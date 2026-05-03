Đại gia đào vàng bạc lớn nhất Việt Nam báo lãi kỷ lục trong quý 1, gấp gần 3 lần cùng kỳ

Tổng Công ty Khoáng sản TKV (VIMICO, mã chứng khoán: KSV) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2026 với doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ của KSV đạt 5.233 tỷ đồng, tăng 71% so với cùng kỳ năm 2025.

Đi cùng với đà tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của KSV trong quý 1/2026 đạt 897 tỷ đồng, cao gấp gần 2,9 lần so với mức 314 tỷ đồng đạt được trong quý 1/2025 và là mức cao nhất từ trước tới nay.

Theo giải trình từ phía Tổng Công ty, động lực chính cho sự đột biến lợi nhuận này nằm ở việc giá bán bình quân của các sản phẩm chủ lực như đồng tấm, vàng, bạc, tinh quặng manhetit và kẽm thỏi đều ghi nhận sự tăng trưởng đáng kể so với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, giá đồng tấm đạt 341,7 triệu đồng/tấn, tăng 104 triệu đồng/tấn; giá vàng đạt 4.036 triệu đồng/kg, tăng 1.870 triệu đồng/kg; giá bạc đạt 61,7 triệu đồng/kg, tăng 41,3 triệu đồng/kg; giá tinh quặng manhetit đạt 1,8 triệu đồng/tấn, tăng 0,17 triệu đồng/tấn; và giá kẽm thỏi đạt 86,2 triệu đồng/tấn, tăng 12,2 triệu đồng/tấn so với cùng kỳ năm trước.

Xét về cơ cấu tài sản và nguồn vốn, tổng tài sản của KSV tại ngày 31/03/2026 đạt 11.903 tỷ đồng, tăng 21% so với thời điểm đầu năm là 9.871 tỷ đồng. Trong đó, tổng tiền mặt và tiền gửi ngân hàng là 2,479 tỷ đồng, tăng hơn 1.638 tỷ đồng so với hồi đầu năm.

Về phía nguồn vốn, nợ phải trả của Tổng công ty tại cuối quý 1 ghi nhận ở mức 5.543 tỷ đồng, tăng 26% so với đầu năm. Tổng nợ vay gần 1.880 tỷ đồng.

Vimico là công ty con của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin). Công ty hoạt động chính trong lĩnh vực khai thác khoáng sản, kim loại màu; khoáng sản quý hiếm; kim loại đen,… Vimico được biết đến là đơn vị dẫn đầu cả nước về khai thác và chế biến đồng, với quyền khai thác tại mỏ đồng lớn nhất Việt Nam - mỏ Sin Quyền.



﻿Doanh nghiệp này hiện cũng đang sở hữu mỏ đất hiếm Đông Pao có trữ lượng lớn nhất cả nước. Đông Pao có diện tích gần 133 ha, thuộc địa bàn xã Bản Hon, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu, với tổng trữ lượng địa chất quy khô trên 11,3 triệu tấn, chiếm hơn một nửa trữ lượng đất hiếm của cả nước. Các nguồn đất hiếm còn lại được phân bố chủ yếu ở Nậm Xe (Lai Châu), Mường Hum (Lào Cai) và Yên Bái.