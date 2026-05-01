Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Petrolimex góp bao nhiêu vốn khi bắt tay Xuân Cầu Holdings và Selex Motors xây trạm sạc?

Ngọc Điệp | 10-05-2026 - 00:07 AM | Doanh nghiệp

Lĩnh vực kinh doanh chính của VGX là dịch vụ sạc điện ô tô, đổi pin xe máy điện và hoạt động kinh doanh khác bổ trợ liên quan.

Chủ tịch HĐQT Xuân Cầu Holdings Tô Dũng và Chủ tịch HĐQT Petrolimex Phạm Văn Thanh tặng hoa chúc mừng Lãnh đạo CTCP Hạ tầng Năng lượng Xanh Việt Nam

Ngày 06/05/2026, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex - PLX) có Quyết định số 345/PLX-QĐ-HĐQT về việc góp vốn thành lập Công ty cổ phần Hạ tầng Năng lượng Xanh Việt Nam (VGX).

Cụ thể, Petrolimex quyết định tham gia góp vốn thành lập VGX, có vốn điều lệ 100 tỷ đồng. Trong đó, số vốn góp của Petrolimex là 35 tỷ đồng, chiếm 35% tổng vốn điều lệ của VGX.

Lĩnh vực kinh doanh chính của VGX là dịch vụ sạc điện ô tô, đổi pin xe máy điện và hoạt động kinh doanh khác bổ trợ liên quan.﻿

Công ty cổ phần Hạ tầng Năng lượng Xanh Việt Nam (VGX) là doanh nghiệp do Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex), Tập đoàn Xuân Cầu Holdings và Công ty Selex Motors thành lập.

Ông Nguyễn Hữu Phước Nguyên - nhà sáng lập kiêm CEO của ﻿Selex Motors là người đại diện pháp luật của VGX.

VGX được thành lập nhằm phát triển hệ thống hạ tầng năng lượng xanh đồng bộ, hiện đại, có khả năng kết nối rộng và sử dụng chung, phục vụ đa dạng phương tiện điện, từ xe máy, ô tô đến các mô hình vận tải và logistics trong tương lai.

Doanh nghiệp định hướng xây dựng mạng lưới trạm sạc và trạm đổi pin trên phạm vi toàn quốc, trong đó ưu tiên triển khai tại các đô thị lớn như Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, những địa bàn đang thúc đẩy lộ trình hạn chế phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch, tiến tới hình thành các khu vực phát thải thấp.

Hệ thống hạ tầng năng lượng dùng chung, có khả năng kết nối và chia sẻ giữa nhiều chủ thể do VGX phát triển cho phép tối ưu hóa nguồn lực đầu tư, giảm trùng lặp, đồng thời tạo điều kiện để mọi người dân và doanh nghiệp tiếp cận dịch vụ năng lượng thuận tiện, an toàn và tiết kiệm chi phí.

Trong giai đoạn đầu, VGX sẽ triển khai tại các đô thị có mật độ giao thông cao, sau đó mở rộng dọc các trục giao thông chính, tiến tới phủ rộng toàn quốc, góp phần thúc đẩy chuyển đổi xanh, giảm phát thải và bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Tại buổi lễ công bố thành lập VGX, Chủ tịch HĐQT Petrolimex Phạm Văn Thanh đã phát biểu: "Đây là cột mốc đầu tiên của Tập đoàn khi bước ra khỏi vùng an toàn của hoạt động kinh doanh xăng dầu truyền thống để tiến vào thị trường năng lượng cho giao thông điện, một thị trường mà tốc độ thay đổi được đo bằng tháng, công nghệ được làm mới từng quý, và người tiên phong sẽ là người định hình luật chơi cho cả ngành".﻿

Theo đó, mỗi cây xăng truyền thống của Petrolimex sẽ dần trở thành một điểm năng lượng đa dạng cho ngày mai, vừa cấp xăng dầu, vừa đổi pin, vừa sạc điện, vừa khai thác điện mặt trời áp mái.﻿

Chủ tịch HĐQT Petrolimex Phạm Văn Thanh

Theo ông Phạm Văn Thanh, bài học của những quốc gia có hệ thống năng lượng hiện đại cho thấy rất rõ: ai nắm được pin, nắm được sạc, nắm được phần mềm điều phối năng lượng, nắm được dữ liệu vận hành, người đó nắm được tương lai giao thông xanh.

"Nhưng nắm công nghệ thôi chưa đủ. Nếu thị trường, mạng lưới phân phối và niềm tin của người tiêu dùng trong nước thuộc về doanh nghiệp nước ngoài, thì việc làm chủ công nghệ cũng chỉ giải quyết được một nửa bài toán an ninh năng lượng. Chính vì vậy, Petrolimex chọn cách hợp tác cùng doanh nghiệp tư nhân Việt Nam năng động, triển vọng để đặt nền móng cho hạ tầng năng lượng xanh ngay trên đất nước mình, mở cho mọi hãng xe, mọi dòng phương tiện, phục vụ toàn dân, và quan trọng nhất, do người Việt làm chủ." - Chủ tịch Petrolimex chia sẻ.

﻿

Ngọc Điệp

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Lộ diện diện mạo mới của dự án chống ngập 10.000 tỷ lớn nhất Việt Nam, 6,5 triệu dân TP.HCM thoát cảnh triều cường

Lộ diện diện mạo mới của dự án chống ngập 10.000 tỷ lớn nhất Việt Nam, 6,5 triệu dân TP.HCM thoát cảnh triều cường Nổi bật

Liên tục mua gom, gia đình bà chủ hệ thống giáo dục quốc tế nắm trong tay số cổ phiếu ACB trị giá hơn 7.045 tỷ đồng

Liên tục mua gom, gia đình bà chủ hệ thống giáo dục quốc tế nắm trong tay số cổ phiếu ACB trị giá hơn 7.045 tỷ đồng Nổi bật

VNSteel công bố phán quyết của trọng tài về vụ tranh chấp lô đất 2 mặt tiền tại TP HCM

VNSteel công bố phán quyết của trọng tài về vụ tranh chấp lô đất 2 mặt tiền tại TP HCM

00:06 , 10/05/2026
Con tàu 64 năm tuổi lâu đời nhất Việt Nam, được công nhận là bảo vật quốc gia

Con tàu 64 năm tuổi lâu đời nhất Việt Nam, được công nhận là bảo vật quốc gia

00:05 , 10/05/2026
Tiêu tốn 2 triệu giờ công tạo nên kho nổi 74.000 tấn chứa nửa triệu thùng dầu, 'ông trùm' dịch vụ Dầu khí Việt Nam thu 8.700 tỷ trong 30 ngày đầu năm

Tiêu tốn 2 triệu giờ công tạo nên kho nổi 74.000 tấn chứa nửa triệu thùng dầu, 'ông trùm' dịch vụ Dầu khí Việt Nam thu 8.700 tỷ trong 30 ngày đầu năm

00:04 , 10/05/2026
Cú bắt tay của tỷ phú Phạm Nhật Vượng và Viettel

Cú bắt tay của tỷ phú Phạm Nhật Vượng và Viettel

22:45 , 09/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên