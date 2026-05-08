Thi công sân bay làm cá chết hàng loạt: Lãnh đạo Cà Mau yêu cầu ACV đền bù cho người dân

Tại buổi họp dân gần đây vào 29/4/2026, hộ nuôi cá ở khóm 4 (phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau) mang cá bị chết đến tận cuộc họp để chứng minh cá nuôi bị ảnh hưởng. Ảnh: Báo Nhân Dân

Tại buổi làm việc ngày 7/5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lê Văn Sử đã trực tiếp làm việc với chủ đầu tư và các đơn vị nhà thầu về phương án xử lý thiệt hại tại phường Tân Thành.

Ông Lê Văn Sử - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau. Ảnh: Tiền Phong

Trong bối cảnh các phản ánh của người dân đã xuất hiện từ giữa tháng 1/2026 nhưng tiến độ giải quyết còn chậm, ông Lê Văn Sử nhấn mạnh nguyên tắc: "Việc xử lý phải khách quan, hài hòa lợi ích giữa các bên", đồng thời khẳng định dù dự án sân bay là công trình trọng điểm nhưng không thể để ảnh hưởng đến quyền lợi và sinh kế hợp pháp của người dân địa phương.

Cận cảnh khu vực cây trồng, vật nuôi ở phường Tân Thành bị ảnh hưởng (vùng xanh) nằm cạnh khu vực triển khai Dự án nâng cấp, mở rộng Cảng Hàng không Cà Mau nhìn từ trên cao. Ảnh: Báo Nhân Dân

Dữ liệu quan trắc môi trường xác định nguyên nhân kỹ thuật bắt nguồn từ việc đắp bờ bao thi công thấp, dẫn đến vỡ bờ tại khu vực kênh Đường Xuồng trong quá trình bơm cát san lấp.

Kết quả lấy mẫu cho thấy độ mặn dao động từ 9,84% đến 14,36%, cá biệt có điểm lên tới 22%, vượt ngưỡng an toàn cho hệ sinh thái nước ngọt. Sự cố này đã tác động trực tiếp đến 85,38 ha diện tích sản xuất của 92 hộ dân.

Xét dưới góc độ tài chính, thiệt hại này tạo ra áp lực bồi thường lớn do sự chênh lệch đáng kể về biên lợi nhuận giữa các mô hình canh tác. Cụ thể, trên cùng một đơn vị diện tích 1.000 m2, mô hình nuôi cá chình có chi phí đầu tư 238 triệu đồng và kỳ vọng lợi nhuận đạt 100 triệu đồng; trong khi đó, lợi nhuận từ lúa chỉ đạt khoảng 800.000 đồng mỗi vụ.

Nhóm nông dân nuôi cá ở khóm 4, phường Tân Thành (tỉnh Cà Mau) vớt cá chết sắp đến thu hoạch. Ảnh: Tiền Phong

Như vậy, giá trị kinh tế trên mỗi ha nuôi cá cao gấp 125 lần so với trồng lúa, đặt ra yêu cầu tính toán bồi thường phức tạp dựa trên chi phí đầu tư và thu nhập thực tế.

Tính đến thời điểm báo cáo, tổ công tác liên ngành đã hoàn tất kiểm kê thiệt hại cho 39 trên tổng số 92 hộ dân. Để xử lý triệt để tình trạng nhiễm mặn, phương án kỹ thuật được thống nhất là thiết lập 2 trạm bơm công suất lớn nhằm tháo chua và rút nước mặn khi có mưa, do hiện tại toàn bộ hệ thống kênh rạch trong khu vực đều ghi nhận nồng độ mặn cao, không thể sử dụng để rửa mặn thủ công.

UBND tỉnh Cà Mau yêu cầu ACV và đơn vị thi công phải chấn chỉnh ngay quy trình giám sát, đảm bảo không để xảy ra tình trạng rò rỉ nước mặn trong các giai đoạn tiếp theo, đồng thời khẩn trương thống nhất phương án tài chính hỗ trợ người dân khôi phục sản xuất trong thời gian sớm nhất.