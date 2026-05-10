Cảng Đình Vũ chốt ngày trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 50%

CTCP Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ (mã: DVP, sàn HoSE) vừa thông báo ngày 5/6 tới đây sẽ chốt danh sách cổ đông để thực hiện chi trả cổ tức đợt 1 năm 2025 bằng tiền mặt.



Tỷ lệ thực hiện 50%, tức mỗi cổ phiếu được nhận 5.000 đồng. Thời gian thanh toán là ngày 29/6/2026

Với 40 triệu cổ phiếu đang lưu hành, DVP dự kiến sẽ chi 200 tỷ đồng cho đợt cổ tức này.

Đây là đợt chi trả cổ tức đầu tiên trong kế hoạch chia cổ tức năm 2025 với tổng tỷ lệ 80% bằng tiền mặt, đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 thông qua.

Như vậy, công ty còn một đợt chi trả nữa với tỷ lệ 30%, tương ứng khoảng 120 tỷ đồng, dự kiến hoàn tất trước ngày 30/9/2026.

Tính đến cuối quý I/2026, CTCP Cảng Hải Phòng (mã: PHP, sàn UPCoM) là công ty mẹ nắm giữ 51% vốn điều lệ DVP, ước tính sẽ thu về gần 102 tỷ đồng cổ tức trong đợt chi trả này.

CTCP Vật tư Nông sản sở hữu 18,7% vốn dự kiến nhận khoảng 37 tỷ đồng, trong khi American LLC với tỷ lệ nắm giữ 8,5% vốn sẽ thu về khoảng 17 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, Cảng Đình Vũ kết thúc quý đầu năm với doanh thu thuần 153 tỷ đồng, giảm hơn 3% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế giảm 4% xuống còn 77 tỷ đồng.

So với mục tiêu lợi nhuận trước thuế 460 tỷ đồng được ĐHĐCĐ năm 2026 thông qua, doanh nghiệp mới hoàn thành 17% chỉ tiêu lợi nhuận năm.

Trong quý đầu năm nay, DVP đạt sản lượng gần 102.000 TEU, chỉ bằng 88% so với cùng kỳ. Bước sang quý II/2026, nhà vận hành Cảng Đình Vũ tại TP Hải Phòng đặt mục tiêu sản lượng 130 ngàn TEU; doanh thu đạt gần 174 tỷ đồng và lãi trước thuế gần 77 tỷ đồng, cao hơn lần lượt 17% và 14% so với cùng kỳ năm trước.



