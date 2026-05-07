Tập đoàn vốn hoá 540 tỷ USD đang chuyển một phần nhà máy từ Châu Mỹ sang Việt Nam

Mới đây, Ban Quản lý Khu công nghệ cao TP HCM (SHTP) đã có báo cáo gửi UBND TP HCM về tình hình hoạt động dự án Intel Products Việt Nam và kết quả hợp tác tài trợ thiết bị phục vụ đào tạo nguồn nhân lực vi mạch bán dẫn.

Theo báo cáo, nhà máy Intel tại Việt Nam (Khu công nghệ cao TP HCM), luôn đóng vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng sản xuất bán dẫn toàn cầu của Intel.

Trong chiến lược tái cơ cấu hoạt động sản xuất, I ntel đã và đang thực hiện dịch chuyển một phần nhà máy lắp ráp, đóng gói, kiểm thử từ Costa Rica (một quốc gia nằm ở Trung Mỹ - PV) về Việt Nam để sản xuất sản phẩm chip cho máy chủ tại các trung tâm dữ liệu và kết nối mạng thế hệ mới.

Hiện tại, Intel đang tập trung đầu tư theo chiều sâu và chuyển giao công nghệ đóng gói, kiểm thử sản phẩm bán dẫn tiên tiến của Tập đoàn nhằm nâng cao năng lực sản xuất tại Việt Nam.

Trong đó, phải kể đến bộ vi xử lý Panther Lake và Wildcat Lake, sử dụng công nghệ tiên tiến nhất 18A, tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI), hỗ trợ đồ họa nâng cao, giúp tối ưu hóa hiệu suất, tiết kiệm năng lượng.

Sau 20 năm hiện diện tại VIệt Nam, nhà máy tại Khu công nghệ cao TP HCM là nhà máy lắp ráp và kiểm định lớn nhất trong mạng lưới sản xuất toàn cầu của Intel. Sản lượng tích lũy từ năm 2010 đến năm 2021 đạt hơn 3 tỷ sản phẩm.

Nhà máy tại Khu công nghệ cao TP HCM được xây dựng trên diện tích 46,6 ha, số vốn đầu tư tính đến thời điểm hiện nay là 1,5 tỷ USD.

Về đóng góp kinh tế, Intel Products Việt Nam đóng vai trò trụ cột khi giá trị xuất khẩu liên tục tăng mạnh. Cụ thể, năm 2023 đạt 10,31 tỷ USD; năm 2024 đạt 11,41 tỷ USD; năm 2025 đạt 11,67 tỷ USD. Dự báo trong năm 2026 sẽ thiết lập cột mốc mới ở mức 14,6 tỷ USD, tăng 25% so với năm 2025.

Intel Corporation (trụ sở tại Santa Clara, California, Mỹ), thành lập năm 1968, là tập đoàn công nghệ dẫn đầu thế giới trong lĩnh vực thiết kế và sản xuất bán dẫn. Intel hiện có mặt và vận hành tại 46 quốc gia, vùng lãnh thổ, bao gồm các trung tâm nghiên cứu, phát triển và cơ sở sản xuất quy mô lớn.

Với chiến lược phát triển hiện đại, Intel tập trung đẩy mạnh Intel Foundry nhằm cung cấp dịch vụ sản xuất chip tiên tiến, đồng thời duy trì vị thế then chốt trong thị trường CPU cho máy tính cá nhân và trung tâm dữ liệu.

Hiện nay, hãng đang tiên phong trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI), mở rộng hệ sinh thái mở và tăng cường năng lực sản xuất toàn cầu để đáp ứng nhu cầu điện toán ngày càng tăng của khách hàng.

Trong năm tài chính 2025 (kết thúc ngày 31/12/2025), tổng doanh thu của Intel đạt 52,853 tỷ USD. Theo TradingView, tính đến chiều 6/5, vốn hoá của Intel vượt 543 tỷ USD.