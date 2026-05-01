Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Một đại gia điện mặt trời bất ngờ báo lỗ gần 1.000 tỷ năm 2025, vốn chủ sở hữu giảm 62%

Anh Khôi | 08-05-2026 - 00:04 AM | Doanh nghiệp

Công ty TNHH Điện mặt trời Trung Nam Thuận Nam vừa công bố báo cáo tài chính năm 2025 với những biến động lớn về kết quả lợi nhuận và sự sụt giảm đáng kể trong cấu trúc vốn chủ sở hữu.

Kết thúc năm tài chính 2025, doanh nghiệp ghi nhận khoản lỗ sau thuế 969 tỷ đồng, trái ngược với mức lãi 138,2 tỷ đồng đạt được trong năm 2024.

Kết quả kinh doanh này đã đẩy lỗ lũy kế của đơn vị lên mức 1.818 tỷ đồng tính đến cuối kỳ, ghi nhận mức tăng gấp đôi so với con số 849 tỷ đồng của năm trước đó.

Do tác động từ các khoản lỗ, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp sụt giảm mạnh từ 1.562 tỷ đồng xuống còn 593 tỷ đồng, tương ứng mức giảm 62%.

Một đại gia điện mặt trời bất ngờ báo lỗ gần 1.000 tỷ năm 2025, vốn chủ sở hữu giảm 62%- Ảnh 1.

Tổng nợ phải trả của công ty tính đến ngày 31/12/2025 đạt mức 9.937 tỷ đồng, tăng 13,2% so với thời điểm đầu năm. Trong cơ cấu nợ, nợ vay ngân hàng tăng 32,1% lên mức 1.742 tỷ đồng, trong khi dư nợ trái phiếu giảm 6,4% xuống còn 4.283 tỷ đồng.

Các khoản nợ phải trả khác cũng ghi nhận mức tăng 35,7%, đạt 3.911 tỷ đồng so với năm 2024.

Việc vốn chủ sở hữu sụt giảm mạnh trong khi nợ phải trả gia tăng khiến hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu tăng từ 5,62 lần lên 16,76 lần, tương ứng mức tăng 198,2%.

Hệ số thanh toán lãi vay giảm từ 1,21 lần xuống còn âm 0,33 lần do kết quả kinh doanh không thuận lợi. Tuy nhiên, hệ số thanh toán ngắn hạn có sự cải thiện nhẹ khi tăng 12%, từ mức 0,50 lần lên 0,56 lần.

Trong nỗ lực cơ cấu lại nguồn vốn, tính đến ngày 31/3/2026, Trung Nam Thuận Nam đã tiến hành mua lại trước hạn một phần đối với 9 lô trái phiếu phát hành từ tháng 5/2020. Tổng giá trị mua lại đợt này đạt xấp xỉ 68,6 tỷ đồng.

Bên cạnh hoạt động mua lại trước hạn, dữ liệu công bố trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vào tháng 4/2026 đã ghi nhận việc thay đổi điều kiện, điều khoản đối với 10 lô trái phiếu.

Về cấu trúc sở hữu, hiện tại Công ty cổ phần Điện mặt trời Trung Nam Trà Vinh đang nắm giữ 100% vốn điều lệ của doanh nghiệp. Từ tháng 3/2026, ông Vũ Đình Tân, Giám đốc công ty, giữ vai trò đại diện cho toàn bộ phần vốn góp này.

Doanh nghiệp hiện là đơn vị vận hành nhà máy điện mặt trời công suất 450 MW kết hợp trạm biến áp và đường dây 500kV tại tỉnh Khánh Hòa (huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận cũ).

Dự án nằm trên diện tích 557 ha, sử dụng hơn 1,3 triệu tấm pin, sản lượng điện tối đa 1,2 tỷ kWh. Tổng chi phí xây dựng là 12.000 tỷ đồng và đưa vào vận hành đồng bộ từ tháng 10/2020.

Báo cáo tài chính năm 2025 của đơn vị đã được Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC xác nhận phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính tại ngày 31/12/2025.

Anh Khôi

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
HOSE gạch tên DGC khỏi rổ VN30: BSR chính thức thay thế từ 13/5

HOSE gạch tên DGC khỏi rổ VN30: BSR chính thức thay thế từ 13/5 Nổi bật

Doanh nghiệp sản xuất thép của tỷ phú Phạm Nhật Vượng bắt tay với Tập đoàn luyện kim hàng đầu thế giới

Doanh nghiệp sản xuất thép của tỷ phú Phạm Nhật Vượng bắt tay với Tập đoàn luyện kim hàng đầu thế giới Nổi bật

10 ngày nữa sẽ khởi công nhà máy điện 60.000 tỷ tại Nghệ An: Cú bắt tay của PV Power và đại gia Hàn Quốc

10 ngày nữa sẽ khởi công nhà máy điện 60.000 tỷ tại Nghệ An: Cú bắt tay của PV Power và đại gia Hàn Quốc

00:01 , 08/05/2026
Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu: Công nhận Ngày Logistics Việt Nam và Tuần lễ Logistics Việt Nam là một công cụ chính sách “mềm” mang tính biểu trưng quốc gia

Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu: Công nhận Ngày Logistics Việt Nam và Tuần lễ Logistics Việt Nam là một công cụ chính sách “mềm” mang tính biểu trưng quốc gia

23:55 , 07/05/2026
Đúng 18h55 ngày 6/5, dự án nhiệt điện 42.000 tỷ đạt cột mốc quan trọng, Việt Nam sắp kích hoạt công nghệ siêu tới hạn

Đúng 18h55 ngày 6/5, dự án nhiệt điện 42.000 tỷ đạt cột mốc quan trọng, Việt Nam sắp kích hoạt công nghệ siêu tới hạn

21:38 , 07/05/2026
Chuyện gì đang xảy ra với Coteccons?

Chuyện gì đang xảy ra với Coteccons?

16:09 , 07/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên