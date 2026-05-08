Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Kido dự kiến mức giá mua lại hơn 14 triệu cổ phiếu quỹ, tái cấu trúc ngành dầu

Theo Hà Ly | 08-05-2026 - 08:31 AM | Doanh nghiệp

Kido dự kiến mua lại tối đa 14,49 triệu cổ phiếu với mức giá trong khoảng 40.000 đến 70.000 đồng/cổ phiếu.

CTCP Tập đoàn Kido (mã KDC, sàn HoSE) vừa thông qua nghị quyết về việc mua lại tối đa 14,49 triệu cổ phiếu, tương đương khoảng 5% số cổ phần đang lưu hành.

Giá mua lại tối thiểu 40.000 đồng/cổ phiếu, tối đa 70.000 đồng/cổ phiếu, tương đương dự chi tối thiểu gần 580 tỷ đồng. Nguồn vốn thực hiện từ thặng dư vốn cổ phần trên BCTC riêng năm 2025 đã được kiểm toán. Mục đích mua lại là để giảm vốn điều lệ, bảo vệ lợi ích của các cổ đông hiện hữu.

Thời gian dự kiến mua lại từ quý I/2026 đến hết quý III/2026, sau khi được cơ quan quản lý chấp thuận. Phương thức giao dịch là khớp lệnh và/hoặc thoả thuận thông qua công ty chứng khoán.

Trong diễn biến khác, Kido công bố chương trình nghị sự tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 sẽ diễn ra sáng 28/5 tới.

HĐQT KDC trình cổ đông kế hoạch kinh doanh năm 2026 với doanh thu thuần 12.000 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 700 tỷ đồng. Công ty dự kiến cổ tức năm 2026 bằng tiền mặt tỷ lệ 10%, tương đương 1.000 đồng/cổ phiếu.

Về phân phối lợi nhuận năm 2025, KDC cũng đề xuất chia cổ tức tiền mặt tỷ lệ 10%, tương đương dự chi gần 290 tỷ đồng.

Đáng chú ý, Kido đề xuất phương án tái cầu trúc cơ cấu sở hữu các công ty trong ngành dầu ăn. Theo đó, Tường An sẽ là công ty chủ lực, công ty mẹ trong ngành dầu của Tập đoàn, sở hữu và chi phối trực tiếp Vocarimex và gián tiếp Kido Nhà Bè (thông qua Vocarimex). Qua đó, Tường An sẽ đóng vai trò công ty mẹ quản lý toàn bộ chuỗi giá trị trong lĩnh vực dầu của Tập đoàn với cấu trúc như sau:

Kido dự kiến mức giá mua lại hơn 14 triệu cổ phiếu quỹ - Ảnh 1.

Nguồn: KDC

HĐQT KDC dự kiến các bước tái cấu trúc bao gồm: Vocarimex sẽ thoái toàn bộ 26,54% vốn tại Tường An. Tiếp đến Kido sẽ chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại Kido Nhà Bè cho Vocarimex hoặc/và bên thứ ba, qua đó Vocarimex sẽ sở hữu tối thiểu 99% vốn Kido Nhà Bè.

Cuối cùng, Tường An phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho KDC qua đó tăng vốn từ 338,8 tỷ đồng lên mức 3.188 tỷ đồng. KDC sẽ thực hiện góp vốn bằng cổ phiếu của Vocarimex để sở hữu 97% vốn điều lệ Tường An, đồng thời, Tường An sẽ sở hữu tối thiểu 93% vốn Vocarimex.

Ngoài ra, KDC còn tham vọng chào bán cổ phiếu của Tường An lần đầu ra công chúng (IPO) và niêm yết trên HoSE vào thời điểm phù hợp.


Theo Hà Ly

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
10 ngày nữa sẽ khởi công nhà máy điện 60.000 tỷ tại Nghệ An: Cú bắt tay của PV Power và đại gia Hàn Quốc

10 ngày nữa sẽ khởi công nhà máy điện 60.000 tỷ tại Nghệ An: Cú bắt tay của PV Power và đại gia Hàn Quốc Nổi bật

Một đại gia điện mặt trời bất ngờ báo lỗ gần 1.000 tỷ năm 2025, vốn chủ sở hữu giảm 62%

Một đại gia điện mặt trời bất ngờ báo lỗ gần 1.000 tỷ năm 2025, vốn chủ sở hữu giảm 62% Nổi bật

Một công ty chốt ngày trả cổ tức tiền mặt 20%

Một công ty chốt ngày trả cổ tức tiền mặt 20%

08:14 , 08/05/2026
Doanh nghiệp và người trồng sầu riêng "đứng ngồi không yên"

Doanh nghiệp và người trồng sầu riêng "đứng ngồi không yên"

07:17 , 08/05/2026
Sumitomo và BRG muốn tăng số lượng cư dân tại DA thành phố thông minh 4,2 tỷ USD, Hà Nội yêu cầu sớm triển khai thi công

Sumitomo và BRG muốn tăng số lượng cư dân tại DA thành phố thông minh 4,2 tỷ USD, Hà Nội yêu cầu sớm triển khai thi công

00:07 , 08/05/2026
Cầu kính 800 tỷ tại Sơn La được công nhận dài nhất thế giới: Ai đứng sau?

Cầu kính 800 tỷ tại Sơn La được công nhận dài nhất thế giới: Ai đứng sau?

00:06 , 08/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên