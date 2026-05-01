Một đại gia điện mặt trời bất ngờ báo lỗ gần 1.000 tỷ năm 2025, vốn chủ sở hữu giảm 62%

Kết thúc năm tài chính 2025, doanh nghiệp ghi nhận khoản lỗ sau thuế 969 tỷ đồng, trái ngược với mức lãi 138,2 tỷ đồng đạt được trong năm 2024.

Kết quả kinh doanh này đã đẩy lỗ lũy kế của đơn vị lên mức 1.818 tỷ đồng tính đến cuối kỳ, ghi nhận mức tăng gấp đôi so với con số 849 tỷ đồng của năm trước đó.

Do tác động từ các khoản lỗ, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp sụt giảm mạnh từ 1.562 tỷ đồng xuống còn 593 tỷ đồng, tương ứng mức giảm 62%.

Tổng nợ phải trả của công ty tính đến ngày 31/12/2025 đạt mức 9.937 tỷ đồng, tăng 13,2% so với thời điểm đầu năm. Trong cơ cấu nợ, nợ vay ngân hàng tăng 32,1% lên mức 1.742 tỷ đồng, trong khi dư nợ trái phiếu giảm 6,4% xuống còn 4.283 tỷ đồng.

Các khoản nợ phải trả khác cũng ghi nhận mức tăng 35,7%, đạt 3.911 tỷ đồng so với năm 2024.

Việc vốn chủ sở hữu sụt giảm mạnh trong khi nợ phải trả gia tăng khiến hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu tăng từ 5,62 lần lên 16,76 lần, tương ứng mức tăng 198,2%.

Hệ số thanh toán lãi vay giảm từ 1,21 lần xuống còn âm 0,33 lần do kết quả kinh doanh không thuận lợi. Tuy nhiên, hệ số thanh toán ngắn hạn có sự cải thiện nhẹ khi tăng 12%, từ mức 0,50 lần lên 0,56 lần.

Trong nỗ lực cơ cấu lại nguồn vốn, tính đến ngày 31/3/2026, Trung Nam Thuận Nam đã tiến hành mua lại trước hạn một phần đối với 9 lô trái phiếu phát hành từ tháng 5/2020. Tổng giá trị mua lại đợt này đạt xấp xỉ 68,6 tỷ đồng.

Bên cạnh hoạt động mua lại trước hạn, dữ liệu công bố trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vào tháng 4/2026 đã ghi nhận việc thay đổi điều kiện, điều khoản đối với 10 lô trái phiếu.

Về cấu trúc sở hữu, hiện tại Công ty cổ phần Điện mặt trời Trung Nam Trà Vinh đang nắm giữ 100% vốn điều lệ của doanh nghiệp. Từ tháng 3/2026, ông Vũ Đình Tân, Giám đốc công ty, giữ vai trò đại diện cho toàn bộ phần vốn góp này.

Doanh nghiệp hiện là đơn vị vận hành nhà máy điện mặt trời công suất 450 MW kết hợp trạm biến áp và đường dây 500kV tại tỉnh Khánh Hòa (huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận cũ).

Dự án nằm trên diện tích 557 ha, sử dụng hơn 1,3 triệu tấm pin, sản lượng điện tối đa 1,2 tỷ kWh. Tổng chi phí xây dựng là 12.000 tỷ đồng và đưa vào vận hành đồng bộ từ tháng 10/2020.

Báo cáo tài chính năm 2025 của đơn vị đã được Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC xác nhận phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính tại ngày 31/12/2025.