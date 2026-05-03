Kinh doanh quý I/2026 kém khả quan, DIC Group (DIG) tiếp tục báo lỗ

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2026, Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Group, mã DIG) ghi nhận doanh thu đạt 164,2 tỷ đồng, trong đó doanh thu thuần đạt 145 tỷ đồng, giảm 5% so với cùng kỳ năm trước, lỗ trước thuế hơn 10 tỷ đồng.

Trong kỳ, giá vốn hàng bán giảm 15% xuống còn 105 tỷ đồng, qua đó giúp lợi nhuận gộp tăng 34% lên gần 40 tỷ đồng; doanh thu tài chính đạt hơn 29 tỷ đồng, giảm gần 10% so với cùng kỳ.

Ở chiều ngược lại, chi phí tài chính tăng 8% lên gần 26 tỷ đồng. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp ghi nhận 59 tỷ đồng, tăng 11%. Lãi từ công ty liên kết đạt hơn 4 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái lỗ gần 25 tỷ đồng.

Do doanh thu chưa đủ bù đắp chi phí, doanh nghiệp vẫn ghi nhận lỗ trước thuế hơn 10 tỷ đồng. Tuy vậy, mức lỗ này đã thu hẹp đáng kể so với con số gần 37 tỷ đồng của cùng kỳ năm 2025.

Năm 2026, DIC Group đặt kế hoạch doanh thu thuần hợp nhất 3.000 tỷ đồng, giảm 36% so với thực hiện năm trước; lợi nhuận trước thuế hợp nhất dự kiến đạt 600 tỷ đồng, giảm 27%. Sau quý đầu năm, doanh nghiệp mới hoàn thành gần 5% chỉ tiêu doanh thu và còn cách xa mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Giai đoạn 2022-2024, doanh nghiệp liên tiếp không hoàn thành kế hoạch kinh doanh. Sang năm 2025, nhờ đẩy mạnh chuyển nhượng dự án, kết quả kinh doanh cải thiện rõ rệt khi doanh thu đạt 4.726 tỷ đồng, gấp 3,6 lần năm 2024; lợi nhuận trước thuế đạt 818 tỷ đồng, tăng gấp 5 lần.

Về quy mô tài sản, tính đến cuối quý I/2026, tổng tài sản của doanh nghiệp đạt hơn 17.700 tỷ đồng, giảm trên 1.000 tỷ đồng so với đầu năm.

Trong đó, tiền mặt hiện đang có giá trị hơn 2.700 tỷ đồng, giảm khoảng 1.000 tỷ đồng so với đầu năm. Dòng tiền này phần lớn đến từ đợt chào bán thành công 150 triệu cổ phiếu vào cuối tháng 12/2025, thu ròng gần 1.800 tỷ đồng với giá 12.000 đồng/cổ phiếu.

Bên cạnh đó, chi phí sản xuất kinh doanh dở dang tại các dự án cũng chiếm tỷ trọng lớn với gần 6.800 tỷ đồng. Một số dự án có giá trị lớn gồm khu đô thị Nam Vĩnh Yên (2.166 tỷ đồng), Chung cư A2 - Vũng Tàu Center Point (1.626 tỷ đồng), dự án Vị Thanh (1.088 tỷ đồng), khu du lịch Long Tân - Nhơn Trạch - Đồng Nai (1.068 tỷ đồng).

Danh sách dự án DIG hiện đang kinh doanh dở dang tính đến hết quý 1.

Doanh nghiệp cũng ghi nhận khoản tạm ứng đền bù lớn tại các dự án, tổng cộng hơn 4.000 tỷ đồng. Trong đó, riêng dự án Long Tân chiếm hơn 2.700 tỷ đồng, dự án Bắc Vũng Tàu hơn 1.000 tỷ đồng. Đây là hai dự án được xác định là trọng điểm trong thời gian tới.

Ở phía nguồn vốn, nợ phải trả của doanh nghiệp ở mức gần 7.600 tỷ đồng, giảm hơn 1.000 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, các khoản lớn gồm người mua trả tiền trước hơn 3.000 tỷ đồng, khách hàng đặt chỗ mua bất động sản hơn 1.500 tỷ đồng và vay nợ tài chính hơn 1.400 tỷ đồng.