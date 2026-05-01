Hé lộ công ty đề xuất xây 2 tòa tháp 13 tầng tưởng niệm người quá cố giữa trung tâm Hà Nội

Những ngày vừa qua, dư luận tại Hà Nội quan tâm tới việc điều chỉnh quy hoạch dự án Nhà tang lễ quận Thanh Xuân (phường Khương Đình, TP Hà Nội). Trong đó, chủ đầu tư dự án Công ty cổ phần Hồn Đất Việt đề xuất xây dựng 2 tháp tưởng niệm, mỗi tháp cao 13 tầng nổi.

Dự án trên nằm tại ô đất số 38, khu di dân đô thị Khương Đình (mặt đường vành đai 2,5) với tổng diện tích gần 23.000 m2, gồm 2 khu. Trong đó, khu A có diện tích gần 15.000 m2, khu B có diện tích hơn 8.000 m2.﻿

Nhiều hộ dân sinh sống tại khu tập thể A23, phường Khương Đình bày tỏ lo ngại trước phương án này. Theo người dân, công trình có thể tác động đến tâm lý cũng như đời sống sinh hoạt của cư dân trong khu vực đông dân cư.



Trước vụ việc nêu trên, ông Lưu Đình Lượng, Phó Chủ tịch UBND phường Khương Đình, cho biết 2 tòa tháp 13 tầng không lưu giữ tro cốt mà chỉ là nơi để gia đình người quá cố đặt bài vị và kỉ vật, điều này cũng đã được chủ đầu tư cam kết với người dân.

Trong trường hợp chủ đầu tư thực hiện lưu giữ tro cốt tại 2 tòa tháp này, phường sẽ thực hiện đình chỉ công trình.﻿

Đại diện chủ đầu tư cho biết, dự án được phê duyệt chủ trương đầu tư từ năm 2017. Việc điều chỉnh quy hoạch để nâng tính hiệu quả sử dụng đất. Hai tòa tháp được đề xuất điều chỉnh tuân thủ quy hoạch phân khu H2-3 đã được phê duyệt, đảm bảo phù hợp về độ cao tĩnh không và đã lấy ý kiến cộng đồng dân cư.﻿

Được biết, Dự án Nhà tang lễ quận Thanh Xuân có quyết định chủ trương đầu tư vào năm 2017 với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 172 tỷ đồng.



Dự án được điều chỉnh vào các năm 2021 và 2024. Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội có văn bản chấp thuận điều chỉnh tổng mặt bằng và phương án kiến trúc.﻿

﻿Theo tìm hiểu, Công ty cổ phần Hồn Đất Việt được thành lập năm 2007, hoạt động chính trong lĩnh vực dịch vụ tang lễ và các dịch vụ liên quan.

Sau nhiều lần thay đổi đăng ký kinh doanh, đến tháng 4/2026, doanh nghiệp hiện có vốn điều lệ 200 tỷ đồng. Ông Đinh Ngọc Dương (sinh năm 1983) đang giữ vai trò Phó Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện pháp luật.



Người đại diện pháp luật còn lại là ông Vũ Sơn Tùng (sinh năm 1996) đảm nhiệm vị trí Giám đốc của doanh nghiệp.

Trong giới chơi siêu xe tại Việt Nam, Vũ Sơn Tùng là cái tên khá quen thuộc. Ông là con trai của ông Vũ Mạnh Hải – nhà sáng lập thương hiệu vàng bạc đá quý Bảo Tín Mạnh Hải.

Ngoài ra, ông Tùng từng sáng lập Công ty Cổ phần Ô tô Sơn Tùng, doanh nghiệp kinh doanh xe sang và siêu xe, trước khi công ty này đổi tên thành Công ty TNHH Huệ Minh Auto Việt Nam.