3 cái tên 'quen thuộc' nợ thuế trên 1.000 tỷ đồng tại TP.HCM

Ba doanh nghiệp nợ thuế cả nghìn tỷ đồng gồm: Công ty Liên Doanh Vũng Tàu Paradise nợ gần 2.095 tỷ đồng, Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil nợ hơn 1.978 tỷ đồng và Công ty CP Đầu tư Golden Hill nợ gần 1.660 tỷ đồng.

Cũng theo danh sách của Thuế TP.HCM, Công ty CP Phát triển và Kinh doanh Nhà nợ hơn 895 tỷ đồng.

Có 13 đơn vị trong nhóm nợ thuế trên 100 tỷ đồng và dưới 500 tỷ đồng. Có thể kể đến Công ty THNN The Forest City nợ 210 tỷ đồng, Công ty Giày Hiệp Hưng nợ hơn 142 tỷ đồng, Công ty CP Sài Gòn One Tower nợ hơn 119 tỷ đồng...

Ngoài ra, các Thuế cơ sở trực thuộc Thuế TP.HCM cũng công khai danh sách người nộp thuế nợ thuế tính đến hết 31/3/2026.

Trong đó, Thuế cơ sở 1 TP.HCM công khai danh sách 2.811 người nộp thuế còn nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách Nhà nước với tổng số tiền 3.501,4 tỷ đồng.

Một số đơn vị nợ thuế nhiều nhất Thuế cơ sở 1 TP.HCM gồm: Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Xây dựng Việt Hân Sài Gòn nợ hơn 493 tỷ đồng, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh nợ hơn 327 tỷ đồng, Công ty CP Tập đoàn Yên Khánh nợ hơn 263 tỷ đồng...

Thuế cơ sở 2 TP.HCM cũng công khai danh sách 28.970 cá nhân/đơn vị nợ thuế với tổng số tiền 1.997 tỷ đồng. Có thể kể đến như: Công ty TNHH Truyền thông - Tiếp thị Hồng Thụy nợ 9,3 tỷ đồng, Công ty TNHH Truyền thông và Thương mại HD nợ 7,6 tỷ đồng, Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và Thương mại Tùng Linh nợ 5,8 tỷ đồng....

Tại Thuế cơ sở 3 TP.HCM, tính đến 31/3/2026 cũng có 999 người nộp thuế còn nợ tiền thuế với tổng số tiền hơn 1.786 tỷ đồng. Trong đó có một số cái tên như: Công ty CP Property X nợ hơn 214 tỷ đồng, Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Thuận Thành Phát nợ gần 82 tỷ đồng, Công ty TNHH Thương mại Thiên Hồng Phúc nợ hơn 62 tỷ đồng...

Thuế cơ sở 4 TP.HCM công khai 1.633 người nộp thuế còn nợ thuế với tổng số tiền gần 97 tỷ đồng. Trong đó, Công ty CP Dịch vụ Sàn giao dịch Địa ốc Thăng Long nợ hơn 16 tỷ đồng, Công ty CP Vàng bạc Đá quý TP.HCM - VJC610 nợ hơn 9 tỷ đồng, Công ty TNHH Dịch vụ Hàng Hải Đông Nam nợ hơn 7 tỷ đồng...



