Kinh doanh dưới giá vốn, DRH Holdings (DRH) quay lại vòng xoáy thua lỗ

Theo báo cáo tài chính quý I/2026, CTCP DRH Holdings (HoSE: DRH) ghi nhận khoản lỗ ròng gần 25 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu đến từ doanh thu ở mức rất thấp, không đủ bù đắp chi phí vận hành, đặc biệt là chi phí tài chính tăng mạnh, lên gần 33 tỷ đồng.

Đáng chú ý, công ty rơi vào tình trạng kinh doanh dưới giá vốn khi doanh thu thuần chỉ đạt vỏn vẹn 858,4 triệu đồng, trong khi giá vốn hàng bán lên tới 1,8 tỷ đồng, khiến lợi nhuận gộp âm 923 triệu đồng.

Các mảng kinh doanh khác cũng không có nhiều cải thiện. Doanh thu hoạt động tài chính đạt 7,7 tỷ đồng, trong khi phần lãi từ các công ty liên doanh, liên kết mang về 5,5 tỷ đồng, gần như đi ngang so với cùng kỳ. Ở chiều ngược lại, chi phí vẫn neo ở mức cao với chi phí tài chính 32,8 tỷ đồng và chi phí quản lý doanh nghiệp 3,6 tỷ đồng, dù đã có xu hướng giảm nhẹ.

Thực tế, kết quả trên nối dài chuỗi suy giảm kéo dài của DRH Holdings. Doanh nghiệp từng trải qua 10 quý liên tiếp thua lỗ từ quý II/2023 đến hết quý III/2025. Khoản lãi trong quý IV/2025 chỉ mang tính thời điểm và chưa đủ tạo ra sự đảo chiều bền vững.

DRH Holdings quay lại vòng xoáy thua lỗ.

Tính đến cuối tháng 3/2026, công ty ghi nhận lỗ lũy kế gần 90 tỷ đồng. Tổng tài sản đạt hơn 4.416 tỷ đồng, tăng nhẹ 3% so với đầu năm. Tuy nhiên, điểm đáng lo ngại nằm ở dòng tiền khi lượng tiền và tương đương tiền giảm tới 96%, xuống chỉ còn 3,7 tỷ đồng – mức rất thấp so với quy mô doanh nghiệp.

Ở cơ cấu tài sản, hàng tồn kho – chủ yếu là các dự án bất động sản dở dang ghi nhận hơn 1.418 tỷ đồng, tăng nhẹ 2%. Trong khi đó, tổng nợ phải trả tăng lên hơn 3.117 tỷ đồng, tăng 5% so với đầu năm. Dư nợ vay tài chính gần 770 tỷ đồng, chiếm khoảng 25% tổng nợ, tiếp tục gây áp lực lớn lên chi phí lãi vay trong các kỳ tới.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu DRH hiện đang nằm trong diện cảnh báo do doanh nghiệp chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025. Công ty cho biết đang phối hợp với các bên liên quan để hoàn tất các yêu cầu từ đơn vị kiểm toán nhằm sớm công bố báo cáo.

Đáng chú ý, doanh nghiệp vẫn chưa công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026, dù kế hoạch tổ chức đại hội dự kiến diễn ra vào ngày 23/6 theo hình thức trực tuyến.

Kết phiên giao dịch 29/4, giá cổ phiếu DRH ở mức 2.390 đồng/cổ phiếu, tăng 0,42% so với phiên trước, khối lượng cổ phiếu giao dịch khớp lệnh đạt 281,7 nghìn đơn vị.

Đây tiếp tục là vùng giá thấp nhất trong lịch sử niêm yết của mã cổ phiếu bất động sản này. Hiện, vốn hóa thị trường của DRH Holdings là 295,6 tỷ đồng.