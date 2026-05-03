ACV phát thông báo quan trọng liên quan đến dự án sân bay Long Thành

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đã đăng thông báo về việc tuyển dụng lao động cho Cảng hàng không quốc tế Long Thành đợt 2 - giai đoạn 1.

Các vị trí cần tuyển dụng đa dạng bao gồm Chuyên viên Tổng hợp, Chuyên viên Pháp chế, Chuyên viên Truyền thông, Chuyên viên Kế toán, Nhân viên kế toán, Nhân viên Thủ quỹ, Chuyên viên nghiệp vụ cơ sở, Chuyên viên Kế hoạch, Chuyên viên Mua sắm, Chuyên viên Môi trường, Chuyên viên kỹ thuật, Kỹ sư xây dựng, Kỹ sư Công nghệ thông tin, Kỹ sư vận hành, bảo trì, sửa chữa kỹ thuật hoặc Trang thiết bị phương tiện, ...

Địa điểm làm việc tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành, xã Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Môi trường làm việc toàn thời gian, hành chính hoặc theo ca kíp, thời gian làm việc không quá 48 giờ một tuần.

Quyền lợi được đảm bảo theo quy định của pháp luật hiện hành như BHXH, BHYT, BHTN với chế độ lương, thưởng, thu nhập hấp dẫn, lương tháng không thấp hơn 15 triệu đồng mỗi tháng. Người lao động cũng được đào tạo và phát triển kỹ năng phù hợp với vị trí công việc.﻿

Về tiêu chuẩn tuyển dụng, tiêu chuẩn chung bao gồm là công dân Việt Nam, tuổi không quá 35.

Đối với các vị trí kỹ thuật, trường hợp ứng viên vượt quá độ tuổi quy định sẽ được xem xét cụ thể căn cứ vào trình độ chuyên môn, kinh nghiệm và yêu cầu thực tế của vị trí tuyển dụng.

Ứng viên cần có lý lịch rõ ràng, không trong thời gian bị khởi tố, truy tố, thi hành án hình sự hoặc chưa hết thời gian xóa án hình sự. Không mắc các tệ nạn xã hội, không nghiện ma túy và các chất gây nghiện bị cấm. Trình độ văn hóa yêu cầu tốt nghiệp PTTH.

Cần có kỹ năng viết báo cáo, soạn thảo văn bản, đủ sức khỏe để thực hiện công việc, tác phong nhanh nhẹn, khả năng giao tiếp tốt và đáp ứng đủ yêu cầu về hồ sơ dự tuyển.

Trình độ chuyên môn, tiếng Anh, tin học và các tiêu chuẩn riêng cho từng vị trí.﻿

Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 02/5/2026 đến hết ngày 15/5/2026, trong đó đối với hình thức nộp trực tiếp và chuyển phát nhanh chỉ nhận trong giờ hành chính, trừ thứ bảy và chủ nhật.

Trước đó, ACV đã có báo cáo định kỳ về tiến độ dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Tính đến tháng 4, chủ đầu tư đã ghi nhận một số khó khăn phát sinh do tình trạng thiếu hụt nhân công và biến động giá nhiên liệu.



Dự án thành phần 3 có 15 gói thầu xây lắp chính. Đến nay, mới hoàn thành 3 gói, gồm hệ thống tường rào, san nền thoát nước và thi công cọc nhà ga hành khách. 12 gói còn lại đang thi công. Tổng giá trị khối lượng thực hiện đạt khoảng 64.313/86.357 tỉ đồng, tương đương 74,47% giá trị hợp đồng. ﻿

Lực lượng lao động tại phần lớn các gói thầu có xu hướng giảm, đáng chú ý là gói 4.8 (hạ tầng kỹ thuật và giao thông nội cảng) và gói 5.10 (thi công nhà ga hành khách).﻿

Theo báo Pháp luật, nguyên nhân chính là vướng mắc trong thanh toán khối lượng đã hoàn thành. Khi dòng tiền bị chậm, nhà thầu gặp khó trong việc trả lương, duy trì nhân công.

Cùng lúc, nhiều dự án hạ tầng lớn trên cả nước đồng loạt triển khai, khiến nhu cầu lao động tăng cao. Công nhân có xu hướng dịch chuyển sang công trình khác có thu nhập ổn định hơn.﻿

Điều này tạo ra sự cạnh tranh nhân lực gay gắt, khiến các nhà thầu tại Long Thành khó giữ chân người lao động.﻿