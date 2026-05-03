Quốc gia ĐNÁ 'tuyên chiến' với Grab, GoTo: Siết mức chiết khấu chỉ còn 8%, công ty từ chối tuân thủ sẽ bị khai tử khỏi đất nước

Trong bối cảnh nền kinh tế đang chật vật với tình trạng tiền lương thấp và bão giá, Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto đã đưa ra một quyết định mang tính bước ngoặt: Cắt giảm mạnh tỷ lệ chiết khấu mà các hãng gọi xe được phép thu từ tài xế.

Phát biểu trước hàng vạn người tại cuộc tuần hành nhân ngày Quốc tế Lao động ở Jakarta, ông Prabowo cho biết đã ký một sắc lệnh tổng thống, quy định mức chiết khấu tối đa mà các nền tảng như Grab và GoTo có thể thu trên mỗi đơn hàng chỉ còn 8%, giảm mạnh so với mức trần 20% trước đây.

“Tỷ lệ phân chia doanh thu, vốn là 80% cho tài xế, giờ đây sẽ được nâng lên mức tối thiểu là 92%,” ông Prabowo khẳng định. Dù chưa ấn định thời điểm cụ thể sắc lệnh có hiệu lực, vị tổng thống đã đưa ra lời cảnh báo đanh thép: những công ty từ chối tuân thủ “không nên làm ăn tại Indonesia nữa”.

Động thái này diễn ra sau một thời gian dài giới tài xế công nghệ và giao hàng tại Indonesia liên tục kêu gọi giảm chiết khấu. Hiệp hội tài xế Garda Indonesia cho biết mức phí hiện tại đang tạo ra áp lực nghẹt thở lên người lao động, khoét sâu thêm cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt.

Nền kinh tế Indonesia đang gặp khó khăn trong việc tạo ra các công việc có thu nhập cao, đẩy hàng triệu người vào khu vực lao động phi chính thức như lái xe và giao hàng. Theo số liệu chính phủ, cả nước hiện có khoảng 7,5 triệu người thất nghiệp. Trong khi đó, lạm phát dù đã giảm nhẹ so với đầu năm nhưng vẫn duy trì ở mức cao, bào mòn sức mua của người dân.

Lực lượng tài xế giao hàng, ước tính khoảng 7 triệu người, cũng là nhân tố nòng cốt trong các cuộc biểu tình rầm rộ năm ngoái, sau vụ việc thương tâm một tài xế 21 tuổi bị xe cảnh sát cán tử vong.

Hiệp hội Garda Indonesia đã nhiệt liệt hoan nghênh tuyên bố của ông Prabowo, khẳng định quyết định này không chỉ giải quyết đòi hỏi về công bằng kinh tế, mà còn củng cố sự công nhận của Nhà nước đối với đội ngũ tài xế xe ôm công nghệ như một phần không thể thiếu của hệ sinh thái giao thông kỹ thuật số hiện đại.

Tại cuộc mít tinh ngày 1/5, ông Prabowo còn phác thảo một loạt biện pháp hỗ trợ khác, bao gồm cam kết xây dựng 1 triệu căn nhà cho công nhân và chỉ thị các ngân hàng quốc doanh nhanh chóng giải ngân các khoản vay lãi suất thấp cho người dân. Ông ưu tiên các chính sách chi tiêu mạnh tay, nổi bật là chương trình bữa ăn học đường miễn phí trị giá 28 tỷ USD.

Bên cạnh vấn đề dân sinh, Tổng thống Prabowo cũng đưa ra những lời trấn an về an ninh năng lượng quốc gia trước những biến động tại Trung Đông.

Hiện tại, Indonesia nhập khẩu khoảng 1/4 lượng dầu thô và 30% khí hóa lỏng (LPG) từ Trung Đông. Bất chấp những bất ổn toàn cầu, giá xăng dầu và LPG trợ giá trong nước vẫn được duy trì ổn định.

“Cả thế giới đang khủng hoảng, nhiều quốc gia đã rơi vào trạng thái hoảng loạn,” ông Prabowo phát biểu. “Nhưng nguồn cung nhiên liệu của chúng ta vẫn an toàn.” Ông cũng tuyên bố Indonesia sẽ đạt được tự chủ năng lượng trong vài năm tới, dù không đi sâu vào chi tiết.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Bộ trưởng Năng lượng Bahlil Lahadalia cho biết Indonesia sẽ tăng cường nhập khẩu LPG từ Mỹ và Australia. Đồng thời, Bộ này cũng tiết lộ kế hoạch nhập khẩu cuốn chiếu 150 triệu thùng dầu từ Nga để đảm bảo dự trữ quốc gia.

Theo: Financial Times