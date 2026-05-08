Một công ty chốt ngày trả cổ tức tiền mặt 20%

Phụng Tiên | 08-05-2026 - 08:14 AM | Doanh nghiệp

Theo đó, ngày đăng ký cuối cùng là 11/5/2026, ngày giao dịch không hưởng quyền là 8/5/2026.

CTCP Thiết bị Xăng dầu Petrolimex (UpCOM: PEQ) vừa thông báo ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2025.

Doanh nghiệp dự kiến chi trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 20%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận 2.000 đồng. Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 28/5/2026.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu PEQ đang giao dịch quanh mức 47.100 đồng/cổ phiếu. Với mức cổ tức tiền mặt 2.000 đồng/cổ phiếu, tỷ suất cổ tức hiện vào khoảng 4,2% so với thị giá hiện tại.

Với hơn 4,9 triệu cp đang lưu hành, doanh nghiệp dự kiến chi hơn 9,9 tỷ đồng cho đợt thanh toán này.

PEQ đã duy trì chia cổ tức tiền mặt liên tục trong 14 năm qua. Mức cao nhất cổ đông từng nhận là 33,4% vào năm 2019, sau khi Công ty ghi nhận lợi nhuận kỷ lục 29 tỷ đồng trong năm 2018, trước khi giảm xuống còn 21 tỷ đồng vào năm 2019. Trong 3 năm gần đây (2023-2025), lợi nhuận của Công ty dao động khoảng 15-20 tỷ đồng mỗi năm, với tỷ lệ cổ tức chi trả trong khoảng 20-25%.﻿

Năm 2026, PEQ lên kế hoạch doanh thu hơn 1.014 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 23 tỷ đồng, lần lượt giảm 18% và 8% so với năm trước. Cổ tức dự kiến tối thiểu 15%.﻿

Tại cuối năm 2025, Tổng Công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex là công ty mẹ, nắm giữ 50,48% vốn điều lệ tại PEQ, ước tính có thể thu về hơn 5 tỷ đồng cổ tức.﻿

10 ngày nữa sẽ khởi công nhà máy điện 60.000 tỷ tại Nghệ An: Cú bắt tay của PV Power và đại gia Hàn Quốc

Một đại gia điện mặt trời bất ngờ báo lỗ gần 1.000 tỷ năm 2025, vốn chủ sở hữu giảm 62%

Doanh nghiệp và người trồng sầu riêng "đứng ngồi không yên"

07:17 , 08/05/2026
Sumitomo và BRG muốn tăng số lượng cư dân tại DA thành phố thông minh 4,2 tỷ USD, Hà Nội yêu cầu sớm triển khai thi công

00:07 , 08/05/2026
Cầu kính 800 tỷ tại Sơn La được công nhận dài nhất thế giới: Ai đứng sau?

00:06 , 08/05/2026
Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu: Công nhận Ngày Logistics Việt Nam và Tuần lễ Logistics Việt Nam là một công cụ chính sách “mềm” mang tính biểu trưng quốc gia

23:55 , 07/05/2026

