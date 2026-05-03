Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Kinh doanh quý I/2026 kém khả quan, DIC Group (DIG) tiếp tục báo lỗ

Theo Nhật Đức | 03-05-2026 - 08:45 AM | Doanh nghiệp

Kinh doanh quý I/2026 kém khả quan, DIC Group (DIG) tiếp tục báo lỗ

Doanh thu suy giảm, chi phí tăng khiến doanh nghiệp tiếp tục lỗ trong quý đầu năm 2026, dù mức lỗ đã thu hẹp so với cùng kỳ.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2026, Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Group, mã DIG) ghi nhận doanh thu đạt 164,2 tỷ đồng, trong đó doanh thu thuần đạt 145 tỷ đồng, giảm 5% so với cùng kỳ năm trước, lỗ trước thuế hơn 10 tỷ đồng.

Trong kỳ, giá vốn hàng bán giảm 15% xuống còn 105 tỷ đồng, qua đó giúp lợi nhuận gộp tăng 34% lên gần 40 tỷ đồng; doanh thu tài chính đạt hơn 29 tỷ đồng, giảm gần 10% so với cùng kỳ.

Ở chiều ngược lại, chi phí tài chính tăng 8% lên gần 26 tỷ đồng. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp ghi nhận 59 tỷ đồng, tăng 11%. Lãi từ công ty liên kết đạt hơn 4 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái lỗ gần 25 tỷ đồng.

Do doanh thu chưa đủ bù đắp chi phí, doanh nghiệp vẫn ghi nhận lỗ trước thuế hơn 10 tỷ đồng. Tuy vậy, mức lỗ này đã thu hẹp đáng kể so với con số gần 37 tỷ đồng của cùng kỳ năm 2025.

Năm 2026, DIC Group đặt kế hoạch doanh thu thuần hợp nhất 3.000 tỷ đồng, giảm 36% so với thực hiện năm trước; lợi nhuận trước thuế hợp nhất dự kiến đạt 600 tỷ đồng, giảm 27%. Sau quý đầu năm, doanh nghiệp mới hoàn thành gần 5% chỉ tiêu doanh thu và còn cách xa mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Giai đoạn 2022-2024, doanh nghiệp liên tiếp không hoàn thành kế hoạch kinh doanh. Sang năm 2025, nhờ đẩy mạnh chuyển nhượng dự án, kết quả kinh doanh cải thiện rõ rệt khi doanh thu đạt 4.726 tỷ đồng, gấp 3,6 lần năm 2024; lợi nhuận trước thuế đạt 818 tỷ đồng, tăng gấp 5 lần.

Về quy mô tài sản, tính đến cuối quý I/2026, tổng tài sản của doanh nghiệp đạt hơn 17.700 tỷ đồng, giảm trên 1.000 tỷ đồng so với đầu năm.

Trong đó, tiền mặt hiện đang có giá trị hơn 2.700 tỷ đồng, giảm khoảng 1.000 tỷ đồng so với đầu năm. Dòng tiền này phần lớn đến từ đợt chào bán thành công 150 triệu cổ phiếu vào cuối tháng 12/2025, thu ròng gần 1.800 tỷ đồng với giá 12.000 đồng/cổ phiếu.

Bên cạnh đó, chi phí sản xuất kinh doanh dở dang tại các dự án cũng chiếm tỷ trọng lớn với gần 6.800 tỷ đồng. Một số dự án có giá trị lớn gồm khu đô thị Nam Vĩnh Yên (2.166 tỷ đồng), Chung cư A2 - Vũng Tàu Center Point (1.626 tỷ đồng), dự án Vị Thanh (1.088 tỷ đồng), khu du lịch Long Tân - Nhơn Trạch - Đồng Nai (1.068 tỷ đồng).

Kinh doanh quý I/2026 kém khả quan, DIC Group (DIG) tiếp tục báo lỗ- Ảnh 1.

Danh sách dự án DIG hiện đang kinh doanh dở dang tính đến hết quý 1.

Doanh nghiệp cũng ghi nhận khoản tạm ứng đền bù lớn tại các dự án, tổng cộng hơn 4.000 tỷ đồng. Trong đó, riêng dự án Long Tân chiếm hơn 2.700 tỷ đồng, dự án Bắc Vũng Tàu hơn 1.000 tỷ đồng. Đây là hai dự án được xác định là trọng điểm trong thời gian tới.

Ở phía nguồn vốn, nợ phải trả của doanh nghiệp ở mức gần 7.600 tỷ đồng, giảm hơn 1.000 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, các khoản lớn gồm người mua trả tiền trước hơn 3.000 tỷ đồng, khách hàng đặt chỗ mua bất động sản hơn 1.500 tỷ đồng và vay nợ tài chính hơn 1.400 tỷ đồng.

Theo Nhật Đức

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Sau nghỉ lễ, cổ đông nhiều doanh nghiệp 'rủng rỉnh' cổ tức tiền mặt

Sau nghỉ lễ, cổ đông nhiều doanh nghiệp 'rủng rỉnh' cổ tức tiền mặt Nổi bật

Bùng nổ hạ tầng hàng không Việt Nam: “Đại chu kỳ” mở rộng để đáp ứng 300 triệu lượt khách mỗi năm

Bùng nổ hạ tầng hàng không Việt Nam: “Đại chu kỳ” mở rộng để đáp ứng 300 triệu lượt khách mỗi năm Nổi bật

Loạt doanh nghiệp giao dịch lượng lớn cổ phiếu quỹ

Loạt doanh nghiệp giao dịch lượng lớn cổ phiếu quỹ

08:43 , 03/05/2026
Nhà máy thuỷ điện tích năng đầu tiên tại Gia Lai, vốn đầu tư 11.000 tỷ đồng: DN nào đứng sau?

Nhà máy thuỷ điện tích năng đầu tiên tại Gia Lai, vốn đầu tư 11.000 tỷ đồng: DN nào đứng sau?

00:07 , 03/05/2026
Công ty của vị Giáo sư Việt Nam U70 công bố doanh thu quý 1/2026 giảm 27%

Công ty của vị Giáo sư Việt Nam U70 công bố doanh thu quý 1/2026 giảm 27%

00:04 , 03/05/2026
Việt Nam nắm giữ 'báu vật' lớn thứ 2 thế giới: Cách FPT, Viettel 'chia bài' cùng Qualcomm, Marvell, Siemens...

Việt Nam nắm giữ 'báu vật' lớn thứ 2 thế giới: Cách FPT, Viettel 'chia bài' cùng Qualcomm, Marvell, Siemens...

00:04 , 03/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên