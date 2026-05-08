ACV chốt thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên 2026 sau loạt biến cố lãnh đạo

Địa điểm tổ chức đại hội tại trụ sở Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP, số 58 Trường Sơn, phường Tân Sơn Hòa, TP.HCM.

Nội dung dự kiến trình đại hội bao gồm các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định pháp luật và Điều lệ của ACV.

Kỳ đại hội năm nay của ACV diễn ra trong bối cảnh doanh nghiệp đối mặt nhiều biến động nhân sự cấp cao, đặc biệt liên quan đến vụ án tại dự án sân bay Long Thành.

Cụ thể, từ ngày 17/3/2026, ông Vũ Thế Phiệt thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT ACV sau khi bị khởi tố và bắt tạm giam. Hiện ông Lê Văn Khiên được giao phụ trách vị trí Quyền Chủ tịch HĐQT.

Ngoài ra, ông Nguyễn Tiến Việt – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc ACV – cũng bị khởi tố, bắt tạm giam trong cùng vụ án liên quan đến dự án sân bay Long Thành.

Cảng hàng không quốc tế Long Thành hiện là dự án hạ tầng hàng không có quy mô lớn nhất Việt Nam, với tổng vốn đầu tư khoảng 336.630 tỷ đồng, tương đương hơn 16 tỷ USD theo mặt bằng giá năm 2014.

Dự án được quy hoạch trên diện tích khoảng 5.000ha, bao gồm 2.750ha dành cho khu cảng hàng không, 1.050ha phục vụ mục đích quốc phòng và khoảng 1.200ha cho các công trình phụ trợ, dịch vụ thương mại.

Theo kế hoạch, dự án được triển khai qua 3 giai đoạn. Riêng giai đoạn 1 có tổng vốn đầu tư khoảng 109.000 tỷ đồng (khoảng 4,6 tỷ USD), với các hạng mục chính gồm một đường cất hạ cánh, một nhà ga hành khách cùng hệ thống hạ tầng phụ trợ. Sau khi hoàn thành, giai đoạn này dự kiến đạt công suất khai thác 25 triệu hành khách và 1,2 triệu tấn hàng hóa mỗi năm.

Trong tổng thể dự án, ACV đảm nhiệm vai trò chủ đầu tư dự án thành phần 3 thuộc giai đoạn 1 với tổng vốn gần 100.000 tỷ đồng. Đây được xem là hạng mục trọng tâm của toàn bộ giai đoạn đầu tiên sân bay Long Thành.

Tính đến cuối quý I/2026, ACV đã giải ngân khoảng 35.000 tỷ đồng cho siêu dự án này.