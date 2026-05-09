Văn Phú muốn chào bán 180 tỷ đồng trái phiếu, bảo đảm bằng cổ phiếu của vợ chồng Chủ tịch Tô Như Toàn

Công ty cổ phần Phát triển Bất động sản Văn Phú (mã: VPI) đã phê duyệt phương án chào bán trái phiếu riêng lẻ tổng giá trị tối đa 180 tỷ đồng.



Theo phương án phát hành, Văn Phú sử dụng cổ phiếu VPI thuộc sở hữu của Chủ tịch HĐQT Tô Như Toàn cùng vợ là bà Đào Thị Hồng Hạnh và của Công ty cổ phần Đầu tư THG Holdings (bên liên quan của Công ty Văn Phú) làm tài sản bảo đảm của trái phiếu. Đồng thời, công ty cũng thông qua các giao dịch với bên liên quan phát sinh liên quan đến đợt phát hành này.

Trước đó, ngày 23/4 vừa qua, Văn Phú đã phát hành thành công 1.500 trái phiếu mã VPI12601 với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tổng giá trị phát hành 150 tỷ đồng, kỳ hạn 36 tháng, dự kiến đáo hạn ngày 23/4/2029.

Trước đó, Văn Phú đã ban hành Nghị quyết số 1704/NQ-HĐQT phê duyệt phương án chào bán trái phiếu riêng lẻ với tổng mệnh giá tối đa là 150 tỷ đồng.

Theo đó, Văn Phú sử dụng cổ phiếu VPI thuộc quyền sở hữu của Chủ tịch HĐQT Tô Như Toàn công ty làm tài sản bảo đảm của trái phiếu và công ty cũng đã thông qua giao dịch với các bên liên quan khác (nếu có) đối với trái phiếu.

Tính đến hết 31/3/2026, Văn Phú có vay và nợ thuê tài chính hơn 6.908,9 tỷ đồng bao gồm tổng dư nợ trái phiếu hơn 2.584 tỷ đồng. Trong đó, trái phiếu dài hạn đến hạn trả là hơn 797 tỷ đồng. Trái phiếu dài hạn là hơn 1.787 tỷ đồng.

Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2026 của VPI

Về hoạt động kinh doanh, trong quý I/2026, Văn Phú ghi nhận doanh thu thuần gần 287,4 tỷ đồng, tăng 15,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Trừ đi giá vốn, lợi nhuận gộp đạt hơn 204,3 tỷ đồng, tăng 7%.

Trừ đi các khoản thuế phí, Văn Phú báo lãi ròng hơn 26,5 tỷ đồng, giảm 81,4% so với mức lãi ròng 142,2 tỷ đồng của cùng kỳ năm ngoái.

Năm 2026, Văn Phú lên kế hoạch kinh doanh với doanh thu hợp nhất 4.500 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế ước đạt 720 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc quý đầu năm 2026, doanh nghiệp mới chỉ hoàn thành được 6,4% kế hoạch doanh thu và 3,7% kế hoạch lợi nhuận đã đề ra.

Tính đến ngày 31/3/2026, tổng tài sản của Văn Phú tăng 4,8% so với đầu năm, lên mức hơn 15.427,6 tỷ đồng. Trong đó, hàng tồn kho ghi nhận hơn 5.954,4 tỷ đồng; tài sản dở dang dài hạn hơn 3.022,2 tỷ đồng.



