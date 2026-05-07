Chuyện gì đang xảy ra với Coteccons?

Kết phiên giao dịch ngày 7/5, cổ phiếu CTD của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons bất ngờ giảm kịch sàn về mức 80.600 đồng/cp, trắng bên mua, trong khi phiên sáng có thời điểm tăng 5%. Thanh khoản cao nhất 6 tháng qua với 2,7 triệu cổ phiếu. Vốn hoá thị trường ghi nhận 9.000 tỷ đồng.

Trong khoảng 3 tháng trở lại đây, cổ phiếu CTD chủ yếu đi ngang, trước khi ghi nhận nhịp tăng nhẹ trong thời gian gần đây và hiện giao dịch quanh vùng 86.000 - 87.000 đồng/cổ phiếu.



Sắp tới, Coteccons dự kiến thu hồi 100.000 cổ phiếu ESOP đã cấp cho ông Nguyễn Văn Đua sau khi lãnh đạo này thôi giữ chức Phó Tổng Giám đốc. Ông Đua được bổ nhiệm vào vị trí này từ tháng 10/2024 và từng có thời gian làm việc tại nhiều doanh nghiệp lớn như Masan, Bibica, Thảo Điền Investments và Kusto Group trước khi gia nhập Coteccons.



Theo kế hoạch, số cổ phiếu trên sẽ được thu hồi với mức giá 10.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng tổng giá trị khoảng 1 tỷ đồng. Mức giá này thấp hơn nhiều so với thị giá hiện tại của CTD trên sàn chứng khoán.

Ngoài ra, HĐQT Coteccons đã thông qua phương án phát hành thêm hơn 5,3 triệu cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ 20:1. Dự kiến sau phát hành, vốn điều lệ của công ty sẽ tăng lên mức hơn 1.140 tỷ đồng.﻿

Thông tin từ Thời báo Tài chính Việt Nam, mới đây, Coteccons cho biết đã nhận được quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự trong một vụ án kinh doanh thương mại. Theo thông tin công bố, ngày 5/5/2026, Coteccons nhận được quyết định số 1178/2026/QĐST-KDTM ngày 21/4/2026 của TAND Khu vực 5 - TP. Hồ Chí Minh liên quan đến việc công nhận sự thỏa thuận trong vụ án kinh doanh thương mại số 1422/2024/TLST-KDTM được thụ lý từ tháng 7/2024. Các bên tranh chấp đã đạt được thỏa thuận. Chi tiết về vụ án không được công ty nêu rõ.



Trước đó, Coteccons cũng từng liên quan đến vụ tranh chấp với Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Ricons. Cuối tháng 5/2025, Cục Thi hành án dân sự TP. Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 319/QĐ-CTHADS về việc phong tỏa tài khoản đối với Coteccons với số tiền gần 170 tỷ đồng.



Quyết định trên căn cứ theo Phán quyết trọng tài vụ tranh chấp số 279/23 HCM ngày 24/10/2024 của Hội đồng trọng tài thuộc Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC). Theo phán quyết, Coteccons có nghĩa vụ thanh toán cho Ricons tổng số tiền gần 170 tỷ đồng tính đến ngày 24/11/2024. Khoản tiền này bao gồm nợ gốc, lãi chậm trả từ ngày 1/1/2021 đến 24/9/2024, chi phí luật sư, lệ phí trọng tài cùng các chi phí liên quan khác. Ngoài ra, Coteccons còn phải tiếp tục thanh toán phần lãi chậm trả phát sinh cho đến khi hoàn tất nghĩa vụ.



Ricons là công ty liên kết của Coteccons. Trên báo cáo tài chính quý III/2026, Coteccons vẫn ghi nhận khoản đầu tư góp vốn vào đơn vị khác với giá trị hơn 317 tỷ đồng, tương tự nhiều năm qua. Tuy nhiên, phần giao dịch với bên liên quan không nhắc đến doanh nghiệp này.



Trong khi đó, trên báo cáo tài chính của Ricons tại thời điểm 30/6/2025, doanh nghiệp này ghi nhận khoản phải thu khó đòi liên quan đến Coteccons với giá trị khoảng 178 tỷ đồng và đã trích lập dự phòng hơn 153 tỷ đồng do khoản nợ chậm thanh toán kéo dài trên 3 năm.﻿

Theo báo cáo tài chính hợp nhất (niên độ tài chính từ 01/01/2026 đến 31/03/2026), doanh thu thuần của Coteccons trong quý 3/2026 đạt hơn 6.409 tỷ đồng, tăng 28,12% so với cùng kỳ năm trước.



Đáng chú ý, lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp đạt gần 119 tỷ đồng, tăng trưởng 108% so với mức 57 tỷ đồng của quý 3/2025.



Tính chung lũy kế 9 tháng đầu niên độ tài chính (kết thúc ngày 31/03/2026), Coteccons ghi nhận doanh thu thuần đạt 23.868 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 641,6 tỷ đồng.﻿