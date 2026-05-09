Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lộ diện diện mạo mới của dự án chống ngập 10.000 tỷ lớn nhất Việt Nam, 6,5 triệu dân TP.HCM thoát cảnh triều cường

Anh Khôi | 09-05-2026 - 11:15 AM | Doanh nghiệp

Sau đúng một thập kỷ kể từ ngày khởi công 26/6/2016, dự án giải quyết ngập do triều khu vực TP.HCM giai đoạn I hiện ghi nhận khối lượng hoàn thành tại các cống kiểm soát triều chính đạt từ 89% đến 99%, hướng tới mục tiêu vận hành đồng bộ trong năm 2026.

Lộ diện diện mạo mới của dự án chống ngập 10.000 tỷ lớn nhất Việt Nam, 6,5 triệu dân TP.HCM thoát cảnh triều cường- Ảnh 1.

Cống ngăn triều Bến Nghé vận hành thử hồi tháng 2.2026

Dự án có quy mô đầu tư gần 10.000 tỷ đồng, thực hiện theo hình thức BT (xây dựng – chuyển giao), với mục tiêu kiểm soát ngập cho vùng diện tích 570 km2 và khoảng 6,5 triệu dân thuộc bờ hữu sông Sài Gòn.

Mặc dù kế hoạch ban đầu dự kiến hoàn thành vào năm 2018, nhưng các vướng mắc về thủ tục pháp lý và phương án thanh toán bằng quỹ đất đã khiến công trình phải tạm dừng từ tháng 11/2020 khi khối lượng thi công đạt hơn 90%.

Sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết 212/NQ-CP vào tháng 7/2025 để tháo gỡ các nút thắt tài chính, dự án đã chính thức tái khởi động từ đầu tháng 2/2026.

Theo dữ liệu cập nhật đến tháng 5/2026 , tiến độ tại 6 cống ngăn triều chính và hệ thống đê kè ven sông dài 7,8 km đang có sự phân hóa về khối lượng thực hiện.

Lộ diện diện mạo mới của dự án chống ngập 10.000 tỷ lớn nhất Việt Nam, 6,5 triệu dân TP.HCM thoát cảnh triều cường- Ảnh 2.

Dự án ngăn triều dự kiến hoàn thành trong năm 2026 kỳ vọng giảm ngập cho TPHCM

Cống Bến Nghé hiện đạt tỷ lệ hoàn thành cao nhất với 99% và đã vận hành thử nghiệm từ tháng 2/2026, trong khi cống Tân Thuận đạt 95% và cống Mương Chuối – hạng mục quy mô lớn nhất dự án – ghi nhận mức 94%. Các hạng mục còn lại gồm cống Phú Xuân đạt 92%, Phú Định đạt 90% và cống Cây Khô đạt 89%.

Lộ diện diện mạo mới của dự án chống ngập 10.000 tỷ lớn nhất Việt Nam, 6,5 triệu dân TP.HCM thoát cảnh triều cường- Ảnh 3.

Cống ngăn triều Cây Khô

Riêng các phần việc phụ trợ như đê kè, cống Cầu Kinh – Bà Bướm và nhà quản lý trung tâm hiện dao động trong khoảng từ 87% đến 95% tổng khối lượng.

Về mặt kỹ thuật, các đơn vị thi công hiện tập trung vào việc nạo vét tạo luồng, lắp đặt thiết bị cơ điện (MEP), hệ thống máy bơm và hiệu chỉnh điều khiển tự động SCADA để đảm bảo khả năng vận hành.

Lộ diện diện mạo mới của dự án chống ngập 10.000 tỷ lớn nhất Việt Nam, 6,5 triệu dân TP.HCM thoát cảnh triều cường- Ảnh 4.

Tuy nhiên, tính khả thi của lộ trình về đích trong năm 2026 vẫn phụ thuộc trực tiếp vào tiến độ hoàn thiện các thủ tục định giá 3 khu đất đã giao và bổ sung danh mục các khu đất thanh toán cho nhà đầu tư.

Để đảm bảo tính ổn định trong giai đoạn đầu khai thác, phía Trungnam Group đã đề xuất phương án tham gia vận hành công trình trong khoảng 5 năm đầu tiên kết hợp đào tạo nhân sự và chuyển giao công nghệ cho địa phương.

Lộ diện diện mạo mới của dự án chống ngập 10.000 tỷ lớn nhất Việt Nam, 6,5 triệu dân TP.HCM thoát cảnh triều cường- Ảnh 5.

Khi đi vào hoạt động, dự án được kỳ vọng sẽ chủ động điều tiết mực nước, nâng cao hiệu quả thoát nước mưa và ứng phó với biến đổi khí hậu cho khu vực nội đô TP.HCM.

Anh Khôi

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Hé lộ công ty đề xuất xây 2 tòa tháp 13 tầng tưởng niệm người quá cố giữa trung tâm Hà Nội

Hé lộ công ty đề xuất xây 2 tòa tháp 13 tầng tưởng niệm người quá cố giữa trung tâm Hà Nội Nổi bật

Chưa đầy 1 ngày nữa, Vinhomes của tỷ phú Phạm Nhật Vượng sẽ khởi công siêu dự án 23.600 tỷ đồng

Chưa đầy 1 ngày nữa, Vinhomes của tỷ phú Phạm Nhật Vượng sẽ khởi công siêu dự án 23.600 tỷ đồng Nổi bật

DXG triển khai tăng vốn hậu đổi tên

DXG triển khai tăng vốn hậu đổi tên

10:05 , 09/05/2026
Jollibee Việt Nam đạt bảo chứng quốc tế về ATTP: Để nỗi lo nhường chỗ cho những bữa ăn trăm phần trăm vui vẻ

Jollibee Việt Nam đạt bảo chứng quốc tế về ATTP: Để nỗi lo nhường chỗ cho những bữa ăn trăm phần trăm vui vẻ

10:00 , 09/05/2026
PAN Group dự kiến phát hành hơn 41 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông

PAN Group dự kiến phát hành hơn 41 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông

09:37 , 09/05/2026
Vinhomes dự kiến chào bán 5.000 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ

Vinhomes dự kiến chào bán 5.000 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ

08:55 , 09/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên