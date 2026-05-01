Những 'đại gia' Việt chỉ mất chưa đầy 1 giờ để kiếm 1 triệu đô

Linh Linh | 07-05-2026 - 00:05 AM | Doanh nghiệp

Một bất ngờ lớn đến từ Vinhomes (VHM).

Trong thế giới doanh nghiệp, quy mô doanh thu là thước đo quen thuộc. Khi quy đổi về số phút mà một “ông lớn” tạo ra 1 triệu USD doanh thu, sẽ có một bức tranh dễ hình dung hơn về tốc độ kiếm tiền của các doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam.

Dẫn đầu bảng xếp hạng là Vingroup (VIC). Quý 1/2025, VIC cần 40 phút để tạo ra 1 triệu USD, và đến 2026, con số này rút xuống chỉ còn 32 phút. Xếp ngay sau là Petrolimex (PLX) với mức cải thiện rất mạnh từ 50 phút xuống 34 phút.

Một bất ngờ lớn đến từ Vinhomes (VHM). Nếu quý 1/2025, doanh nghiệp cần tới 215 phút để tạo ra 1 triệu USD – thậm chí không lọt vào top 10, thì sang 2026, thời gian này rút ngắn chỉ còn 52 phút. Quy mô doanh thu của Vinhomes tăng vọt từ 15,7 nghìn tỷ lên hơn 65,1 nghìn tỷ đồng nhờ hoạt động bán hàng tại hàng loạt siêu dự án trên khắp cả nước.

Ở nhóm sản xuất – tiêu dùng, Hòa Phát (HPG) và Thế Giới Di Động (MWG) ghi nhận mức cải thiện ổn định, lần lượt từ 90 xuống 64 phút và 93 xuống 72 phút.

Khi mở rộng ra top 10 doanh nghiệp, nhóm năng lượng – dầu khí gồm Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR), PV Oil (OIL) và PV Gas (GAS) ghi nhận mức cải thiện đồng đều. Thời gian tạo ra 1 triệu USD doanh thu đều rút ngắn khoảng 20–30%, xuống vùng 70–90 phút trong quý 1/2026.

Ở lĩnh vực hàng không, Vietnam Airlines (HVN) cũng cải thiện từ 110 xuống 91 phút. Trong khi đó, Masan Group (MSN) vẫn nằm trong nhóm có tốc độ tạo doanh thu chậm hơn, dù đã cải thiện từ 178 xuống 140 phút.

Bên trong kỷ lục 90.179 tỷ đồng của VinFast, hé lộ thực tế tại nhà máy Hoa Kỳ

Linh Linh

Nhịp sống thị trường

Ông Danny Le: WinCommerce sẽ cán mốc 5.000 cửa hàng trên toàn quốc trong 30 ngày tới, lên kế hoạch IPO

ĐHĐCĐ Gemadept: Đổi tên, công bố chiến lược hàng hải mới, chốt cổ tức 22% và bài toán ứng phó "điểm nóng" Trung Đông

Đổ gần 4.000 tỷ đặt niềm tin vào cổ phiếu cơ bản, một 'cá mập' đang gồng lỗ FPT và Vinamilk

00:01 , 07/05/2026
Tin độc quyền: Prudential Việt Nam lần đầu lên tiếng về việc chuyển hàng nghìn tỷ đồng lợi nhuận ra nước ngoài

00:00 , 07/05/2026
"Đế chế lọc dầu 3 tỷ USD" của Việt Nam lãi 1,55 tỷ đồng/giờ: Đột phá từ chiếc phao 360 tấn ngoài khơi

17:39 , 06/05/2026
Chuyên gia, doanh nghiệp nêu lý do không nên bỏ điều kiện kinh doanh với ngành ô tô

17:36 , 06/05/2026

