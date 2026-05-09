Lộ diện diện mạo mới của dự án chống ngập 10.000 tỷ lớn nhất Việt Nam, 6,5 triệu dân TP.HCM thoát cảnh triều cường

Cống ngăn triều Bến Nghé vận hành thử hồi tháng 2.2026

Dự án có quy mô đầu tư gần 10.000 tỷ đồng, thực hiện theo hình thức BT (xây dựng – chuyển giao), với mục tiêu kiểm soát ngập cho vùng diện tích 570 km2 và khoảng 6,5 triệu dân thuộc bờ hữu sông Sài Gòn.

Mặc dù kế hoạch ban đầu dự kiến hoàn thành vào năm 2018, nhưng các vướng mắc về thủ tục pháp lý và phương án thanh toán bằng quỹ đất đã khiến công trình phải tạm dừng từ tháng 11/2020 khi khối lượng thi công đạt hơn 90%.

Sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết 212/NQ-CP vào tháng 7/2025 để tháo gỡ các nút thắt tài chính, dự án đã chính thức tái khởi động từ đầu tháng 2/2026.

Theo dữ liệu cập nhật đến tháng 5/2026 , tiến độ tại 6 cống ngăn triều chính và hệ thống đê kè ven sông dài 7,8 km đang có sự phân hóa về khối lượng thực hiện.

Cống Bến Nghé hiện đạt tỷ lệ hoàn thành cao nhất với 99% và đã vận hành thử nghiệm từ tháng 2/2026, trong khi cống Tân Thuận đạt 95% và cống Mương Chuối – hạng mục quy mô lớn nhất dự án – ghi nhận mức 94%. Các hạng mục còn lại gồm cống Phú Xuân đạt 92%, Phú Định đạt 90% và cống Cây Khô đạt 89%.

Riêng các phần việc phụ trợ như đê kè, cống Cầu Kinh – Bà Bướm và nhà quản lý trung tâm hiện dao động trong khoảng từ 87% đến 95% tổng khối lượng.

Về mặt kỹ thuật, các đơn vị thi công hiện tập trung vào việc nạo vét tạo luồng, lắp đặt thiết bị cơ điện (MEP), hệ thống máy bơm và hiệu chỉnh điều khiển tự động SCADA để đảm bảo khả năng vận hành.

Tuy nhiên, tính khả thi của lộ trình về đích trong năm 2026 vẫn phụ thuộc trực tiếp vào tiến độ hoàn thiện các thủ tục định giá 3 khu đất đã giao và bổ sung danh mục các khu đất thanh toán cho nhà đầu tư.

Để đảm bảo tính ổn định trong giai đoạn đầu khai thác, phía Trungnam Group đã đề xuất phương án tham gia vận hành công trình trong khoảng 5 năm đầu tiên kết hợp đào tạo nhân sự và chuyển giao công nghệ cho địa phương.

Khi đi vào hoạt động, dự án được kỳ vọng sẽ chủ động điều tiết mực nước, nâng cao hiệu quả thoát nước mưa và ứng phó với biến đổi khí hậu cho khu vực nội đô TP.HCM.