VCI (tương đương 1,47% vốn) bằng phương thức thỏa thuận trong thời gian từ 15/4 đến 4/5/2026.



Hoàn tất giao dịch, bà Trương Nguyễn Thiên Kim không còn nắm giữ cổ phiếu VCI nào. Trong khi đó, ông Tô Hải đang sở hữu 174,33 triệu cổ phiếu, chiếm 15,19% vốn VCI.

Bà Trương Nguyễn Thiên Kim (sinh năm 1976), nguyên quán Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Bà tốt nghiệp thạc sỹ chuyên ngành Tài chính, Lưu chuyển tiền tệ và Tín dụng, cử ngân ngành Tài chính - Ngân hàng tại Trường Đại học Kinh tế TP.HCM.

Bà Trương Nguyễn Thiên Kim

Bà Kim là một nữ doanh nhân đình đám trong ngành F&B khi đứng sau chuỗi thương hiệu đồ uống và nhà hàng nổi tiếng.

Cụ thể, bà Thiên Kim là cổ đông nắm đến 84,21% tỷ lệ sở hữu tại CTCP Café Katinat (chủ thương hiệu đồ uống Katinat); 51% vốn tại CTCP Phê La (đơn vị quản lý, điều hành chuỗi Phê La).

Bên cạnh đó, bà Thiên Kim còn là Tổng giám đốc CTCP D1 Concepts. Công ty này có tên ban đầu là CTCP Lim Lai thành lập năm 2012, người sáng lập là ông Trịnh Lai. Đến năm 2016, Lim Lai đổi tên thành Capella D1 – được giới thiệu là thành viên của Capella Holdings.

Tháng 10/2020, Capella D1 đổi tên thành D1 Concepts như hiện tại. Doanh nghiệp này sở hữu các thương hiệu nhà hàng nổi tiếng như Chuỗi nhà hàng San Fu Lou - Cantonese Kitchen, Sorae Sushi Sake & Lounge, Dì Mai,...

Ngoài ra, bà Trương Nguyễn Thiên Kim còn là Thành viên HĐQT CTCP Sữa Quốc tế Lof (mã: IDP) - nơi chồng bà đang giữ chức Chủ tịch HĐQT.

Liên quan đến cổ phiếu VCI, Quỹ Đầu tư Bản Việt Discovery đăng ký bán ra toàn bộ 135.000 cổ phiếu VCI của CTCP Chứng khoán Vietcap với lý do cơ cấu danh mục đầu tư. Giao dịch dự kiến thực hiện trong thời gian từ 6/5 đến 1/6/2026. Nếu bán ra thành công, Quỹ Đầu tư Bản Việt Discovery sẽ không còn nắm giữ cổ phiếu VCI nào.

Được biết, bà Nguyễn Thanh Phượng - Chủ tịch HĐQT Vietcap cũng đồng thời là Chủ tịch Quỹ Đầu tư Bản Việt Discovery. Bà Phượng đang nắm giữ 30,8 triệu cổ phiếu, chiếm 2,68% vốn VCI.

Về hoạt động kinh doanh trong quý I/2026, Vietcap ghi nhận doanh thu hoạt động hơn 1.400 tỷ đồng, tăng 65% so với cùng kỳ.

Về cơ cấu doanh thu, lãi từ tài sản FVTPL đóng góp lớn nhất với mức hơn 500 tỷ đồng, cao hơn 42% so với cùng kỳ. Lãi từ tài sản AFS đạt mức 127 tỷ đồng, gấp hơn 2,3 lần. Đồng thời, doanh thu hoạt động môi giới cũng tăng mạnh lên gần 340 tỷ đồng, gấp 2,3 lần cùng kỳ năm trước. Lãi từ cho vay phải thu đạt gần 415 tỷ đồng, tăng 61%.

Trong khi đó, chi phí hoạt động cũng tăng cao so với cùng kỳ tăng gấp đôi lên mức 632 tỷ đồng, chủ yếu do khoản lỗ tài sản FVTPL và chi phí môi giới chứng khoán tăng mạnh. Mặt khác, Vietcap cũng chịu thêm áp lực từ chi phí tài chính tăng gần 90% lên 346 tỷ đồng.

Kết quả, Vietcap báo lãi sau thuế ở mức gần 341 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ.

Tại thời điểm 31/3/2026, tổng tài sản của doanh nghiệp ở mức gần 37.100 tỷ đồng, tăng 3% so với đầu năm. Trong đó, các khoản cho vay chiếm hơn 16.600 tỷ đồng, tài sản AFS chiếm hơn 13.000 tỷ đồng và danh mục FVTPL chiếm hơn 2.500 tỷ đồng.

Ở danh mục tài sản AFS, công ty rót tiền vào một số cổ phiếu như FPT, IDP, KDH, MBB, MCH, MWG, TDM. So với đầu năm, Công ty đã gia tăng tỷ trọng với khoản đầu tư vào MCH, MWG và MBB; ngược lại công ty giảm khoản đầu tư vào STB.



