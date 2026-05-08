Bắt tay 'gã khổng lồ' Nhật làm thép, tỷ phú Phạm Nhật Vượng chọn đúng thế lực tỷ đô hóa ra là 'người quen' của Hòa Phát, Xuân Thiện

Tại dự án của VinMetal, Primetals đảm nhận vai trò đối tác tích hợp, cung cấp các giải pháp kết nối đồng bộ chuỗi quy trình từ luyện gang đến thép thành phẩm. Việc liên tục xuất hiện trong các dự án đầu tư quy mô lớn của các doanh nghiệp nội địa cho thấy mức độ ảnh hưởng của nhà cung cấp thiết bị này đối với quá trình nâng cấp chuỗi giá trị ngành công nghiệp nặng Việt Nam.

"Người con" của liên minh công nghệ Đức - Nhật

Primetals Technologies là pháp nhân thuộc khối Hệ thống Hạ tầng và Nhà máy của Tập đoàn Mitsubishi Heavy Industries (MHI). Doanh nghiệp được thành lập năm 2015 qua việc hợp nhất mảng thiết bị luyện kim của Siemens VAI (Đức) và Mitsubishi-Hitachi Metals Machinery (Nhật Bản), trước khi trở thành công ty con do MHI sở hữu 100% từ năm 2020.

Báo cáo tài chính hợp nhất của tập đoàn mẹ MHI cho niên độ kết thúc ngày 31/03/2025 ghi nhận doanh thu phân khúc máy móc luyện kim đạt 369,4 tỷ Yên (khoảng 2,4 tỷ USD), đóng góp đáng kể vào tổng giá trị đơn đặt hàng mới 7.071 tỷ Yên của toàn hệ thống.

Hiện nay, Primetals duy trì mạng lưới 7.000 nhân sự tại 23 quốc gia với danh mục hơn 7.000 dự án tham chiếu trên toàn thế giới.

Từ ngày 1/4/2026, ông Koji Sakatani – chuyên gia dày dạn kinh nghiệm từng giữ chức Phó Chủ tịch tại MHI – chính thức đảm nhiệm vị trí CEO toàn cầu.

Chia sẻ về định hướng sắp tới, tân CEO nhấn mạnh công ty đang ở vị thế sẵn sàng dẫn dắt quá trình chuyển đổi của ngành luyện kim thông qua các giải pháp tự động hóa, công nghệ ứng dụng hydro, hoàn nguyên trực tiếp (DRI) và điện khí hóa hệ thống lò cán. Trong đó, mảng dịch vụ và công nghệ số được xác định là động lực cốt lõi để hiện thực hóa mục tiêu giảm phát thải carbon.

Đâu là "vũ khí" của Primetals?

Hệ sinh thái công nghệ của Primetals bao phủ toàn bộ chuỗi giá trị luyện kim, từ khâu xử lý nguyên liệu thô, luyện gang, đúc liên tục cho đến các dây chuyền cán và xử lý bề mặt chuyên sâu. Trong đó, trọng tâm phát triển hiện nay được đặt vào hai trục chính là sản xuất thép phát thải thấp và số hóa nhà máy.

Các công nghệ tiêu biểu bao gồm dây chuyền cán đúc liên tục (Arvedi ESP) giúp giảm tiêu thụ năng lượng trong sản xuất thép cuộn và lò luyện linh hoạt (EAF Ultimate) sử dụng nguồn nguyên liệu đan xen giữa sắt xốp và thép vụn.

Lò EAF Ultimate

Toàn bộ chuỗi thiết bị này được liên kết qua nền tảng số hóa Metris, ứng dụng trí tuệ nhân tạo để giám sát chất lượng và dự báo thời điểm bảo trì.

Song song với việc cung cấp thiết bị mới và dịch vụ vòng đời (lifecycle services) để duy trì hoạt động các nhà máy hiện hữu, tập đoàn cũng đang ứng dụng các giải pháp in 3D và thực tế ảo vào quy trình kỹ thuật thực tế.

Hệ sinh thái đối tác và các dự án toàn cầu

Năng lực triển khai thực tế của Primetals được phản ánh qua các quan hệ đối tác dài hạn với những tập đoàn thép đa quốc gia. Tại Ấn Độ, Primetals đã đồng hành cùng JSW Steel hơn 25 năm, cung cấp nhà máy luyện gang công nghệ lõi đầu tiên và hỗ trợ doanh nghiệp này nâng công suất thô đạt mức 28,5 triệu tấn mỗi năm.

Dự án H2FUTURE cho tập đoàn Voestalpine tại Áo với hệ thống điện phân hydro công suất 6MW đã trở thành một trong những điểm sáng trong việc sản xuất thép không phát thải quy mô công nghiệp.

Tại Trung Quốc, Baosteel cũng ứng dụng dây chuyền cán đúc liên tục để chiếm lĩnh thị phần thép tấm mỏng phục vụ ngành ô tô điện.

Primetals tại một dự án hiện đại hóa của ArcelorMittal

Với ArcelorMittal của Luxembourg, hai bên đã thiết lập quan hệ đối tác từ năm 2007, triển khai các giải pháp từ luyện thép lò thổi đến thiết bị đo lường chuyên dụng nhằm nâng cao tiêu chuẩn an toàn lao động.

Dấu ấn tại các dự án công nghiệp trọng điểm Việt Nam

Những kinh nghiệm từ việc phục vụ các đối tác quốc tế đang được Primetals "đóng gói" để mang đến Việt Nam, nơi các tập đoàn tư nhân đang tập trung nguồn lực nâng cấp chuỗi giá trị và thay thế hàng nhập khẩu.

Tập đoàn Hòa Phát đã ký kết hợp đồng đầu tư dây chuyền đúc và cán thép chất lượng cao công suất 500.000 tấn/năm nhằm sản xuất thép làm tanh lốp ô tô và phôi thép khổ lớn (bloom) - nguyên liệu then chốt để sản xuất đường ray cho các dự án hạ tầng lớn.

Tập đoàn Xuân Thiện tại Ninh Bình cũng ứng dụng dây chuyền cán đúc liên tục và hệ thống lò luyện linh hoạt để tự chủ nguyên liệu thép tấm cho ngành đóng tàu và điện gió ngoài khơi.