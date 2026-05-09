18 đại diện pháp luật công ty xuất nhập khẩu, thép, cà phê...sau đây bị tạm hoãn xuất cảnh

Theo Phan Trang | 09-05-2026 - 11:38 AM | Doanh nghiệp

Trong danh sách tạm hoãn xuất cảnh mới nhất của Cục Thuế công bố 18 người là đại diện pháp luật của nhiều doanh nghiệp ở nhiều ngành nghề.

Cổng thông tin điện tử của Cục Thuế (Bộ Tài chính) vừa đăng tải thông tin về các đại diện pháp luật của doanh nghiệp thuộc diện bị thông báo tạm dừng xuất cảnh. Thông báo không chỉ ra số tiền nợ thuế của các cá nhân, tổ chức.

Danh sách người nộp thuế bị thông báo tạm hoãn xuất cảnh gồm:

Nghị định 49/2025/NĐ-CP quy định người đại diện pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã bị cưỡng chế thuế với khoản nợ từ 500 triệu đồng quá hạn trên 120 ngày; hoặc cá nhân kinh doanh, chủ hộ kinh doanh, doanh nghiệp không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký nhưng vẫn chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế sau 30 ngày kể từ khi bị thông báo áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh, có thể bị tạm hoãn xuất cảnh.

Mới đây, Bộ Tài chính đề xuất áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh với những trường hợp nợ thuế chỉ từ 1 triệu đồng, nếu không còn ở địa chỉ kinh doanh.

Theo thống kê, cả nước đang có khoảng 963.500 trường hợp thuộc diện này, gồm 325.500 doanh nghiệp và 638.000 hộ kinh doanh, với tổng số tiền nợ lên tới 32.130 tỉ đồng.

Gần một nửa trong số này có số nợ thuế từ 1 triệu đồng trở lên với 287.330 doanh nghiệp và 180.000 hộ kinh doanh, nhưng chiếm tới hơn 99% tổng số tiền nợ.

Theo Bộ Tài chính, thời gian qua việc tạm hoãn xuất cảnh đã buộc 7.100 người nộp thuế chủ động liên hệ, nộp tiền thuế nợ và được gỡ bỏ biện pháp này. Do vậy chế tài cần đủ mạnh để xử lý tình trạng nợ thuế kéo dài, đồng thời đảm bảo công bằng với những người nộp thuế đầy đủ, kịp thời.

Từ Khóa:
