Nhà sản xuất đồ chơi gỗ Nam Hoa trả cổ tức tiền mặt 30% sau tái cấu trúc

Linh Linh | 09-05-2026 - 08:02 AM | Doanh nghiệp

Ngày đăng ký cuối cùng là 25/5/2026, thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 11/6/2026.

Sản phẩm đồ chơi gỗ của Nam Hoa

Hội đồng quản trị CTCP Sản xuất và Thương mại Nam Hoa (mã chứng khoán: NHT) vừa thông qua nghị quyết chi trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 30% cho năm 2025, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu nhận 3.000 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng là 25/5/2026, thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 11/6/2026.

Đây là mức cổ tức tương đối cao trong bối cảnh doanh nghiệp vừa trải qua giai đoạn tái cấu trúc mạnh sau cú suy giảm của ngành gỗ xuất khẩu giai đoạn 2023–2024. Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2026, công ty thông qua kế hoạch chi trả cổ tức tiền mặt 30%.

Năm 2025, Nam Hoa ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất 382 tỷ đồng, tăng 8,5% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt hơn 40 tỷ đồng, tăng 357%. Sang quý I/2026, doanh thu tiếp tục tăng gần 10% lên 52 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận sau thuế tăng 180%, đạt gần 8,3 tỷ đồng.

Tiền thân của Nam Hoa là cơ sở sản xuất đồ chơi trẻ em từ đầu những năm 1990. Doanh nghiệp hiện là một trong những nhà sản xuất đồ chơi gỗ xuất khẩu lớn của Việt Nam, với các thị trường xuất khẩu chính là: Châu Âu, Nhật, Mỹ.

Theo đánh giá của doanh nghiệp, các lĩnh vực đồ chơi gỗ, décor gỗ cao cấp và sản phẩm lifestyle vẫn có tiềm năng dài hạn, đặc biệt tại Mỹ, Nhật Bản và Bắc Âu. Xu hướng tiêu dùng xanh, hạn chế nhựa, giáo dục sớm và phong cách sống tối giản Bắc Âu đang hỗ trợ nhu cầu đối với các sản phẩm gỗ chất lượng cao.

Nam Hoa tham dự hội chợ ở Numberg - Đức

Quyết định trả cổ tức tiền mặt cao phản ánh việc dòng tiền đã ổn định hơn sau quá trình tái cấu trúc. Trong năm 2025, công ty đã bán nhà xưởng tại Củ Chi (Nhà máy Nam Hoa Củ Chi), thu về gần 160 tỷ đồng, đồng thời giảm đáng kể lượng tồn kho nguyên vật liệu và bán thành phẩm. Cơ cấu tài chính theo đó trở nên lành mạnh hơn.

Ban lãnh đạo cho biết hoạt động kinh doanh cốt lõi hiện đã cải thiện rõ rệt, trong khi mảng cho thuê nhà xưởng bắt đầu tạo dòng tiền ổn định. Điều này giúp Nam Hoa có điều kiện duy trì chính sách cổ tức tiền mặt cao mà không gây áp lực lớn lên thanh khoản.

Nói riêng về mảng cho thuê nhà xưởng, câu chuyện xuất phát từ quá trình tái cấu trúc công ty con Miền Quê. Đây là công ty được thành lập nhằm đưa Nam Hoa đặt chân vào ngành sản xuất nội thất cao cấp.

Giai đoạn hậu Covid, nhu cầu nội thất tại Mỹ suy giảm mạnh, giá bán giảm sâu và cạnh tranh gay gắt khiến biên lợi nhuận toàn ngành đi xuống. Trong hai năm 2023–2024, Miền Quê bị lỗ. Trước diễn biến này, Nam Hoa quyết định đóng cửa mảng sản xuất nội thất xuất khẩu sang Mỹ, thanh lý tài sản không hiệu quả và tái cấu trúc toàn diện hoạt động của Miền Quê.

Thay vì tiếp tục mở rộng sản xuất như trước đây, doanh nghiệp chuyển hướng sang khai thác bất động sản công nghiệp và cho thuê nhà xưởng. Hiện Miền Quê sở hữu khoảng 85 000m2 đất và nhà xưởng cho thuê, mang lại doanh thu ổn định gần 50 tỷ đồng mỗi năm.

Theo kế hoạch của công ty, toàn bộ lỗ lũy kế của Miền Quê có thể được xử lý xong vào cuối năm 2026. Từ năm 2027, công ty con này dự kiến tạo ra lợi nhuận ổn định khoảng 30–35 tỷ đồng mỗi năm từ hoạt động cho thuê và khai thác tài sản.

Nếu như giai đoạn 2020–2021, doanh nghiệp ưu tiên mở rộng quy mô và tăng trưởng doanh thu nhờ mảng nội thất xuất khẩu, thì hiện nay mục tiêu không còn là “tăng trưởng bằng mọi giá”, mà tập trung vào các mảng có biên lợi nhuận tốt hơn, ít phụ thuộc chu kỳ xuất khẩu hơn.

Trong định hướng mới, Nam Hoa dự kiến thành lập công ty con Nam Hoa Land để phát triển bất động sản công nghiệp, nhà xưởng cho thuê và bất động sản nhà ở. Kế hoạch bao gồm cải tạo và xây mới nhà xưởng, nâng diện tích cho thuê lên hơn 100.000 m2, đồng thời nghiên cứu chuyển đổi một phần quỹ đất công nghiệp sang đất ở và đầu tư vào các khu công nghiệp.

Linh Linh

