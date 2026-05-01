Bên trong kỷ lục 90.179 tỷ đồng của VinFast, hé lộ thực tế tại nhà máy Hoa Kỳ

Năm 2025 đánh dấu một cột mốc lịch sử đối với VinFast khi hãng xe điện Việt Nam ghi nhận doanh thu vượt ngưỡng 90.000 tỷ đồng, tăng trưởng hơn gấp đôi so với năm trước. Thị trường chủ lực vẫn là Việt Nam, nhưng các tổ hợp sản xuất và mạng lưới đại lý cũng đã được VinFast mở rộng nhanh chóng tại các thị trường trọng điểm trên toàn cầu.

90.000 tỷ doanh thu đến từ đâu?

Cụ thể, trong năm 2025, tổng doanh thu của VinFast đạt 90.179 tỷ đồng (tương đương khoảng 3,59 tỷ USD), tăng 104,9% so với mức 44.019 tỷ đồng của năm 2024.

Doanh thu bán xe chiếm tỷ trọng 93,8% với giá trị đạt 84.595 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu từ bán ô tô điện (e-cars) đóng vai trò chủ lực với 77.835 tỷ đồng, xe máy điện đạt 5.230 tỷ đồng và xe buýt điện mang lại 1.529 tỷ đồng. Doanh thu từ xe động cơ đốt trong (ICE) và hàng hóa chỉ còn 114,9 tỷ đồng.

Ở mảng doanh thu khác và cung cấp dịch vụ, hãng ghi nhận doanh thu 5.584 tỷ đồng (chiếm 6,2% tổng doanh thu). Khoản thu này chủ yếu bao gồm hoạt động bán phụ tùng, linh kiện (4.373 tỷ đồng), cùng các khoản thu từ hoạt động cho thuê và dịch vụ khác (1.082 tỷ đồng) và dịch vụ hậu mãi (14,4 tỷ đồng).

Xét theo khu vực địa lý, doanh thu tại thị trường nội địa là 80.381 tỷ đồng, đóng góp phần lớn nhất vào kết quả chung. Năm 2025, VinFast lập kỷ lục giao 175.099 xe điện tại Việt Nam, chiếm lĩnh khoảng 36% thị phần thị trường ô tô du lịch trong nước (năm ngoái là 22%), qua đó đánh bại nhiều hãng xe ngoại để giữ vị thế số 1 thị phần.

Trên bản đồ toàn cầu, khu vực Châu Á - Thái Bình Dương bứt tốc với doanh thu đạt 6.822 tỷ đồng, tăng gấp nhiều lần so với con số 1.840 tỷ đồng của năm 2024.

Tại khu vực Bắc Mỹ, thị trường Hoa Kỳ mang về 1.581 tỷ đồng, trong khi Canada đóng góp 1.065 tỷ đồng. Tại Châu Âu, doanh thu của hãng đạt 330 tỷ đồng. Tổng cộng trên bình diện quốc tế và nội địa, VinFast đã bàn giao 196.919 xe điện trong năm 2025, tăng trưởng 102% so với năm 2024.

Các khoản đầu tư của VinFast tại các thị trường ra sao?

Theo báo cáo thường niên của VinFast, tổng chi phí đầu tư cơ bản (mua sắm máy móc, thiết bị, xây dựng nhà máy...) đã thanh toán trong năm 2025 là 22.979 tỷ đồng (khoảng 914,7 triệu USD).

Tại Việt Nam, hoạt động đầu tư nổi bật là vào tháng 6/2025, VinFast đã đưa vào hoạt động nhà máy lắp ráp mới tại Hà Tĩnh sau khoảng 7 tháng thi công. Nhà máy này có công suất thiết kế giai đoạn 1 là 200.000 xe/năm, hiện đang tập trung sản xuất các dòng xe như VF 3, Minio Green và xe tải van EC Van nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn ở phân khúc phổ thông.

Tại thị trường Đông Nam Á, VinFast đã khánh thành cơ sở lắp ráp (CKD) tại Subang, Tây Java (Indonesia) vào tháng 12/2025 với công suất 50.000 xe/năm ở giai đoạn 1. Tính đến cuối năm 2025, chi phí đầu tư cho dự án này ước tính đạt 3.625,3 tỷ đồng. Hãng đã sở hữu 37 showroom tại đây và vươn lên top 3 thương hiệu BEV. Cùng lúc đó, tại Philippines, 30 đại lý VinFast cũng đã đi vào hoạt động, giúp hãng chiếm lĩnh vị trí thương hiệu BEV thứ 2 thị trường.

Tại Ấn Độ, thông qua một thỏa thuận trị giá 500 triệu USD trong 5 năm, VinFast đã khánh thành cơ sở sản xuất tại Thoothukudi, Tamil Nadu vào tháng 8/2025 với công suất ban đầu 50.000 xe/năm. Với 35 đại lý đã mở, hãng nhanh chóng leo lên vị trí thứ 4 về doanh số bán xe thuần điện tại thị trường tỷ dân này.

Tại Hoa Kỳ, tổ hợp sản xuất tại Bắc Carolina (Mỹ) đang tiếp tục được xây dựng và dự kiến sẽ bắt đầu sản xuất vào năm 2028. Chi phí đầu tư cho dự án này tính tới cuối năm 2025 đạt khoảng 7.568 tỷ đồng (301,2 triệu USD). Tuy nhiên, do những thay đổi về tiến độ dự án, VinFast đã tiến hành ghi nhận khoản dự phòng 5.979 tỷ đồng giảm giá trị tài sản cho nhà máy này trong quý 4/2025.