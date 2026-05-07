HOSE gạch tên DGC khỏi rổ VN30: BSR chính thức thay thế từ 13/5

Theo Quyết định số 364/QĐ-SGDHCM ngày 06/05/2026, HOSE đưa cổ phiếu DGC vào diện kiểm soát, đồng nghĩa mã này không còn đủ điều kiện duy trì trong các rổ chỉ số VN30, VN100, VNAllshare, VNMITECH và VN50 GROWTH.

Tại rổ VN30, cổ phiếu BSR được chọn thay thế do đang giữ vị trí ưu tiên số 1 trong danh mục dự phòng và được chuyển lên từ VNMidcap.

Sự thay đổi này tạo ra chuỗi dịch chuyển khi mã BAF (chuyển lên từ VNSmallcap) được đưa vào thay BSR tại VNMidcap, đồng thời lấp chỗ trống của DGC trong rổ VN100.

Riêng với chỉ số VN50 GROWTH, cổ phiếu EVF được chỉ định thay thế DGC nhờ vị trí dẫn đầu trong danh sách dự phòng hiện tại.

Nguyên nhân trực tiếp khiến DGC rơi vào diện kiểm soát là do doanh nghiệp chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 quá 30 ngày so với thời hạn quy định.

Việc chậm trễ này xuất phát từ vụ việc Chủ tịch Hội đồng quản trị Đào Hữu Huyền và Phó Chủ tịch Đào Hữu Duy Anh bị khởi tố, bắt tạm giam, dẫn đến các tài liệu pháp lý và kế toán của công ty bị cơ quan chức năng thu giữ để phục vụ quá trình điều tra.

Nhằm khắc phục lộ trình kiểm soát chứng khoán, Tập đoàn Hóa chất Đức Giang thông báo đang tiến hành các thủ tục lựa chọn đơn vị kiểm toán mới. Phương án này sẽ được trình cổ đông thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường tổ chức vào ngày 08/05/2026.

Doanh nghiệp đặt mục tiêu hoàn tất công tác kiểm toán và công bố số liệu tài chính năm 2025 ngay trong quý 2/2026 nhằm sớm đưa cổ phiếu ra khỏi diện kiểm soát và ổn định lại hoạt động.