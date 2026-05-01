Siêu tàu dài 399m, trọng tải 225.000 tấn mang tên thành phố Hà Nội: Nằm trong tay hãng tàu lớn thứ 4 thế giới

"Hà Nội Express" là một con tàu có chiều dài 399m, sức chứa hàng hóa 23.660 TEU, trọng tải 225.000 tấn và là một trong số các tàu container lớn nhất thế giới.﻿

Hà Nội Express được trang bị tính năng tiên tiến: khả năng sử dụng nhiên liệu kép, chạy bằng cả dầu thông thường và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) thân thiện với môi trường.

Đây là chiếc thứ 3 trong số 12 tàu container siêu lớn cùng loại của Hapag-Lloyd, được đóng tại nhà máy đóng tàu Hanwha nổi tiếng ở Hàn Quốc. Trong số 12 tàu trên, 6 tàu được đặt tên theo các thành phố châu Á gồm Singapore, Mumbai, Manila, Busan, Bangkok và Hà Nội. Và Hà Nội là thành phố duy nhất trong nhóm không có cảng biển.

Hapag-Lloyd là hãng tàu container lớn nhất nước Đức và là hãng tàu lớn thứ 4 thế giới chỉ sau các hãng tàu COSCO, Maersk Group, China State Shipbuilding theo danh sách Fortune Global 500. Hapag-Lloyd hiện sở hữu đội tàu với 301 tàu hiện đại, vận chuyển 13,5 triệu TEU (đơn vị tương đương container 20 feet) mỗi năm, sở hữu đội ngũ 18.100 nhân viên tại hơn 396 văn phòng ở 139 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Hapag-Lloyd được thành lập từ ngày 01/09/1970 và là kết quả hợp nhất giữa Hamburg-American Line (HAPAG) và Norddeutscher Lloyd (NDL). Hapag-Lloyd được mua lại vào năm 1998 bởi Preussag AG (từ năm 2002 đổi tên thành TUI) và trở thành công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của nó vào năm 2002. Sau đó, Tập đoàn TUI đã bán lại cổ phần của Hapag-Lloyd cho các nhà đầu tư khác vào năm 2009 và năm 2012.

Trong giai đoạn 2005-2005, Hapag-Lloyd hợp nhất với CP Ships và trở thành hãng vận tải container lớn thứ 5 thế giới.

Sau đó, Hapag-Lloyd tiếp tục sáp nhật mảng kinh doanh container của hãng tàu CSAV vào năm 2014 và tiếp tục sáp nhập hãng tàu UASC (United Arab Shipping Company) vào năm 2017.

Cơ cấu cổ đông của Hapag-Lloyd , tính đến ngày 31/12/2025 là CSAV (30,0%), Klaus Michael Kühne (bao gồm Kühne Holding AG và Kühne Maritime GmbH (30,0%), HGV Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement mbH (13,9% ), Cơ quan đầu tư Qatar (12,3%), Quỹ đầu tư công đại diện cho Vương quốc Ả Rập Saudi (10,2%), cộng với tỷ lệ thả nổi tự do 3,6%.

Năm 2025, Hapag-Lloyd ghi nhận kết quả kinh doanh với những diễn biến trái chiều. Mặc dù tổng doanh thu của tập đoàn tăng 2% lên mức 21 tỷ USD, chủ yếu nhờ vào sự tăng trưởng 8% trong sản lượng vận chuyển container, nhưng lợi nhuận trước lãi vay, thuế và khấu hao (EBITDA) giảm 28% xuống còn 3,6 tỷ USD, trong khi lợi nhuận trước lãi vay và thuế (EBIT) giảm mạnh 62% còn hơn 1 tỷ USD.