Một "ông lớn" dầu khí báo lãi quý 1 gấp đôi cùng kỳ, rủng rỉnh hơn 3.100 tỷ đồng tiền mặt

Giàn khoan tự nâng PV DRILLING VIII

Trong ba tháng đầu năm, PV Drilling ghi nhận doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 3.401 tỷ đồng, tăng 126% so với cùng kỳ năm 2025 .

Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp đạt 300 tỷ đồng, tăng 110% . Riêng phần lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ ghi nhận 306 tỷ đồng, tăng 100% so với quý 1 năm trước . Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu đạt 519 đồng .

Cơ cấu doanh thu cho thấy mảng dịch vụ khoan đạt 2.162 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 64% tổng doanh thu bán hàng và tăng 147% so với cùng kỳ.

Dịch vụ kỹ thuật giếng khoan đóng góp 1.007 tỷ đồng, chiếm 30% doanh thu và tăng trưởng 72%. Hoạt động bán hàng hóa cũng ghi nhận mức tăng 447% khi đạt doanh thu 233 tỷ đồng trong kỳ.

Kết quả kinh doanh tăng trưởng dựa trên việc gia tăng số lượng giàn khoan sở hữu hoạt động bình quân đạt 4,8 giàn so với 3 giàn cùng kỳ, chủ yếu nhờ giàn PV DRILLING VIII bắt đầu hoạt động từ tháng 9/2025 .

Số lượng giàn khoan thuê bình quân cũng tăng lên mức 3,5 giàn so với mức 1 giàn của quý 1 năm trước.

Bên cạnh hiệu suất vận hành, đơn giá thuê giàn khoan tự nâng tăng khoảng 4% giúp lợi nhuận gộp của doanh nghiệp đạt 638 tỷ đồng, tăng 136%.

Tính đến cuối quý 1, tổng tài sản của PV Drilling đạt 29.542 tỷ đồng. Doanh nghiệp duy trì số dư tiền, các khoản tương đương tiền và tiền gửi ngân hàng ngắn hạn đạt 3.129 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu đạt 17.447 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tích lũy là 1.558 tỷ đồng. Tổng nợ phải trả ở mức 12.095 tỷ đồng với dư nợ vay và nợ thuê tài chính là 5.523 tỷ đồng.

Về phương án quản trị vốn, doanh nghiệp đã thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ 67%. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa đạt 371.883.724 đơn vị.

Tại thời điểm cuối kỳ báo cáo, tổng số lao động đang làm việc tại Tổng công ty là 1.917 người.