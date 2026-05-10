Cháy lớn kèm cột khói cao, tiếng nổ trong công ty ở Đồng Nai

Theo Uyên Châu | 10-05-2026 - 17:20 PM | Doanh nghiệp

Một vụ cháy lớn trong công ty dệt may ở Đồng Nai vừa xảy ra, cột khói cao cả trăm mét, thiêu rụi nhiều tài sản trong xưởng.

Khoảng 15 giờ chiều 10-5, đám cháy cơ bản đã được khống chế. Vụ cháy bước đầu không ghi nhận thiệt hại về người, song nhiều tài sản cùng nhà xưởng, nhà hành chính rộng hàng ngàn mét vuông của công ty bị cháy rụi.

Hiện trường vụ cháy

Gần 12 giờ trưa cùng ngày, lửa bùng lên tại khu sản xuất của Công ty TNHH G&E Việt Nam - KCN Nhơn Trạch 6, chuyên dệt may. Thời điểm sự cố công ty hoạt động.

Phát hiện sự việc, bảo vệ và nhân viên dùng hệ thống chữa cháy tại chỗ dập lửa nhưng không thành.

Do bên trong công ty, chứa nhiều nguyên vật liệu là vải cùng nhiều thiết bị ngành dệt, đám cháy nhanh chóng lan rộng ra khu nhà xưởng rộng hàng ngàn mét vuông. Cột khói bốc cao hàng trăm mét, từ xa nhiều km vẫn có thể nhìn thấy.

Ngọn lửa bùng cháy dữ dội kèm nhiều tiếng nổ lớn nên không ai dám tiếp cận gần. Một số container gần đám cháy cũng không thể di chuyển ra ngoài. Các công ty lân cận phải phun nước làm mát để ngăn cháy lan.

Vụ cháy đã thiêu rụi nhiều tài sản trong công ty

Phía Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, Công an TP Đồng Nai đã điều động 8 xe chữa cháy cùng một xe bồn tiếp nước cùng lực lượng chữa cháy tiếp cận hiện trường.

2 ngày trước, một công ty dệt may khác trong KCN Nhơn Trạch 5, gần KCN Nhơn Trạch 6, cũng xảy ra hỏa hoạn vào buổi tối, thiêu rụi nhiều tài sản, máy móc và nhà xưởng.

