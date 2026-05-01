Cầu kính 800 tỷ tại Sơn La được công nhận dài nhất thế giới: Ai đứng sau?

Cầu kính Bạch Long, nằm trong quần thể nghỉ dưỡng Mộc Châu Island tại tỉnh Sơn La được Tổ chức Kỷ lục Guinness thế giới công nhận là cầu đi bộ đáy kính dài nhất thế giới với tổng chiều dài 632 mét, bao gồm cầu bắc qua 2 ngọn núi, dài 290m và cầu đi bộ ven vách núi nối liền từng đoạn 1, dài 342m.



Với tổng chiều dài 632m, cầu kính Bạch Long đã vượt qua kỷ lục 526m của cây cầu kính tại khu thắng cảnh Tam Hiệp Hoàng Xuyên (Trung Quốc) để xác lập kỷ lục toàn cầu.

Dự án được khởi công đầu năm 2021 và mở cửa đón khách tháng 4/2022. Tổng vốn đầu tư giai đoạn đầu 773 tỷ đồng do Công ty Cổ phần Du lịch 26 Mộc Châu làm chủ đầu tư.

Về kết cấu, cầu kính Bạch Long được thiết kế theo tiêu chuẩn quốc tế với sự tham gia của các đối tác kỹ thuật uy tín. Cầu bắc qua hai đỉnh núi, trong đó đoạn bắc qua vách núi dài 290m, có khoảng tĩnh không tới mặt nước là 145m, và độ cao từ mặt cầu xuống vực sâu đạt 150m, mang lại cảm giác choáng ngợp.

Hệ thống cáp treo: Toàn bộ cáp được nhập khẩu từ Hàn Quốc, với mỗi bó cáp gồm 7 sợi, đường kính mỗi sợi là 50mm. Hệ thống này được khoan sâu 30m vào nền đá để đảm bảo độ chịu lực tối đa.



Mặt cầu: Sử dụng kính siêu cường lực của Saint-Gobain (Pháp), bao gồm 3 lớp với tổng độ dày 40mm. Mặt cầu rộng 2,4m (riêng phần bám vách đá rộng 1,5m).



Kiểm định An toàn: Toàn bộ hệ thống đã được tổ chức Kuraray (Nhật Bản) thẩm định và kiểm định nghiêm ngặt bằng các bài thử tải trọng lớn, bao gồm cả việc cho xe tải chạy qua, nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối. Đơn vị khai thác luôn duy trì độ an toàn tối đa bằng cách giới hạn chỉ 500 khách/lượt dù cầu có thể chứa hàng ngàn người.



Quần thể du lịch Mộc Châu Island được xây dựng bởi Công ty cổ phần Du lịch 26 Mộc Châu với tổng vốn đầu tư 1.200 tỷ đồng. Theo thông tin trên Sở văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Sơn La, dự án được cấp phép đầu tư vào tháng 2/2020 và dự kiến hoàn thành các hạng mục vào Quý II năm 2023. Hiện giai đoạn 1 với kinh phí 773 tỷ đã được hoàn thành.



Về chủ đầu tư dự án, ﻿ Công ty cổ phần Du lịch 26 Mộc Châu có địa chỉ trụ sở chính tại số 144, đường Trường Chinh , Phường Quyết Thắng, Thành phố Sơn La, Tỉnh Sơn La. Công ty được thành lập vào ngày 19/04/2019 do ông Nguyễn Tiến Khanh là Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật.

Chỉ 8 tháng sau khi thành lập, Công ty Cổ phần Du lịch 26 Mộc Châu đã được giao cho dự án quần thể du lịch Mộc Châu Island.



Khi mới thành lập, công ty có vốn điều lệ là 100 tỷ đồng, trong đó ông Nguyễn Tiến Khanh góp 80 tỷ đồng, ông Bùi Xuân Nam góp 15 tỷ đồng và ông Mai Trí Tuệ góp 5 tỷ đồng. Đến tháng 2/2020, công ty tăng vốn điều lệ lên 200 tỷ đồng.﻿

Ông Nguyễn Tiến Khanh hiện cũng đang là người đại diện theo pháp luật kiêm thành viên HĐQT và giám đốc của ﻿ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà (UpCOM: SDD).



Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà tiền thân là Chi nhánh của Công ty Xây dựng Sông Đà II được thành lập năm 1996. Công ty được cổ phần hóa năm 2004. Công ty là một trong những doanh nghiệp mạnh của Tổng Công ty Sông Đà chuyên khai thác các dịch vụ về nhà ở, khu đô thị và đầu tư các công trình thủy điện vừa và nhỏ.



Công ty hiện này đang là chủ đầu tư của một số dự án thủy điện vừa và nhỏ như thủy điện Tắt Ngoẵng, Mường Sang 2, Chấn Thịnh và thủy điện Lông Tạo.



Năm 2025, Đầu tư và Xây lắp Sông Đà ghi nhận doanh thu thuần 11,32 tỷ đồng, giảm khoảng 10,3% so với năm 2024. Lỗ sau thuế 11,08 tỷ đồng, trong khi năm 2024 lỗ 16,05 tỷ đồng, mức lỗ đã giảm khoảng 31%. Lỗ lũy kế tính đến ngày 31/12/2025 là 81 tỷ đồng.﻿