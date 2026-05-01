Những 'đại gia' Việt chỉ mất chưa đầy 1 giờ để kiếm 1 triệu đô

Trong thế giới doanh nghiệp, quy mô doanh thu là thước đo quen thuộc. Khi quy đổi về số phút mà một “ông lớn” tạo ra 1 triệu USD doanh thu, sẽ có một bức tranh dễ hình dung hơn về tốc độ kiếm tiền của các doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam.

Dẫn đầu bảng xếp hạng là Vingroup (VIC). Quý 1/2025, VIC cần 40 phút để tạo ra 1 triệu USD, và đến 2026, con số này rút xuống chỉ còn 32 phút. Xếp ngay sau là Petrolimex (PLX) với mức cải thiện rất mạnh từ 50 phút xuống 34 phút.

Một bất ngờ lớn đến từ Vinhomes (VHM). Nếu quý 1/2025, doanh nghiệp cần tới 215 phút để tạo ra 1 triệu USD – thậm chí không lọt vào top 10, thì sang 2026, thời gian này rút ngắn chỉ còn 52 phút. Quy mô doanh thu của Vinhomes tăng vọt từ 15,7 nghìn tỷ lên hơn 65,1 nghìn tỷ đồng nhờ hoạt động bán hàng tại hàng loạt siêu dự án trên khắp cả nước.

Ở nhóm sản xuất – tiêu dùng, Hòa Phát (HPG) và Thế Giới Di Động (MWG) ghi nhận mức cải thiện ổn định, lần lượt từ 90 xuống 64 phút và 93 xuống 72 phút.

Khi mở rộng ra top 10 doanh nghiệp, nhóm năng lượng – dầu khí gồm Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR), PV Oil (OIL) và PV Gas (GAS) ghi nhận mức cải thiện đồng đều. Thời gian tạo ra 1 triệu USD doanh thu đều rút ngắn khoảng 20–30%, xuống vùng 70–90 phút trong quý 1/2026.

Ở lĩnh vực hàng không, Vietnam Airlines (HVN) cũng cải thiện từ 110 xuống 91 phút. Trong khi đó, Masan Group (MSN) vẫn nằm trong nhóm có tốc độ tạo doanh thu chậm hơn, dù đã cải thiện từ 178 xuống 140 phút.