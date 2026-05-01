VNSteel công bố phán quyết của trọng tài về vụ tranh chấp lô đất 2 mặt tiền tại TP HCM

Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP (VNSteel, mã CK: TVN) vừa công bố thông tin bất thường liên quan đến phán quyết của Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam đối với vụ tranh chấp số 76/25 giữa doanh nghiệp này và các đối tác liên quan đến dự án bất động sản tại TP HCM.

Theo thông tin công bố ngày 8/5, Hội đồng Trọng tài đã chấp thuận yêu cầu của VNSteel về việc chấm dứt Thỏa thuận hợp tác đầu tư giữa VNSteel và Công ty cổ phần Địa ốc An Huy.



Đáng chú ý, phán quyết yêu cầu Công ty cổ phần Địa ốc thép Việt Nam Quang Huy phải bàn giao lại cho VNSteel khu đất tại số 19/20 đường Tự Quyết, TP HCM. Khu đất được mô tả nằm ở vị trí hai mặt tiền đường, trong đó có mặt tiền đường Nguyễn Thế Truyện.



Bên cạnh đó, Hội đồng Trọng tài cũng buộc Công ty cổ phần Địa ốc An Huy và Công ty cổ phần Địa ốc thép Việt Nam Quang Huy liên đới hoàn trả cho VNSteel hơn 1,17 tỷ đồng tiền phí trọng tài và chi phí đi lại. Các nghĩa vụ này phải được thực hiện trong vòng 30 ngày kể từ ngày lập phán quyết.

Trong trường hợp chậm thanh toán, hai doanh nghiệp trên sẽ phải chịu thêm khoản lãi suất 10%/năm tương ứng với số tiền và thời gian chậm trả.



Ở chiều ngược lại, Hội đồng Trọng tài không chấp nhận yêu cầu bồi thường thiệt hại cũng như yêu cầu thanh toán chi phí tố tụng ngoài chi phí trọng tài của VNSteel.



﻿Được biết, lô đất 19/20 Tự Quyết, quận Tân Phú, TP HCM có giá trị gần 76 tỷ đồng, từ năm 2010 được chấp thuận địa điểm đầu tư xây dựng khu chung cư kết hợp thương mại dịch vụ, đến 2013 TP HCM đã chấm dứt hiệu lực dự án. Hiện lô đất này vẫn đang sử dụng cho các hoạt động của VNSteel.

Ngoài vụ tranh chấp vừa được trọng tài tuyên buộc đối tác trả lại khu đất tại quận Tân Phú (TP HCM), Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP (VNSteel) còn từng gắn với nhiều vụ việc gây chú ý liên quan các dự án đầu tư và quỹ đất lớn.

Nổi bật nhất là dự án mở rộng giai đoạn 2 Nhà máy Gang thép Thái Nguyên (TISCO 2) với tổng vốn đầu tư đội lên hơn 8.000 tỷ đồng nhưng đình trệ kéo dài, khiến nhiều cựu lãnh đạo VNSteel và TISCO bị xử lý hình sự.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp này cũng bị Thanh tra Chính phủ chỉ ra nhiều sai phạm tại dự án khu đất “vàng” 120 Hoàng Quốc Việt (quận Cầu Giấy, Hà Nội) có diện tích 2.200 m2, bao gồm các vấn đề liên quan chuyển đổi mục đích sử dụng đất, chậm triển khai dự án và nguy cơ thất thoát tài sản nhà nước sau cổ phần hóa.﻿