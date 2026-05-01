Nhà máy thuỷ điện tích năng đầu tiên tại Gia Lai, vốn đầu tư 11.000 tỷ đồng: DN nào đứng sau?

Theo Thời báo Tài chính Việt Nam, UBND tỉnh Gia Lai vừa có buổi làm việc với Công ty cổ phần Tích năng Vĩnh Thạnh liên quan đến Dự án Thủy điện tích năng Vĩnh Thạnh.



Dự án Thủy điện tích năng Vĩnh Thạnh được quy hoạch quy mô công suất 600 MW tại xã Vĩnh Thạnh, tỉnh Gia Lai.

Dự án được thiết kế với các hạng mục chính gồm hồ chứa nước trên dung tích khoảng 4,3 triệu m³ xây mới, hồ chứa nước dưới tận dụng hồ thủy lợi Định Bình hiện hữu, cùng hệ thống đường hầm dẫn nước hai chiều và tổ máy sử dụng tua-bin thuận nghịch. Phần đấu nối sẽ thực hiện thông qua tuyến đường dây 500kV mạch kép từ nhà máy đến trạm biến áp 500kV Bình Định.



Được chấp thuận chủ trương nghiên cứu từ cuối tháng 2/2025, sau hơn một năm khảo sát, đến ngày 23/4/2026, nhà đầu tư cùng các đối tác từ Pháp đã báo cáo kết quả nghiên cứu, đánh giá dự án có tính khả thi cao.

Khi đi vào vận hành, công trình dự kiến cung cấp khoảng 783 triệu kWh điện mỗi năm, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng và ổn định hệ thống điện quốc gia. Đồng thời, dự án có thể đóng góp ngân sách địa phương từ 320–350 tỷ đồng mỗi năm, tạo việc làm cho 300–500 lao động trong giai đoạn xây dựng và khoảng 40–50 lao động khi vận hành, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.



Về pháp lý, dự án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong điều chỉnh Quy hoạch điện VIII theo Quyết định 768 ngày 15/4/2025; Bộ Công Thương tiếp tục ban hành kế hoạch triển khai tại Quyết định 1509 ngày 30/5/2025. UBND tỉnh Gia Lai cũng đã cập nhật dự án vào điều chỉnh Quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050.



Theo kế hoạch ban đầu, dự án dự kiến vận hành trong giai đoạn 2031–2032, song tỉnh đang nỗ lực rút ngắn tiến độ để đưa công trình vào khai thác sớm hơn, ngay từ năm 2030.



Về phía nhà đầu tư, CTCP Tích năng Vĩnh Thạnh được thành lập vào tháng 11/2024, có trụ sở tại TP. Quy Nhơn (nay thuộc tỉnh Gia Lai), hoạt động chính trong lĩnh vực sản xuất điện với vốn điều lệ 50 tỷ đồng. Cơ cấu cổ đông sáng lập gồm ông Tống Phan Long (10%), ông Bùi Tiến Trung (40%) và ông Lê Đức Thoa (50%).

Ông Lê Đức Thoa hiện là Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của công ty, đồng thời cũng đứng tên đại diện tại một số doanh nghiệp năng lượng tái tạo khác như Điện gió La Vuông và Năng lượng tái tạo Xanh Gia Nghĩa.﻿