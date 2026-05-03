Nhiều doanh nghiệp lên kế hoạch đổi tên trong năm 2026

Theo Khánh Hân | 03-05-2026 - 09:00 AM | Doanh nghiệp

Nhiều doanh nghiệp đang lên kế hoạch đổi tên trong năm 2026, phản ánh xu hướng điều chỉnh nhận diện và định hướng phát triển trong giai đoạn mới.

Trong bối cảnh tái cấu trúc và định vị lại thương hiệu, làn sóng doanh nghiệp đổi tên đang có dấu hiệu gia tăng, phản ánh những chuyển dịch chiến lược trong hoạt động sản xuất - kinh doanh.

Đầu tiên phải kể đến CTCP Tập đoàn Đất Xanh (MCK: DXG, sàn HoSE), tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 diễn ra ngày 17/4/2026 vừa qua, các cổ đông của doanh nghiệp này đã thông qua tờ trình về việc thay đổi tên công ty.

Cụ thể, ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT nghiên cứu và lựa chọn tên mới của công ty, bảo đảm phù hợp với chiến lược kinh doanh và tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật hiện hành.

Theo HĐQT của Tập đoàn Đất Xanh, việc đổi tên công ty được căn cứ vào yêu cầu tái định vị thương hiệu phù hợp với định hướng phát triển của Tập đoàn trong giai đoạn mới. Đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kết nối, giao dịch, mở rộng thị trường và tìm kiếm cơ hội đầu tư theo định hướng phát triển bền vững.

Tiếp đến là CTCP Lọc hóa dầu Bình Sơn (MCK: BSR, sàn HoSE), tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 diễn ra ngày 13/4/2026, các cổ đông của công ty cũng đã thông qua phương án đổi tên từ CTCP Lọc hóa dầu Bình Sơn sang tên mới là CTCP - Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam.

Về mục đích của việc đổi tên, Lọc hóa dầu Bình Sơn cho biết, tại Chiến lược phát triển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 của công ty, đối với mục tiêu phát triển tổng quát sẽ gồm có công tác xây dựng và phát triển thành Tổng Công ty.

Lọc hóa dầu Bình Sơn là đơn vị nòng cốt trong lĩnh vực lọc – hóa dầu, việc đổi tên thành Tổng Công ty nhằm phù hợp với định hướng chiến lược của công ty, góp phần nâng tầm tổ chức và tái định vị vai trò, hình ảnh trong chuỗi giá trị ngành dầu khí.

Thực tiễn cho thấy nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp trọng yếu khi mở rộng quy mô, vai trò điều phối hoặc khẳng định vị thế đầu ngành cũng đã thực hiện đổi tên để phản ánh đúng tầm vóc, trong đó bao gồm việc sử dụng cụm từ “Tổng Công ty” trong tên gọi, nhằm tăng tính nhận diện và phù hợp với vai trò điều hành trong hệ sinh thái doanh nghiệp.Đồng thời, việc đổi tên cũng tạo thuận lợi trong hợp tác quốc tế và tiếp cận thị trường vốn.

Do đó, việc thay đổi tên gọi của công ty được xem là bước đi tất yếu, phản ánh đúng tầm nhìn chiến lược và mở đường cho các bước tái định vị thương hiệu ở cấp độ cao hơn trong giai đoạn tới.

Ngoài Tập đoàn Đất Xanh và Lọc hóa dầu Bình Sơn, tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 diễn ra vào ngày 6/5/2026 tới đây, CTCP Gemadept (MCK: GMD, sàn HoSE) cũng sẽ trình cổ đông thông qua phương án thay đổi tên công ty từ CTCP Gemadept thành CTCP Tập đoàn Gemadept.

Theo Gemadept, việc thay đổi tên nhằm phù hợp với định hướng phát triển, quy mô và chiến lược kinh doanh mới của công ty. Đồng thời, đáp ứng đồng bộ tên giao dịch, hệ thống nhận diện thương hiệu và phù hợp với công tác quản trị trong giai đoạn mới.


Theo Khánh Hân

