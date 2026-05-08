Theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2026 diễn ra ngày 6/5, cổ đông CTCP Giầy Thượng Đình (UPCoM: GTD) đã thông qua kế hoạch di dời nhà máy tại số 277 Nguyễn Trãi, phường Khương Đình, Hà Nội về khu công nghiệp Đồng Văn, tỉnh Ninh Bình vào đầu tháng 7/2026. Đồng thời, doanh nghiệp cũng được chấp thuận chủ trương đầu tư tổ hợp nhà ở thương mại, văn phòng, dịch vụ và trường học liên cấp trên khu đất rộng 3,6 ha tại địa chỉ này sau khi hoàn tất di dời.

Khu đất ở gần bên cạnh siêu dự án phức hợp cao cấp Vinhomes Galaxy (Vinhomes Cao Xà Lá) tại 233 – 233B – 235 Nguyễn Trãi với chung cư, văn phòng và trung tâm thương mại.

Theo kế hoạch, dự án có tổng vốn đầu tư gần 9.907 tỷ đồng. Trong đó, hạng mục căn hộ và thương mại dịch vụ dự kiến xây dựng cao từ 25 - 40 tầng nổi cùng 4 - 5 tầng hầm, với tổng vốn hơn 5.133 tỷ đồng. Khu văn phòng và thương mại dịch vụ có quy mô tương tự, vốn đầu tư khoảng 1.400 tỷ đồng. Ngoài ra, doanh nghiệp dự kiến dành khoảng 492 tỷ đồng để phát triển trường học liên cấp cao 8 - 12 tầng nổi cùng 2 - 3 tầng hầm.

Nguồn vốn thực hiện dự án dự kiến gồm khoảng 1.981 tỷ đồng vốn tự có, tương ứng 20% tổng mức đầu tư; phần còn lại khoảng 7.925 tỷ đồng sẽ được huy động từ vốn vay.

Tổng giám đốc Nguyễn Thành Nhơn cho biết﻿, hiện doanh nghiệp đang thực hiện các bước chuẩn bị như đo đạc, cắm mốc, hoàn thiện hồ sơ pháp lý, làm việc với các sở, ban, ngành liên quan và sẵn sàng xúc tiến đầu tư dự án tại khu đất 277 Nguyễn Trãi ngay trong năm 2026.

Một nội dung đáng chú ý khác được thông qua tại đại hội là kế hoạch hợp tác với Tổng CTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex – HOSE: VCG) để phát triển dự án 277 Nguyễn Trãi.

Cụ thể, cổ đông GTD đã chấp thuận để Vinaconex nhận chuyển nhượng 2,235 triệu cổ phần, tương đương 24,03% vốn điều lệ từ nhóm cổ đông hiện hữu mà không cần thực hiện chào mua công khai.

Hiện CTCP An Quý Hưng Holding – tổ chức liên quan đến Vinaconex – đang nắm giữ khoảng 24% vốn GTD. Sau giao dịch, Vinaconex cùng bên liên quan dự kiến sở hữu tổng cộng 48,03% vốn điều lệ Giầy Thượng Đình.

Song song với đó, doanh nghiệp dự kiến chào bán riêng lẻ 216,5 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, gấp khoảng 23 lần lượng cổ phiếu đang lưu hành hiện nay. Nếu phát hành thành công, GTD sẽ huy động khoảng 2.165 tỷ đồng, trong đó 2.000 tỷ đồng được dùng để đầu tư dự án 277 Nguyễn Trãi, phần còn lại phục vụ việc di dời nhà máy và bổ sung vốn lưu động.

Danh sách nhà đầu tư chiến lược tham gia đợt phát hành gồm ông Nguyễn Xuân Hoàng, CTCP An Quý Hưng Holding, CTCP Đầu tư Khoáng sản Yên Thủy, CTCP Đầu tư và Phát triển Thương mại Long Hải và Vinaconex.

An Quý Hưng Holding mới thành lập vào tháng 10/2025, do ông Nguyễn Xuân Tùng làm Tổng giám đốc. Công ty có vốn điều lệ 500 tỷ đồng, trong đó, ông Nguyễn Xuân Đông, Tổng Giám đốc kiêm Thành viên HĐQT Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex - VCG) nắm 79,2% vốn điều lệ, bà Đỗ Thị Thanh, vợ ông Đông nắm 19,2% và ông Nguyễn Xuân Tùng sở hữu 1,6% còn lại.

An Quý Hưng Holding là công ty mẹ nắm 99,998% vốn điều lệ của Công ty TNHH An Quý Hưng. Công ty TNHH An Quý Hưng từng nắm giữ 99,92% vốn của Công ty CP Đầu tư Pacific Holdings - cổ đông lớn nhất của Vinaconex khi doanh nghiệp này mới thành lập. Trước đây, Pacific Holdings nắm giữ 52,4% vốn Vinaconex, sau đó giảm xuống còn 45,1% (tương đương giá trị góp vốn khoảng 2.702 tỷ đồng).

Đánh giá về việc hợp tác với Vinaconex, Chủ tịch HĐQT Lê Văn Huy cho rằng đây là đối tác có kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng và bất động sản, có thể hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực triển khai dự án theo đúng định hướng phát triển của thành phố, đồng thời tối ưu hiệu quả đầu tư.

Liên quan tới mức giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu trong khi thị giá GTD đang quanh 140.000 đồng/cổ phiếu, ông Huy cho biết thanh khoản cổ phiếu hiện ở mức rất thấp, giá thị trường chưa phản ánh đầy đủ cơ sở cho một đợt phát hành quy mô lớn. Theo ông, với quy mô vốn điều lệ hiện chỉ 93 tỷ đồng, việc tăng vốn thêm hơn 2.000 tỷ đồng sẽ giúp doanh nghiệp mở rộng đáng kể năng lực tài chính.

Lãnh đạo GTD cũng nhấn mạnh các nhà đầu tư tham gia đợt phát hành đều có cam kết đồng hành dài hạn tối thiểu 3 năm, hướng tới đầu tư giá trị thay vì mục tiêu đầu cơ ngắn hạn. Công ty cho biết sẽ tiếp tục theo đuổi chiến lược tái cấu trúc và phát triển bền vững, đồng thời đảm bảo tính minh bạch và quyền lợi của cổ đông trong quá trình triển khai dự án.