Loạt doanh nghiệp giao dịch lượng lớn cổ phiếu quỹ

CTCP Vĩnh Hoàn (mã: VHC, sàn HoSE) đăng ký mua lại 15 triệu cổ phiếu nhằm mục đích giảm vốn điều lệ và/hoặc gia tăng lợi ích cho các cổ đông hiện hữu. Giao dịch được thực hiện bằng phương thức khớp lệnh, phù hợp với quy định của pháp luật. Thời gian dự kiến từ ngày 20/4/2026 đến ngày 19/5/2026.



Trong mỗi ngày giao dịch, tổng khối lượng đặt mua tối thiểu là 3% và tối đa là 10% khối lượng giao dịch đã đăng ký với Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (khối lượng đặt mua không bao gồm khối lượng hủy lệnh và quy định này được miễn trừ khi khối lượng mua còn lại ít hơn 3%).

Nguồn vốn thực hiện mua lại là vốn tự có, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ năm 2025 đã được soát xét. Cụ thể, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối gần 6.841,6 tỷ đồng.

Nếu giao dịch thành công, vốn điều lệ của Vĩnh Hoàn sẽ giảm từ hơn 2.244,5 tỷ đồng xuống còn hơn 2.094,5 tỷ đồng.

Cũng với mục đích giảm vốn điều lệ, bảo vệ lợi ích của các cổ đông hiện hữu, ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 ngày 6/3 của CTCP Tập đoàn Kido (mã KDC, sàn HoSE) đã thông qua phương án mua lại cổ phiếu quỹ.

Cụ thể, KDC lên phương án mua lại tối đa 14,49 triệu cổ phiếu, tương đương khoảng 5% số cổ phần đang lưu hành.

Thời gian dự kiến mua lại từ quý I/2026 đến hết quý III/2026, sau khi được cơ quan quản lý chấp thuận. Phương thức giao dịch là khớp lệnh và/hoặc thoả thuận thông qua công ty chứng khoán.

Trên thị trường, cổ phiếu KDC đang giao dịch quanh vùng giá 45.000 đồng/cổ phiếu. Tạm tính theo mức giá này, Kido sẽ phải chi khoảng 640 tỷ đồng nếu mua lại tối đa số cổ phiếu dự kiến.

Ở chiều ngược lại, CTCP Sonadezi Long Thành (mã: SZL, sàn HoSE) vừa có văn bản thông báo bán gần 1,8 triệu cổ phiếu quỹ nhằm mục đích bổ sung vốn lưu động cho công ty.

Giao dịch dự kiến được thực hiện bằng phương thức thỏa thuận và khớp lệnh trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM trong khoảng thời gian từ ngày 26/3/2026 đến ngày 24/4/2026.

Giá giao dịch được thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 8 Thông tư 120/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính; các văn bản pháp luật có liên quan và theo quy chế niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam. Cụ thể, giá đặt bán > giá tham chiếu – (giá tham chiếu x 50% biên độ dao động giá cổ phiếu).

Trong mỗi ngày giao dịch, tổng khối lượng đặt bản tối thiểu từ 3% và tối đa là 10% khối lượng giao dịch đã đăng ký với UBCKNN (khối lượng đặt bản không bao gồm khối lượng hủy lệnh và quy định này được miễn trừ khi khối lượng bán còn lại ít hơn 3%).

Trước đó, trong khoảng thời gian từ ngày 19/11/2025 đến ngày 12/12/2025, CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động (mã: MWG, sàn HoSE) đã hoàn tất mua lại 10 triệu cổ phiếu MWG nhằm giảm vốn điều lệ.

Công ty sẽ thực hiện thủ tục giảm vốn điều lệ tương ứng với tổng giá trị tính theo mệnh giá số cổ phiếu được công ty mua lại theo quy định của pháp luật.

Với giá mua lại bình quân là 80.969 đồng/cổ phiếu, Thế Giới Di Động đã chi hơn 800 tỷ đồng để mua lại số cổ phiếu quỹ nói trên. Nguồn vốn thực hiện mua lại được lấy từ vốn tự và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 (riêng và hợp nhất) đã được kiểm toán.

Sau giao dịch nêu trên, tổng số cổ phiếu quỹ của Thế Giới Di Động sẽ tăng từ hơn 1,2 triệu cổ phiếu lên hơn 11,2 triệu cổ phiếu. Ở chiều ngược lại, vốn điều lệ của Thế Giới Di Động giảm từ gần 14.797 tỷ đồng xuống còn gần 14.697 tỷ đồng.



