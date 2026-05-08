Kido dự kiến mức giá mua lại hơn 14 triệu cổ phiếu quỹ, tái cấu trúc ngành dầu

CTCP Tập đoàn Kido (mã KDC, sàn HoSE) vừa thông qua nghị quyết về việc mua lại tối đa 14,49 triệu cổ phiếu, tương đương khoảng 5% số cổ phần đang lưu hành.



Giá mua lại tối thiểu 40.000 đồng/cổ phiếu, tối đa 70.000 đồng/cổ phiếu, tương đương dự chi tối thiểu gần 580 tỷ đồng. Nguồn vốn thực hiện từ thặng dư vốn cổ phần trên BCTC riêng năm 2025 đã được kiểm toán. Mục đích mua lại là để giảm vốn điều lệ, bảo vệ lợi ích của các cổ đông hiện hữu.

Thời gian dự kiến mua lại từ quý I/2026 đến hết quý III/2026, sau khi được cơ quan quản lý chấp thuận. Phương thức giao dịch là khớp lệnh và/hoặc thoả thuận thông qua công ty chứng khoán.

Trong diễn biến khác, Kido công bố chương trình nghị sự tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 sẽ diễn ra sáng 28/5 tới.

HĐQT KDC trình cổ đông kế hoạch kinh doanh năm 2026 với doanh thu thuần 12.000 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 700 tỷ đồng. Công ty dự kiến cổ tức năm 2026 bằng tiền mặt tỷ lệ 10%, tương đương 1.000 đồng/cổ phiếu.

Về phân phối lợi nhuận năm 2025, KDC cũng đề xuất chia cổ tức tiền mặt tỷ lệ 10%, tương đương dự chi gần 290 tỷ đồng.

Đáng chú ý, Kido đề xuất phương án tái cầu trúc cơ cấu sở hữu các công ty trong ngành dầu ăn. Theo đó, Tường An sẽ là công ty chủ lực, công ty mẹ trong ngành dầu của Tập đoàn, sở hữu và chi phối trực tiếp Vocarimex và gián tiếp Kido Nhà Bè (thông qua Vocarimex). Qua đó, Tường An sẽ đóng vai trò công ty mẹ quản lý toàn bộ chuỗi giá trị trong lĩnh vực dầu của Tập đoàn với cấu trúc như sau:

HĐQT KDC dự kiến các bước tái cấu trúc bao gồm: Vocarimex sẽ thoái toàn bộ 26,54% vốn tại Tường An. Tiếp đến Kido sẽ chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại Kido Nhà Bè cho Vocarimex hoặc/và bên thứ ba, qua đó Vocarimex sẽ sở hữu tối thiểu 99% vốn Kido Nhà Bè.

Cuối cùng, Tường An phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho KDC qua đó tăng vốn từ 338,8 tỷ đồng lên mức 3.188 tỷ đồng. KDC sẽ thực hiện góp vốn bằng cổ phiếu của Vocarimex để sở hữu 97% vốn điều lệ Tường An, đồng thời, Tường An sẽ sở hữu tối thiểu 93% vốn Vocarimex.

Ngoài ra, KDC còn tham vọng chào bán cổ phiếu của Tường An lần đầu ra công chúng (IPO) và niêm yết trên HoSE vào thời điểm phù hợp.



