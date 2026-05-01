DN sở hữu đường ống dẫn nước dài hơn 2.000m như "đường lên trời" ở đèo Ngoạn Mục: Lãi tăng 59% lên 300 tỷ đồng trong quý 1/2026

CTCP Thủy điện Đa Nhim – Hàm Thuận – Đa Mi (mã chứng khoán: DNH) công bố báo cáo tài chính quý 1/2026 với doanh thu thuần đạt hơn 585 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 294 tỷ, tăng 59% so với cùng kỳ.

Công ty giải trình nguyên nhân chủ yếu làm lợi nhuận sau thuế quý 1/2026 tăng so với quý 1/2025 do tình hình thủy văn thuận lợi, lưu lượng nước về hồ Đơn Dương và Hàm Thuận tăng, sản lượng điện sản xuất tăng dẫn đến doanh thu và lợi nhuận tăng.﻿

Tại ngày 31/3/2026, tổng tài sản của DNH hơn 6.866 tỷ đồng, giảm 557 tỷ so với hồi đầu năm. Nợ phải trả của công ty ở mức 1.715 tỷ đồng, trong đó, tổng nợ vay là 1.442 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu ở mức 5.424 tỷ đồng.﻿

Theo tìm hiểu, Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi﻿ tiền thân là Nhà máy thủy điện Đa Nhim. Ngày 21/5/2001, Tổng công ty Điện lực Việt Nam đã ban hành Quyết định giao nhiệm vụ cho Nhà máy thủy điện Đa Nhim tiếp quản vận hành hệ thống công trình Hàm Thuận - Đa Mi (công suất 475MW) theo mô hình cụm đầu tiên trong khối thủy điện và đổi tên thành Nhà máy thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi, là đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc, trực thuộc EVN. Đến năm 2011, Công ty đã chính thức chuyển thành Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi.

Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1) là công ty mẹ đang nắm 99,93% cổ phần của Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi.

Nhà máy Thủy điện Đa Nhim là một trong những nhà máy thủy điện có lịch sử lâu đời ở Việt Nam, được khởi công từ ngày 1/4/1961 và hoàn thành toàn bộ công trình vào cuối năm 1964. Nhà máy nằm ở nấc thang trên cùng của hệ thống sông Đồng Nai.

Thuỷ điện Đa Nhim có hồ chứa với lưu vực rộng 775 km 2 nhận nguồn nước từ sông Đa Nhim và sông Kronglet trên thượng nguồn hệ thống sông Đồng Nai, cửa nhận nước, đường hầm áp lực thuộc tỉnh Lâm Đồng; đường ống áp lực, trạm phân phối và tòa nhà năng lượng thuộc tỉnh Ninh Thuận.

Tuyến đường ống thủy áp Nhà máy thủy điện Đa Nhim bao gồm hai đường ống lắp song song nhau, mỗi đường ống có chiều dài 2,257m, đường kính giảm dần từ 2m xuống 1,05m khi đến nhà máy, được lắp đặt trên núi với độ nghiêng từ 20 độ đến 45 độ. Đường ống khổng lồ này khiến cho nhiều người lầm tưởng rằng đấy là đường đèo Ngoạn mục "dốc thẳng lên trời" dẫn đến Đà Lạt.

Bên cạnh đó, DNH cũng là chủ đầu tư dự án nhà máy điện mặt trời Đa Mi được xây dựng trên hồ thủy điện Đa Mi tại xã Đa Mi, xã La Dạ, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận là dự án nhà máy điện mặt trời nổi đầu tiên tại Việt Nam hiện nay.

Dự án có công suất 47,5 MWp với tổng mức đầu tư hơn 1.400 tỷ đồng. Toàn bộ các hạng mục công trình nhà máy điện mặt trời Đa Mi được xây dựng trên diện tích 56,65 ha, trong đó 50 ha mặt nước dùng để lắp đặt các tấm quang điện mặt trời (diện tích lắp đặt tấm quang điện chiếm chưa đến 10% tổng diện tích mặt hồ Đa Mi.

Số lượng tấm quang điện khoảng 143.940 tấm, loại pin Poly, công suất khoảng 330 Wp/tấm được lắp đặt trên hệ thống phao nổi được sản xuất tại khu vực nhà máy) và 6,65 ha trên đất liền để xây dựng hệ thống nghịch lưu (inverter), trạm biến áp nâng áp 22/110 kV, đường dây 110 kV đấu nối vào lưới điện quốc gia,... và các hạng mục phụ trợ khác.