Petrolimex góp bao nhiêu vốn khi bắt tay Xuân Cầu Holdings và Selex Motors xây trạm sạc?

Chủ tịch HĐQT Xuân Cầu Holdings Tô Dũng và Chủ tịch HĐQT Petrolimex Phạm Văn Thanh tặng hoa chúc mừng Lãnh đạo CTCP Hạ tầng Năng lượng Xanh Việt Nam

Ngày 06/05/2026, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex - PLX) có Quyết định số 345/PLX-QĐ-HĐQT về việc góp vốn thành lập Công ty cổ phần Hạ tầng Năng lượng Xanh Việt Nam (VGX).

Cụ thể, Petrolimex quyết định tham gia góp vốn thành lập VGX, có vốn điều lệ 100 tỷ đồng. Trong đó, số vốn góp của Petrolimex là 35 tỷ đồng, chiếm 35% tổng vốn điều lệ của VGX.

Lĩnh vực kinh doanh chính của VGX là dịch vụ sạc điện ô tô, đổi pin xe máy điện và hoạt động kinh doanh khác bổ trợ liên quan.﻿

Công ty cổ phần Hạ tầng Năng lượng Xanh Việt Nam (VGX) là doanh nghiệp do Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex), Tập đoàn Xuân Cầu Holdings và Công ty Selex Motors thành lập.

Ông Nguyễn Hữu Phước Nguyên - nhà sáng lập kiêm CEO của ﻿Selex Motors là người đại diện pháp luật của VGX.

VGX được thành lập nhằm phát triển hệ thống hạ tầng năng lượng xanh đồng bộ, hiện đại, có khả năng kết nối rộng và sử dụng chung, phục vụ đa dạng phương tiện điện, từ xe máy, ô tô đến các mô hình vận tải và logistics trong tương lai.

Doanh nghiệp định hướng xây dựng mạng lưới trạm sạc và trạm đổi pin trên phạm vi toàn quốc, trong đó ưu tiên triển khai tại các đô thị lớn như Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, những địa bàn đang thúc đẩy lộ trình hạn chế phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch, tiến tới hình thành các khu vực phát thải thấp.

Hệ thống hạ tầng năng lượng dùng chung, có khả năng kết nối và chia sẻ giữa nhiều chủ thể do VGX phát triển cho phép tối ưu hóa nguồn lực đầu tư, giảm trùng lặp, đồng thời tạo điều kiện để mọi người dân và doanh nghiệp tiếp cận dịch vụ năng lượng thuận tiện, an toàn và tiết kiệm chi phí.

Trong giai đoạn đầu, VGX sẽ triển khai tại các đô thị có mật độ giao thông cao, sau đó mở rộng dọc các trục giao thông chính, tiến tới phủ rộng toàn quốc, góp phần thúc đẩy chuyển đổi xanh, giảm phát thải và bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Tại buổi lễ công bố thành lập VGX, Chủ tịch HĐQT Petrolimex Phạm Văn Thanh đã phát biểu: "Đây là cột mốc đầu tiên của Tập đoàn khi bước ra khỏi vùng an toàn của hoạt động kinh doanh xăng dầu truyền thống để tiến vào thị trường năng lượng cho giao thông điện, một thị trường mà tốc độ thay đổi được đo bằng tháng, công nghệ được làm mới từng quý, và người tiên phong sẽ là người định hình luật chơi cho cả ngành".﻿

Theo đó, mỗi cây xăng truyền thống của Petrolimex sẽ dần trở thành một điểm năng lượng đa dạng cho ngày mai, vừa cấp xăng dầu, vừa đổi pin, vừa sạc điện, vừa khai thác điện mặt trời áp mái.﻿

Chủ tịch HĐQT Petrolimex Phạm Văn Thanh

Theo ông Phạm Văn Thanh, bài học của những quốc gia có hệ thống năng lượng hiện đại cho thấy rất rõ: ai nắm được pin, nắm được sạc, nắm được phần mềm điều phối năng lượng, nắm được dữ liệu vận hành, người đó nắm được tương lai giao thông xanh.

"Nhưng nắm công nghệ thôi chưa đủ. Nếu thị trường, mạng lưới phân phối và niềm tin của người tiêu dùng trong nước thuộc về doanh nghiệp nước ngoài, thì việc làm chủ công nghệ cũng chỉ giải quyết được một nửa bài toán an ninh năng lượng. Chính vì vậy, Petrolimex chọn cách hợp tác cùng doanh nghiệp tư nhân Việt Nam năng động, triển vọng để đặt nền móng cho hạ tầng năng lượng xanh ngay trên đất nước mình, mở cho mọi hãng xe, mọi dòng phương tiện, phục vụ toàn dân, và quan trọng nhất, do người Việt làm chủ." - Chủ tịch Petrolimex chia sẻ.

﻿