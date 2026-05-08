Công ty của tỷ phú Phạm Nhật Vượng bắt tay PVOIL lắp đặt 3.000 tủ đổi pin xe máy điện tại cây xăng đến hết tháng 6

Phụng Tiên | 08-05-2026 - 09:59 AM | Doanh nghiệp

Ngày 07/05/2026, Công ty Cổ phần Phát triển Trạm sạc Toàn cầu V-Green và Tổng Công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL) công bố thỏa thuận hợp tác chiến lược nhằm hướng đến mục tiêu triển khai hơn 3.000 tủ đổi pin xe máy điện tại chuỗi cửa hàng xăng dầu của PVOIL trên toàn quốc.

Theo thỏa thuận mới ký kết, ngay trong tháng 5/2026, hai bên sẽ cùng tiến hành khảo sát và lắp đặt các tủ đổi pin xe máy điện và trạm sạc ô tô điện tại chuỗi hệ thống gần 1.000 cửa hàng xăng dầu của PVOIL trên cả nước.

Dự kiến đến hết tháng 6, gần 3.000 tủ đổi pin sẽ được V-Green hoàn tất triển khai tại các cơ sở của PVOIL, đảm bảo an toàn tuyệt đối và mang lại sự thuận tiện tối đa cho người dùng xe máy điện VinFast.

Trước đó, hai bên đã hợp tác triển khai và đưa vào hoạt động gần 400 trạm sạc ô tô điện kết hợp tủ đổi pin xe máy điện VinFast tại các cửa hàng xăng dầu PVOIL, mang lại hiệu quả kinh doanh tích cực cho hai doanh nghiệp và trải nghiệm tối ưu cho người dùng xe điện VinFast. Trong thời gian tới, hai bên dự kiến sẽ phủ sóng mạng lưới tủ đổi pin xe máy điện trên toàn bộ hệ thống của PVOIL.

Hiện tại, V-Green đang vận hành 150.000 cổng sạc ô tô điện trên khắp 34 tỉnh, thành. Trước sự tăng trưởng bùng nổ của xe máy điện VinFast, V-Green đang đẩy mạnh triển khai hệ thống tủ đổi pin thông qua hợp tác với hàng loạt đối tác lớn như FPT Shop, Thế giới Di động, MediaMart…, với mục tiêu hoàn tất triển khai 60.000 tủ đổi pin xe máy điện trong quý II/2026.

