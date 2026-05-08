Động thái bất ngờ của Chủ tịch Coteccons Bolat Duisenov

"Tin đồn có thể hình thành chỉ sau một đêm, nhưng giá trị cần thời gian để bồi đắp. Gửi ngài Thị trường, không có cú ngoặt bất ngờ nào ở đây cả, chỉ có công việc" – ông Bolat Duisenov chia sẻ trên trang facebook cá nhân.

Thông điệp này được đưa ra ngay sau khi cổ phiếu CTD ghi nhận phiên giảm sàn vào ngày 7/5 với thanh khoản đạt 2,7 triệu đơn vị, mức cao nhất trong vòng 6 tháng qua, đưa vốn hóa thị trường về ngưỡng 9.000 tỷ đồng.

Trong phiên giao dịch sáng 8/5, áp lực bán tiếp tục duy trì khiến thị giá CTD hiện giao dịch quanh mốc 78.600 đồng/cp, giảm thêm khoảng 2,4% so với giá đóng cửa phiên trước đó. Như vậy, sau hai phiên biến động mạnh, giá cổ phiếu của doanh nghiệp đầu ngành xây dựng này đã điều chỉnh tổng cộng hơn 9% so với vùng giá hồi đầu tuần. Vốn hóa thị trường tương ứng dao động ở ngưỡng 8.800 tỷ đồng.

Mặc dù có những biến động trên sàn chứng khoán, các chỉ số tài chính của Coteccons vẫn ghi nhận đà phục hồi. Trong quý 3 niên độ tài chính 2026 (kết thúc ngày 31/03/2026), doanh thu thuần đạt 6.409 tỷ đồng, tăng 28,12% và lợi nhuận sau thuế đạt gần 119 tỷ đồng, tăng trưởng 108% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng đầu niên độ, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu 23.868 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 641,6 tỷ đồng. Song song đó, doanh nghiệp cũng vừa công bố thông tin đạt được thỏa thuận trong một vụ án kinh doanh thương mại và có kế hoạch phát hành thêm hơn 5,3 triệu cổ phiếu để tăng vốn điều lệ lên mức 1.140 tỷ đồng.