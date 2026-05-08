Vụ Chagee.vn: Đề xuất 'chuyển giao tên miền cho hãng trà sữa với giá 0 đồng'

Ngày 7/5, Asset Việt Nam vừa đăng tải bài viết phản hồi liên quan đến tranh chấp tên miền chagee.vn, sau khi fanpage "Chagee Vietnam" công bố thư ngỏ.

Theo đơn vị này, ngày 6/5, Asset Việt Nam đã gửi email hòa giải đến đại diện pháp lý của CHAGEE, đề xuất chuyển giao miễn phí tên miền chagee.vn với "giá 0 đồng". Theo doanh nghiệp, động thái này nhằm hưởng ứng Công điện số 38 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và cải thiện môi trường đầu tư.

Asset Việt Nam nhấn mạnh việc đề xuất chuyển giao tên miền "không đồng nghĩa với thừa nhận hành vi vi phạm" và cho biết vẫn bảo lưu toàn bộ lập luận pháp lý của mình.

"Chúng tôi đã gửi thư hòa giải, đó là hành động thiện chí cuối cùng mà chúng tôi có thể thể hiện", doanh nghiệp viết.

Tuyên bố chuyển giao tên miền chagee.vn miễn phí cho CHAGEE. Ảnh: Chụp màn hình

Ngoài thông tin đề xuất chuyển giao tên miền 0 đồng cho Chagee, Asset Việt Nam cũng làm rõ các phản hồi khi bị "tố" diễn giải sai lệch các nỗ lực thiện chí của Chagee.

Asset Việt Nam dẫn lại nội dung trong thư ngỏ của hãng trà sữa: "Đơn vị quản lý tên miền sau đó nhanh chóng có những động thái cho nỗ lực trao đổi mang tính xây dựng của chúng tôi bị diễn giải sai lệch".

Theo Asset, vào tháng 4/2026, đại diện pháp lý của CHAGEE là Công ty Luật TNHH Rouse Việt Nam đã gửi "Thư Khuyến Cáo" (Cease & Desist Letter) dài 21 trang đến hộp thư của đơn vị, yêu cầu "tự nguyện hủy bỏ hoặc chuyển giao tên miền chagee.vn cho CHAGEE", kèm các cảnh báo pháp lý.

Thư ngỏ của Chagee trước đó.

Phía Asset Việt Nam cho rằng một thư pháp lý với thời hạn phản hồi và nội dung cảnh báo không thể được xem là "nỗ lực trao đổi thiện chí". Doanh nghiệp viết: "Một 'Thư khuyến cáo' từ hãng luật quốc tế, với ngôn ngữ Cease & Desist, kèm thời hạn 10 ngày, kèm cáo buộc pháp lý và một 'nỗ lực trao đổi mang tính xây dựng, thiện chí' là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau".

Liên quan đến hoạt động của website chagee.vn, Asset Việt Nam khẳng định không sử dụng logo, font chữ hay sản phẩm của thương hiệu trà sữa Chagee. Theo doanh nghiệp này, giao diện website được tạo bằng các công cụ AI và toàn bộ biểu mẫu liên hệ đều dẫn về Asset Việt Nam. Đơn vị cũng cho biết website có popup thông báo rõ quyền quản lý tên miền nhằm tránh gây nhầm lẫn cho người dùng.

Trong bài phản hồi, Asset Việt Nam cũng đề cập đến việc sử dụng tên gọi "Chagee Việt Nam". Theo doanh nghiệp, cách đặt tên này tuân theo quy ước nội bộ với toàn bộ hệ thống tên miền mà công ty quản lý, theo cấu trúc "[tên miền] + Việt Nam". Asset cho rằng cụm từ này không nhằm "mạo nhận thương hiệu".

Doanh nghiệp đồng thời viện dẫn Điều 75 Luật Sở hữu trí tuệ để cho rằng hiện chưa có quyết định chính thức nào công nhận CHAGEE là "nhãn hiệu nổi tiếng" tại Việt Nam. Asset Việt Nam cũng nhấn mạnh rằng họ không phủ nhận quyền sở hữu trí tuệ của CHAGEE đối với nhãn hiệu đã đăng ký thông qua Hệ thống Madrid, nhưng cho rằng quyền đối với nhãn hiệu và quyền sử dụng tên miền là hai vấn đề pháp lý khác nhau.

Theo Asset Việt Nam, việc đăng ký tên miền chagee.vn được thực hiện đúng nguyên tắc "đăng ký trước, cấp trước" theo Luật Viễn thông 2023. Doanh nghiệp cho rằng website không có hoạt động thương mại thực tế, không sử dụng nhận diện thương hiệu của CHAGEE và không nhằm gây nhầm lẫn với thương hiệu này.

Cuối bài, Asset Việt Nam khẳng định sẵn sàng đối thoại nhưng "không chấp nhận việc sự thật bị bóp méo trên truyền thông", đồng thời cho biết việc chuyển giao tên miền miễn phí không xuất phát từ áp lực pháp lý hay mục đích thương mại.



