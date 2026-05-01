Tiêu tốn 2 triệu giờ công tạo nên kho nổi 74.000 tấn chứa nửa triệu thùng dầu, 'ông trùm' dịch vụ Dầu khí Việt Nam thu 8.700 tỷ trong 30 ngày đầu năm

Đầu tháng 2/2026, kho nổi FSO PTSC LDV phục vụ mỏ Lạc Đà Vàng đã chính thức hạ thủy tại nhà máy Nantong StrongWind. Công trình này được thiết kế với sức chứa hơn 500.000 thùng dầu, trọng tải trên 74.000 DWT và tuổi thọ thân tàu đạt 20 năm.

Tính đến thời điểm hạ thủy, dự án đã ghi nhận gần 2 triệu giờ công thi công an toàn, phản ánh năng lực quản trị rủi ro của đội ngũ triển khai.

Kho nổi FSO PTSC LDV. Ảnh: PVS

Tại thị trường khai thác ngoài khơi khu vực Đông Nam Á và Việt Nam, dải dung tích từ 350.000 đến 700.000 thùng là tiêu chuẩn phổ biến. Mức thiết kế nửa triệu thùng của dự án Lạc Đà Vàng được tính toán nhằm tối ưu hóa hiệu suất tiếp nhận, lưu trữ và xuất dầu thô cho các mỏ khai thác quy mô tầm trung.

Sự ổn định từ mảng dịch vụ kho nổi tiếp tục đóng góp vào biên lợi nhuận của PVS trong những tháng đầu năm. Báo cáo tài chính quý 1/2026 cho thấy doanh thu thuần hợp nhất của tổng công ty đạt 8.698,7 tỷ đồng, tương đương mức tăng 44,6% so với cùng kỳ năm 2025. Lợi nhuận sau thuế ghi nhận 435,3 tỷ đồng, tăng trưởng 45,28%.

Đóng góp trực tiếp vào kết quả này, riêng bộ phận cung ứng FSO/FPSO mang về 813,6 tỷ đồng doanh thu và 43,5 tỷ đồng lợi nhuận gộp.

Ngoài ra, phần lợi nhuận được chia từ các công ty liên doanh, liên kết hoạt động trong mảng kho nổi cũng bổ sung 156,8 tỷ đồng vào cơ cấu lợi nhuận chung. Tính đến ngày 31/3/2026, tổng tài sản của riêng bộ phận này duy trì ở mức 4.542 tỷ đồng.

Việc hoàn thiện và chuẩn bị đưa vào khai thác kho nổi Lạc Đà Vàng tiếp tục phản ánh tỷ trọng thị phần của PVS trong lĩnh vực dịch vụ kỹ thuật dầu khí.

Thông qua các liên doanh như MVOT, VOFT, PTSC SEA và PTSC AP, tổng công ty hiện trực tiếp quản lý và vận hành một danh mục tài sản trải dài bao gồm FSO Orkid, FSO Golden Star, FPSO Ruby II hay FSO PTSC Biển Đông 01.

Năng lực bao quát chuỗi giá trị từ tham gia đầu tư, giám sát đóng mới đến vận hành và bảo dưỡng dài hạn là cơ sở để doanh nghiệp duy trì vị thế dẫn đầu trong phân khúc dịch vụ kho chứa dầu nổi tại thị trường nội địa.