Sumitomo và BRG muốn tăng số lượng cư dân tại DA thành phố thông minh 4,2 tỷ USD, Hà Nội yêu cầu sớm triển khai thi công

Tại buổi tiếp lãnh đạo Tập đoàn Sumitomo (Nhật Bản), Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng đề cập đến việc triển khai Dự án đô thị thông minh Bắc Hà Nội.

Theo phía Sumitomo, đến nay dự án đã hoàn tất các thủ tục pháp lý, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính và được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, liên doanh Sumitomo và BRG đề xuất điều chỉnh tăng quy mô dân số nhằm phù hợp hơn với định hướng khai thác dự án cũng như góp phần giải quyết các vấn đề đô thị của Thủ đô.



Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng yêu cầu UBND Thành phố và các sở, ngành sớm có văn bản trả lời về số lượng dân số được phép bố trí ở Dự án đô thị thông minh Bắc Hà Nội. Đồng thời, đề nghị, sau khi có câu trả lời cụ thể, Sumitomo và đối tác BRG cần sớm triển khai thi công, bảo đảm các yêu cầu về tiến độ.

Dự án thành phố thông minh Bắc Hà Nội được triển khai tại xã Vĩnh Thanh, Hà Nội, có diện tích hơn 270 ha với tổng vốn đầu tư khoảng 4,2 tỷ USD. Công trình được khởi công vào tháng 8/2025 do Công ty CP Đầu tư phát triển thành phố thông minh Bắc Hà Nội (NHSC) làm chủ đầu tư. Đây là liên doanh giữa Tập đoàn BRG của Việt Nam và Sumitomo của Nhật Bản.



Theo quy hoạch, dự án được phát triển qua 5 giai đoạn. Ở giai đoạn cuối, khu đô thị sẽ hình thành trung tâm tài chính - thương mại cùng tòa tháp nhà ở thương mại cao 108 tầng.

Ngoài ra, dự án còn bao gồm hệ thống trung tâm thương mại, văn phòng, khách sạn, trường học, bệnh viện quốc tế, công viên cây xanh, bãi đỗ xe ngầm và trung tâm vận tải đa phương thức với hạ tầng giao thông đồng bộ.



Sumitomo là tập đoàn đa ngành có lịch sử hơn 100 năm tại Nhật Bản và hiện diện tại Việt Nam từ năm 1995. Doanh nghiệp này từng tham gia nhiều dự án lớn như khu công nghiệp Thăng Long I và II tại Hà Nội và Hưng Yên, gói thầu đoạn trên cao tuyến metro số 1 TP.HCM, cùng các nhà máy nhiệt điện Phả Lại, Duyên Hải 3 mở rộng và Phú Mỹ 2-2.



Trong khi đó, BRG là tập đoàn đa ngành hoạt động trong các lĩnh vực tài chính, ngân hàng, bất động sản và bán lẻ tại Việt Nam.﻿

Đầu năm 2026, Delta Group cho biết doanh nghiệp chính thức trở thành nhà thầu thi công hạ tầng kỹ thuật giai đoạn 1 của dự án Thành phố thông minh Bắc Hà Nội (Smart City)﻿.

Trước đó, Delta Group cũng đã trúng thầu hàng loạt dự án quy mô lớn như: tòa nhà hỗn hợp văn phòng, thương mại dịch vụ, căn hộ và khách sạn, tọa lạc tại số 9 đường Phạm Hùng (Hà Nội), khu đô thị Đa Mai – Song Mai 2 (Danko Riverside), Ramond Urbaniz (Hải Phòng), Greenera Southmark (Hà Nội)… Tập đoàn cũng đang thi công hàng loạt dự án nhà ở xã hội như: nhà ở xã hội Phố Nối House (Hưng Yên), Golden Square Lào Cai (Lào Cai), AMC I thuộc dự án khu đô thị AMC – El Dorado (Thanh Hoá)…﻿