Tiếp tục vụ chagee.vn: Vừa đề xuất chuyển giao 0 đồng, phía sở hữu khẳng định 'không có giao dịch nào'

Bài đăng của Asset Việt Nam khẳng định không có hoạt động thương mại với tên miền chagee.vn.

Ngày 8/5, Asset Việt Nam tiếp tục khẳng định tên miền chagee.vn hiện vẫn do doanh nghiệp này quản lý và chưa phát sinh bất kỳ giao dịch chuyển nhượng nào. Theo phía công ty, không có văn bản thỏa thuận được ký kết, không có khoản thanh toán nào được thực hiện, đồng thời tên miền cũng chưa được đưa vào bất kỳ hoạt động thương mại nào kể từ thời điểm được đăng ký quản lý.

Trước đó ngày 7/5, Asset Việt Nam cho biết đã gửi email hòa giải tới đại diện pháp lý của CHAGEE, đề xuất chuyển giao miễn phí tên miền chagee.vn với mức giá “0 đồng”. Công ty cho rằng động thái này nhằm hưởng ứng Công điện số 38 của Thủ tướng về tăng cường bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và cải thiện môi trường đầu tư.

Tuy nhiên, Asset Việt Nam nhấn mạnh việc đề xuất chuyển giao không đồng nghĩa với việc thừa nhận vi phạm và doanh nghiệp vẫn bảo lưu toàn bộ quan điểm pháp lý liên quan vụ việc. Công ty mô tả đây là “hành động thiện chí cuối cùng” có thể thực hiện trong quá trình trao đổi với phía CHAGEE.

Bên cạnh đó, Asset Việt Nam cũng phản hồi cáo buộc cho rằng doanh nghiệp đã diễn giải sai lệch thiện chí từ phía CHAGEE. Công ty dẫn lại nội dung trong thư ngỏ của thương hiệu trà sữa này, trong đó đề cập việc “những nỗ lực trao đổi mang tính xây dựng” bị hiểu sai.

Thương hiệu trà sữa Trung Quốc giữ nguyên quan điểm đòi tên miền chagee.vn.

Theo Asset Việt Nam, vào tháng 4/2026, đại diện pháp lý của CHAGEE là Rouse Việt Nam đã gửi thư khuyến cáo dài 21 trang, yêu cầu doanh nghiệp tự nguyện hủy bỏ hoặc chuyển giao tên miền chagee.vn trong thời hạn 10 ngày, kèm theo các cảnh báo pháp lý. Phía Asset cho rằng một thư khuyến cáo có thời hạn cụ thể và đi kèm cáo buộc pháp lý là khác biệt hoàn toàn với khái niệm “trao đổi thiện chí, mang tính xây dựng”.

Liên quan hoạt động của website chagee.vn, Asset Việt Nam khẳng định không sử dụng logo, phông chữ hay sản phẩm của thương hiệu trà sữa CHAGEE. Theo doanh nghiệp, giao diện website được tạo bằng công cụ AI, toàn bộ biểu mẫu liên hệ đều dẫn về Asset Việt Nam và website cũng hiển thị thông báo rõ ràng về quyền quản lý tên miền nhằm tránh gây nhầm lẫn cho người dùng.

Doanh nghiệp này cũng giải thích việc sử dụng cụm từ “Chagee Việt Nam” là theo quy ước nội bộ áp dụng cho toàn bộ hệ thống tên miền do công ty quản lý, với cấu trúc “[tên miền] + Việt Nam”, đồng thời khẳng định không nhằm mục đích mạo nhận thương hiệu.

Ngoài ra, Asset Việt Nam viện dẫn Điều 75 Luật Sở hữu trí tuệ để cho rằng hiện chưa có quyết định chính thức công nhận CHAGEE là “nhãn hiệu nổi tiếng” tại Việt Nam. Dù vậy, doanh nghiệp khẳng định không phủ nhận quyền sở hữu trí tuệ của CHAGEE đối với nhãn hiệu đã đăng ký thông qua Hệ thống Madrid, song cho rằng quyền đối với nhãn hiệu và quyền sử dụng tên miền là hai vấn đề pháp lý tách biệt.

Theo lập luận của Asset Việt Nam, việc đăng ký tên miền chagee.vn được thực hiện đúng nguyên tắc “đăng ký trước, cấp trước” theo Luật Viễn thông 2023. Công ty cho rằng website không phát sinh hoạt động thương mại thực tế, không sử dụng bộ nhận diện thương hiệu của CHAGEE và không nhằm gây nhầm lẫn với thương hiệu này.



