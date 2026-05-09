PAN Group dự kiến phát hành hơn 41 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông

Công ty CP Tập đoàn PAN (PAN Group, MCK: PAN, sàn HoSE) vừa thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Theo đó, PAN Group muốn phát hành gần 41,8 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông với tỷ lệ thực hiện quyền là 100:20, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 20 cổ phiếu mới. Cổ phiếu không bị hạn chế chuyển nhượng.

Tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá gần 417,8 tỷ đồng, nguồn vốn được lấy từ thặng dư vốn cổ phần theo Báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán năm 2025 của PAN Group.

Thời gian dự kiến phát hành trong quý II - quý III/2026, sau khi PAN Group được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận/tiếp nhận hồ sơ đầy đủ theo quy định.

Nếu đợt phát hành thành công, vốn điều lệ của PAN Group sẽ tăng từ gần hơn 2.162,9 tỷ đồng lên mức gần 2.580,7 tỷ đồng.

Được biết, phương án phát hành cổ phiếu nêu trên đã được các cổ đông của PAN Group thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2026 diễn ra ngày 21/4/2026.

Ngoài ra, Đại hội cũng phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2026 với doanh thu thuần hợp nhất dự kiến đạt 18.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hợp nhất ước đạt 1.780 tỷ đồng.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2026, PAN Group đã mang về doanh thu thuần hơn 3.767,2 tỷ đồng, giảm 8,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Sau khấu trừ đi các khoản thuế phí, doanh nghiệp báo lãi ròng đạt hơn 670 tỷ đồng.

Như vậy, kết thúc quý đầu năm, PAN Group đã hoàn thành được 20,9% kế hoạch doanh thu thuần và 37,6% kế hoạch lợi nhuận sau thuế đã đề ra.

Tính đến ngày 31/3/2026, tổng tài sản của PAN Group giảm 380,7 tỷ đồng so với đầu năm, xuống còn hơn 15.214,2 tỷ đồng. Trong đó, hàng tồn kho hơn 3.374,4 tỷ đồng, chiếm 22,2% tổng tài sản.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả ở mức gần 5.580,4 tỷ đồng, giảm 14,4% so với đầu năm. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính gần 2.755 tỷ đồng, chiếm 49,4% tổng nợ.



