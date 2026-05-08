Khoảnh khắc Việt Nam lần đầu tiên đón siêu tàu container lớn nhất thế giới, dài gấp 5 lần máy bay Airbus A380 cập cảng

6 năm trước, đúng 15h ngày 25/10/2020, tàu Margrethe Maersk - một trong những con tàu lớn nhất thế giới đã cập cảng Quốc tế Cái Mép (CMIT), TP HCM.

Margrethe Maersk (của hãng tàu Maersk Line, Đan Mạch) có thể chở 18.000 container 20 feet. Ông Tobias Gruemmer, Giám đốc khai thác khu vực của Maersk Line cho biết, sự kiện tàu cập cảng là cột mốc quan trọng, khẳng định hạ tầng hàng hải Việt Nam đáp ứng tiềm năng tăng trưởng kinh tế trong thời gian tới.

Đó là lần đầu tiên lịch sử hàng hải Việt Nam đón siêu tàu thuộc hàng lớn nhất thế giới. Tàu container Margrethe Maersk có trọng tải 214,121 DWT, sức chở lên đến 20.000 TEU, dài gần 400 m, rộng 59m.

Có thể so sánh, chiều dài của con tàu gấp 5,5 lần tổng chiều dài máy bay Airbus A380. Nếu xếp 18.000 container 20 feet khi tàu chở đầy thành một hàng thì chiều dài lên đến trên 100 km.

Đây là một trong số ít những con tàu container lớn nhất thế giới thời điểm đó và được liên minh hãng tàu lớn nhất thế giới 2M khai thác trên tuyến dịch vụ đi bờ tây Mỹ, hàng tuần cập cảng CMIT. Cảng Quốc tế Cái Mép trở thành một trong số khoảng 20 khu bến trên toàn thế giới có đủ năng lực tiếp nhận tàu kích cỡ này.

Cảng quốc tế Cái Mép (CMIT) là liên doanh giữa Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, Cảng Sài Gòn và APM Terminals – nhà khai thác cảng container của Đan Mạch. Cảng nằm trong cụm cảng Cái Mép - Thị Vải dài hơn 20 km, hiện chiếm 30% lượng hàng hóa xuất nhập khẩu bằng container cả nước.

Theo Bảng xếp hạng Hiệu quả khai thác cảng container (CPPI) 2024 do Ngân hàng Thế giới và S&P Global Market Intelligence công bố, Cái Mép giữ vững vị trí Top 7 thế giới trên hơn 400 cảng container toàn cầu.﻿

Hiện CMIT khai thác 8 tuyến dịch vụ quốc tế kết nối trực tiếp đến châu Âu, hai bờ Mỹ, Địa Trung Hải và nội Á, giúp hàng hóa Việt Nam đi thẳng tới các thị trường lớn mà không cần trung chuyển, rút ngắn thời gian và giảm chi phí logistics.

﻿Trong 11 tháng đầu năm 2025, CMIT đã tiếp nhận khai thác hơn 350 chuyến tàu mẹ và hơn 8.000 chuyến sà lan và tàu gom hàng (feeder); về sản lượng khai thác, CMIT đạt tổng sản lượng thông qua hơn 2 triệu TEU (bao gồm sản lượng xếp dỡ cho tàu mẹ và sà lan), trong đó sản lượng tàu mẹ vượt 1,1 triệu TEU tăng 28% so với cùng kỳ, và là mức kỷ lục sản lượng 11 tháng của CMIT từ trước đến nay.