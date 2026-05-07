Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

3 cái tên 'quen thuộc' nợ thuế trên 1.000 tỷ đồng tại TP.HCM

Theo Hà Ly | 07-05-2026 - 07:30 AM | Doanh nghiệp

Thuế TP.HCM thực hiện công khai thông tin 4.605 người nộp thuế còn nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước đến thời điểm tháng 3/2026 với số tiền là 14.965 tỷ đồng, trong đó có 3 "cái tên" quen thuộc có số nợ trên 1.000 tỷ đồng.

Ba doanh nghiệp nợ thuế cả nghìn tỷ đồng gồm: Công ty Liên Doanh Vũng Tàu Paradise nợ gần 2.095 tỷ đồng, Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil nợ hơn 1.978 tỷ đồng và Công ty CP Đầu tư Golden Hill nợ gần 1.660 tỷ đồng.

Cũng theo danh sách của Thuế TP.HCM, Công ty CP Phát triển và Kinh doanh Nhà nợ hơn 895 tỷ đồng.

Có 13 đơn vị trong nhóm nợ thuế trên 100 tỷ đồng và dưới 500 tỷ đồng. Có thể kể đến Công ty THNN The Forest City nợ 210 tỷ đồng, Công ty Giày Hiệp Hưng nợ hơn 142 tỷ đồng, Công ty CP Sài Gòn One Tower nợ hơn 119 tỷ đồng...

3 cái tên 'quen thuộc' nợ thuế trên 1.000 tỷ đồng tại TP.HCM- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Ngoài ra, các Thuế cơ sở trực thuộc Thuế TP.HCM cũng công khai danh sách người nộp thuế nợ thuế tính đến hết 31/3/2026.

Trong đó, Thuế cơ sở 1 TP.HCM công khai danh sách 2.811 người nộp thuế còn nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách Nhà nước với tổng số tiền 3.501,4 tỷ đồng.

Một số đơn vị nợ thuế nhiều nhất Thuế cơ sở 1 TP.HCM gồm: Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Xây dựng Việt Hân Sài Gòn nợ hơn 493 tỷ đồng, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh nợ hơn 327 tỷ đồng, Công ty CP Tập đoàn Yên Khánh nợ hơn 263 tỷ đồng...

Thuế cơ sở 2 TP.HCM cũng công khai danh sách 28.970 cá nhân/đơn vị nợ thuế với tổng số tiền 1.997 tỷ đồng. Có thể kể đến như: Công ty TNHH Truyền thông - Tiếp thị Hồng Thụy nợ 9,3 tỷ đồng, Công ty TNHH Truyền thông và Thương mại HD nợ 7,6 tỷ đồng, Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và Thương mại Tùng Linh nợ 5,8 tỷ đồng....

Tại Thuế cơ sở 3 TP.HCM, tính đến 31/3/2026 cũng có 999 người nộp thuế còn nợ tiền thuế với tổng số tiền hơn 1.786 tỷ đồng. Trong đó có một số cái tên như: Công ty CP Property X nợ hơn 214 tỷ đồng, Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Thuận Thành Phát nợ gần 82 tỷ đồng, Công ty TNHH Thương mại Thiên Hồng Phúc nợ hơn 62 tỷ đồng...

Thuế cơ sở 4 TP.HCM công khai 1.633 người nộp thuế còn nợ thuế với tổng số tiền gần 97 tỷ đồng. Trong đó, Công ty CP Dịch vụ Sàn giao dịch Địa ốc Thăng Long nợ hơn 16 tỷ đồng, Công ty CP Vàng bạc Đá quý TP.HCM - VJC610 nợ hơn 9 tỷ đồng, Công ty TNHH Dịch vụ Hàng Hải Đông Nam nợ hơn 7 tỷ đồng...


Theo Hà Ly

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Những 'đại gia' Việt chỉ mất chưa đầy 1 giờ để kiếm 1 triệu đô

Những 'đại gia' Việt chỉ mất chưa đầy 1 giờ để kiếm 1 triệu đô Nổi bật

Đổ gần 4.000 tỷ đặt niềm tin vào cổ phiếu cơ bản, một 'cá mập' đang gồng lỗ FPT và Vinamilk

Đổ gần 4.000 tỷ đặt niềm tin vào cổ phiếu cơ bản, một 'cá mập' đang gồng lỗ FPT và Vinamilk Nổi bật

Tập đoàn vốn hoá 540 tỷ USD đang chuyển một phần nhà máy từ Châu Mỹ sang Việt Nam

Tập đoàn vốn hoá 540 tỷ USD đang chuyển một phần nhà máy từ Châu Mỹ sang Việt Nam

07:20 , 07/05/2026
DN sở hữu đường ống dẫn nước dài hơn 2.000m như "đường lên trời" ở đèo Ngoạn Mục: Lãi tăng 59% lên 300 tỷ đồng trong quý 1/2026

DN sở hữu đường ống dẫn nước dài hơn 2.000m như "đường lên trời" ở đèo Ngoạn Mục: Lãi tăng 59% lên 300 tỷ đồng trong quý 1/2026

00:08 , 07/05/2026
Siêu tàu dài 399m, trọng tải 225.000 tấn mang tên thành phố Hà Nội: Nằm trong tay hãng tàu lớn thứ 4 thế giới

Siêu tàu dài 399m, trọng tải 225.000 tấn mang tên thành phố Hà Nội: Nằm trong tay hãng tàu lớn thứ 4 thế giới

00:06 , 07/05/2026
Tin độc quyền: Prudential Việt Nam lần đầu lên tiếng về việc chuyển hàng nghìn tỷ đồng lợi nhuận ra nước ngoài

Tin độc quyền: Prudential Việt Nam lần đầu lên tiếng về việc chuyển hàng nghìn tỷ đồng lợi nhuận ra nước ngoài

00:00 , 07/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên