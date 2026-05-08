Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thi công sân bay làm cá chết hàng loạt: Lãnh đạo Cà Mau yêu cầu ACV đền bù cho người dân

Anh Khôi | 08-05-2026 - 13:53 PM | Doanh nghiệp

Lãnh đạo UBND tỉnh Cà Mau yêu cầu Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) khẩn trương đánh giá thiệt hại và bồi thường cho người dân sau khi sự cố rò rỉ nước mặn từ dự án sân bay gây ảnh hưởng trực tiếp đến hơn 85 ha diện tích sản xuất.

Thi công sân bay làm cá chết hàng loạt: Lãnh đạo Cà Mau yêu cầu ACV đền bù cho người dân- Ảnh 1.

Tại buổi họp dân gần đây vào 29/4/2026, hộ nuôi cá ở khóm 4 (phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau) mang cá bị chết đến tận cuộc họp để chứng minh cá nuôi bị ảnh hưởng. Ảnh: Báo Nhân Dân

Tại buổi làm việc ngày 7/5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lê Văn Sử đã trực tiếp làm việc với chủ đầu tư và các đơn vị nhà thầu về phương án xử lý thiệt hại tại phường Tân Thành.

Thi công sân bay làm cá chết hàng loạt: Lãnh đạo Cà Mau yêu cầu ACV đền bù cho người dân- Ảnh 2.

Ông Lê Văn Sử - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau. Ảnh: Tiền Phong

Trong bối cảnh các phản ánh của người dân đã xuất hiện từ giữa tháng 1/2026 nhưng tiến độ giải quyết còn chậm, ông Lê Văn Sử nhấn mạnh nguyên tắc: "Việc xử lý phải khách quan, hài hòa lợi ích giữa các bên", đồng thời khẳng định dù dự án sân bay là công trình trọng điểm nhưng không thể để ảnh hưởng đến quyền lợi và sinh kế hợp pháp của người dân địa phương.

Thi công sân bay làm cá chết hàng loạt: Lãnh đạo Cà Mau yêu cầu ACV đền bù cho người dân- Ảnh 3.

Cận cảnh khu vực cây trồng, vật nuôi ở phường Tân Thành bị ảnh hưởng (vùng xanh) nằm cạnh khu vực triển khai Dự án nâng cấp, mở rộng Cảng Hàng không Cà Mau nhìn từ trên cao. Ảnh: Báo Nhân Dân

Dữ liệu quan trắc môi trường xác định nguyên nhân kỹ thuật bắt nguồn từ việc đắp bờ bao thi công thấp, dẫn đến vỡ bờ tại khu vực kênh Đường Xuồng trong quá trình bơm cát san lấp.

Kết quả lấy mẫu cho thấy độ mặn dao động từ 9,84% đến 14,36%, cá biệt có điểm lên tới 22%, vượt ngưỡng an toàn cho hệ sinh thái nước ngọt. Sự cố này đã tác động trực tiếp đến 85,38 ha diện tích sản xuất của 92 hộ dân.

Xét dưới góc độ tài chính, thiệt hại này tạo ra áp lực bồi thường lớn do sự chênh lệch đáng kể về biên lợi nhuận giữa các mô hình canh tác. Cụ thể, trên cùng một đơn vị diện tích 1.000 m2, mô hình nuôi cá chình có chi phí đầu tư 238 triệu đồng và kỳ vọng lợi nhuận đạt 100 triệu đồng; trong khi đó, lợi nhuận từ lúa chỉ đạt khoảng 800.000 đồng mỗi vụ.

Thi công sân bay làm cá chết hàng loạt: Lãnh đạo Cà Mau yêu cầu ACV đền bù cho người dân- Ảnh 4.

Nhóm nông dân nuôi cá ở khóm 4, phường Tân Thành (tỉnh Cà Mau) vớt cá chết sắp đến thu hoạch. Ảnh: Tiền Phong

Như vậy, giá trị kinh tế trên mỗi ha nuôi cá cao gấp 125 lần so với trồng lúa, đặt ra yêu cầu tính toán bồi thường phức tạp dựa trên chi phí đầu tư và thu nhập thực tế.

Tính đến thời điểm báo cáo, tổ công tác liên ngành đã hoàn tất kiểm kê thiệt hại cho 39 trên tổng số 92 hộ dân. Để xử lý triệt để tình trạng nhiễm mặn, phương án kỹ thuật được thống nhất là thiết lập 2 trạm bơm công suất lớn nhằm tháo chua và rút nước mặn khi có mưa, do hiện tại toàn bộ hệ thống kênh rạch trong khu vực đều ghi nhận nồng độ mặn cao, không thể sử dụng để rửa mặn thủ công.

UBND tỉnh Cà Mau yêu cầu ACV và đơn vị thi công phải chấn chỉnh ngay quy trình giám sát, đảm bảo không để xảy ra tình trạng rò rỉ nước mặn trong các giai đoạn tiếp theo, đồng thời khẩn trương thống nhất phương án tài chính hỗ trợ người dân khôi phục sản xuất trong thời gian sớm nhất.

Anh Khôi

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
TGĐ Hóa chất Đức Giang (DGC): HĐQT mới sẽ kế thừa ý chí và chỉ đạo của Chủ tịch cũ

TGĐ Hóa chất Đức Giang (DGC): HĐQT mới sẽ kế thừa ý chí và chỉ đạo của Chủ tịch cũ Nổi bật

Bắt tay 'gã khổng lồ' Nhật làm thép, tỷ phú Phạm Nhật Vượng chọn đúng thế lực tỷ đô hóa ra là 'người quen' của Hòa Phát, Xuân Thiện

Bắt tay 'gã khổng lồ' Nhật làm thép, tỷ phú Phạm Nhật Vượng chọn đúng thế lực tỷ đô hóa ra là 'người quen' của Hòa Phát, Xuân Thiện Nổi bật

Lộ diện danh sách nhà đầu tư chiến lược cùng Giầy Thượng Đình làm dự án 9.900 tỷ đồng trên 'đất vàng' 277 Nguyễn Trãi

Lộ diện danh sách nhà đầu tư chiến lược cùng Giầy Thượng Đình làm dự án 9.900 tỷ đồng trên 'đất vàng' 277 Nguyễn Trãi

13:44 , 08/05/2026
Vinpearl hợp tác với 3 doanh nghiệp lữ hành hàng đầu Ấn Độ khai mở thị trường 1,47 tỷ dân

Vinpearl hợp tác với 3 doanh nghiệp lữ hành hàng đầu Ấn Độ khai mở thị trường 1,47 tỷ dân

13:30 , 08/05/2026
Điều gì đang tạo sức hút cho các khu đô thị của Bầu Hiển tại ĐBSCL?

Điều gì đang tạo sức hút cho các khu đô thị của Bầu Hiển tại ĐBSCL?

13:30 , 08/05/2026
Vụ Chagee.vn: Đề xuất 'chuyển giao tên miền cho hãng trà sữa với giá 0 đồng'

Vụ Chagee.vn: Đề xuất 'chuyển giao tên miền cho hãng trà sữa với giá 0 đồng'

11:00 , 08/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên