Bách hóa Xanh có cửa hàng đầu tiên ở Hà Nội

Theo định hướng mở rộng dựa trên hệ thống trung tâm phân phối hiện có, cửa hàng đầu tiên của Bách hóa Xanh tại Hà Nội được đặt tại thôn Yên Tàng, xã Đa Phúc – khu vực giáp ranh với Bắc Ninh, nơi chuỗi này đã vận hành 12 cửa hàng trước đó.

Song song với việc đưa điểm bán mới vào hoạt động, Bách hóa Xanh cũng đang đẩy mạnh tuyển dụng nhân sự và quản lý siêu thị nhằm chuẩn bị cho kế hoạch mở rộng tiếp theo tại Thủ đô.

Tính đến ngày 7/5, dữ liệu từ website Bách hóa Xanh cho thấy chuỗi đã có 141 cửa hàng hoạt động trên toàn khu vực miền Bắc.



Theo báo cáo cập nhật kết quả kinh doanh của CTCP Thế giới di động (mã CK: MWG) đến hết tháng 3/2026, Bách hóa Xanh ghi nhận doanh thu 13.100 tỷ đồng trong quý I, tăng 19% so với cùng kỳ.



Dù bắt đầu tăng tốc hiện diện tại miền Bắc, chuỗi bán lẻ này vẫn ưu tiên củng cố thị phần tại khu vực truyền thống là miền Nam. Tính đến hết quý I/2026, trong tổng số 280 cửa hàng mở mới, có tới 68% được triển khai ở miền Nam, trong khi miền Bắc và miền Trung lần lượt chiếm 18% và 14%.



MWG cho biết toàn bộ các cửa hàng mở mới trong năm 2026 hiện đều đã đạt lợi nhuận hoạt động dương ngay ở cấp độ điểm bán.