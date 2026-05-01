Công ty của vị Giáo sư Việt Nam U70 công bố doanh thu quý 1/2026 giảm 27%

Công ty cổ phần Vicostone (mã CK: VCS) vừa công bố doanh thu thuần và lợi nhuận trước thuế hợp nhất Quý I/2026 lần lượt đạt 744 tỷ đồng - giảm 27% so với cùng kỳ năm trước và 150 tỷ đồng - giảm 24% so với cùng kỳ năm trước.

Trước những thách thức bất lợi từ môi trường vĩ mô, Công ty đã triển khai các hoạt động cụ thể tại các thị trường trọng điểm tại Mỹ, Canada, châu Âu, Úc như triển khai các chính sách bán hàng linh hoạt và hoạt động hỗ trợ đối tác, mở rộng hệ thống phân phối, mở rộng phân khúc khách hàng, đa dạng hóa thị trường,...

Tại thị trường Úc, tính đến hết Quý I/2026, Công ty đã vận hành 3 warehouse và showroom tại các thành phố lớn gồm Sydney, Melbourne và Brisbane.

Công ty tiếp tục hoạt động nghiên cứu và phát triển, tập trung vào việc sáng tạo các thiết kế mới, độc đáo, phù hợp với xu hướng thẩm mỹ và thị hiếu tại từng thị trường. Các sản phẩm vân đá tự nhiên tiếp tục duy trì năng lực cạnh tranh tại các thị trường trọng điểm.

Giá trị hàng tồn kho của Công ty Quý I/2026 giảm từ 1.659 tỷ đồng xuống còn 1.601 tỷ đồng. Tình hình nợ phải thu giảm 117 tỷ so với đầu năm.

Tổng tiền, tương đương tiền và các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn của Công ty ghi nhận mức 2.182 tỷ đồng, tăng 30,22% so với đầu năm.

Vicostone hiện là một trong những doanh nghiệp xuất khẩu đá nhân tạo hàng đầu Việt Nam, gắn liền với tên tuổi của Hồ Xuân Năng (SN 1964) – Chủ tịch HĐQT công ty. ﻿

Theo danh sách ứng viên Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2025 do Hội đồng Giáo sư Nhà nước công bố, PGS.TS Hồ Xuân Năng đã đạt chuẩn chức danh Giáo sư năm 2025. ﻿