Cú bắt tay của tỷ phú Phạm Nhật Vượng và Viettel

Phụng Tiên | 09-05-2026 - 22:45 PM | Doanh nghiệp

Theo thỏa thuận hợp tác, Viettel Bắc Ninh sẽ tham gia hợp tác thi công và lắp đặt các tủ đổi pin cho V-Green tại các bưu cục và địa điểm do Viettel phát triển trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Công ty Cổ phần Phát triển Trạm sạc Toàn cầu V-Green và Viettel Bắc Ninh chính thức công bố thỏa thuận hợp tác trong việc phát triển hạ tầng tủ đổi pin xe máy điện và trạm sạc ô tô điện.

Dự án khởi điểm với quy mô lên tới 6.000 tủ đổi pin được triển khai đồng loạt tại tỉnh Bắc Ninh, đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc phủ sóng hạ tầng giao thông xanh tại khu vực trọng điểm kinh tế phía Bắc.

Bên cạnh việc phối hợp thi công, Viettel Bắc Ninh sẽ cung cấp các gói Internet tốc độ cao cho toàn bộ hệ thống tủ đổi pin của V-Green tại các điểm của Viettel trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Đây là hạ tầng thiết yếu đảm bảo hệ thống luôn kết nối thông suốt, vận hành ổn định, phục vụ công tác giám sát trực tuyến 24/7 và mang lại trải nghiệm đổi pin nhanh chóng, liền mạch cho người dùng.

Sau Bắc Ninh, V-Green sẽ tiếp tục nghiên cứu triển khai hệ thống trạm sạc dành cho ô tô điện và tủ đổi pin xe máy điện VinFast ở những tỉnh thành khác có cơ sở của Viettel.

Trong thời gian qua, V-Green đã liên tục hợp tác với hàng loạt đối tác lớn như hệ thống siêu thị điện máy MediaMart, FPT Shop, Thế Giới Di Động, Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOIL) hay quần thể du lịch Sun World Ba Na Hills để mở rộng mạng lưới sạc và đổi pin cho xe điện VinFast. Trong quý II/2026, V-Green dự kiến sẽ hoàn thiện mạng lưới 60.000 tủ đổi pin xe máy điện trên toàn quốc.

Hé lộ công ty đề xuất xây 2 tòa tháp 13 tầng tưởng niệm người quá cố giữa trung tâm Hà Nội

Chưa đầy 1 ngày nữa, Vinhomes của tỷ phú Phạm Nhật Vượng sẽ khởi công siêu dự án 23.600 tỷ đồng

Tiếp tục vụ chagee.vn: Vừa đề xuất chuyển giao 0 đồng, phía sở hữu khẳng định 'không có giao dịch nào'

"Vua tôm" nói điều bất ngờ: Khách quốc tế giờ chỉ thích tôm nhỏ!

18 đại diện pháp luật công ty xuất nhập khẩu, thép, cà phê...sau đây bị tạm hoãn xuất cảnh

Lộ diện diện mạo mới của dự án chống ngập 10.000 tỷ lớn nhất Việt Nam, 6,5 triệu dân TP.HCM thoát cảnh triều cường

