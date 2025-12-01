Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ảnh, clip hiện trường vụ cháy nhà máy bia Hà Nội Habeco

01-12-2025 - 09:15 AM | Doanh nghiệp

Phía ngoài đường Hoàng Hoa Thám giao thông ùn dài theo hướng đi Phan Đình Phùng.

Sáng 1/12, Nhà máy bia Hà Nội Habeco trên đường Hoàng Hoa Thám xảy ra hỏa hoạn, cột khói bốc lên nghi ngút khiến nhiều người dân khu vực hoảng hốt.

Chỉ huy Công an phường Ngọc Hà (Hà Nội) cho biết Công an phường đang phối hợp với lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ để khống chế ngọn lửa và cứu hộ cứu nạn.

"Công an phường đang phối hợp các lực lượng có mặt ở hiện trường để chữa cháy, cứu hộ cứu nạn. Đến hiện tại, vụ hỏa hoạn chưa được dập tắt", VTC News dẫn lời lãnh đạo Công an phường Ngọc Hà cho biết.

Do khu vực cháy nằm sâu trong nhà máy, có nhiều vật liệu dễ bắt lửa nên công tác tiếp cận đang gặp không ít khó khăn. 

Thông tin trên Lao Động cho hay, đến 8h, đám cháy vẫn chưa được khống chế hoàn toàn.

Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an TP Hà Nội đã điều nhiều phương tiện cùng cán bộ chiến sĩ tới hiện trường để dập lửa, ngăn cháy lan. Một số nhân chứng sống gần khu vực nhà máy cho biết họ thấy khói đen bốc cao và nghe tiếng còi báo động vang lên liên tục

Giao thông qua khu vực và trên một số tuyến đường gần đó như Thụy Khuê, Nguyễn Đình Thi... ùn ứ cục bộ. Đặc biệt, phía ngoài đường Hoàng Hoa Thám giao thông ùn dài theo hướng đi Phan Đình Phùng.

Nguyên nhân vụ việc và thiệt hại liên quan đang được thống kê.

Hình ảnh hiện trường vụ cháy nhà máy bia Hà Nội Habeco:

Ảnh, clip hiện trường vụ cháy nhà máy bia Hà Nội Habeco- Ảnh 1.

Khu vực trước cửa nhà máy bia - Ảnh: VTC News

Ảnh, clip hiện trường vụ cháy nhà máy bia Hà Nội Habeco- Ảnh 2.

Khói đen bốc cao - Ảnh: VTC News

Ảnh, clip hiện trường vụ cháy nhà máy bia Hà Nội Habeco- Ảnh 3.

Ảnh: Kinh tế đô thị

Ảnh, clip hiện trường vụ cháy nhà máy bia Hà Nội Habeco- Ảnh 4.

Lực lượng cứu hỏa nỗ lực khống chế đám cháy - Ảnh: Kinh tế đô thị

Ảnh, clip hiện trường vụ cháy nhà máy bia Hà Nội Habeco- Ảnh 5.

Ảnh: Kinh tế đô thị

Ảnh, clip hiện trường vụ cháy nhà máy bia Hà Nội Habeco- Ảnh 6.

Đoạn đường Hoàng Hoa Thám tắc nghẽn - Ảnh: Tiền Phong


Clip cháy nhà máy bia Hà Nội - Nguồn: FB Heo mập

Cháy lớn tại Nhà máy Bia Hà Nội Habeco


Theo Trang Anh

Đời sống & pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
CEO Viettel Post kỳ vọng 100 triệu người Việt Nam cùng làm logistics

CEO Viettel Post kỳ vọng 100 triệu người Việt Nam cùng làm logistics Nổi bật

Foxconn chuẩn bị sản xuất máy bay không người lái, Xbox "made in Vietnam" tại Bắc Ninh

Foxconn chuẩn bị sản xuất máy bay không người lái, Xbox "made in Vietnam" tại Bắc Ninh Nổi bật

Cháy lớn tại Nhà máy Bia Hà Nội Habeco

Cháy lớn tại Nhà máy Bia Hà Nội Habeco

08:26 , 01/12/2025
17 con vịt bị lũ cuốn trôi vào resort của ông Phạm Nhật Vượng: Vinpearl Nha Trang tổ chức thi đặt tên, thưởng 17 cặp vé

17 con vịt bị lũ cuốn trôi vào resort của ông Phạm Nhật Vượng: Vinpearl Nha Trang tổ chức thi đặt tên, thưởng 17 cặp vé

08:20 , 01/12/2025
Tỷ phú Trần Bá Dương kể về thương vụ bán chuối trong 10 năm cho "ông trùm" nông nghiệp Fresh Del Monte: Chúng tôi phải cam kết nếu chất lượng dưới 90% chuẩn sẽ bị phạt 1 USD mỗi thùng (13 kg)

Tỷ phú Trần Bá Dương kể về thương vụ bán chuối trong 10 năm cho "ông trùm" nông nghiệp Fresh Del Monte: Chúng tôi phải cam kết nếu chất lượng dưới 90% chuẩn sẽ bị phạt 1 USD mỗi thùng (13 kg)

08:14 , 01/12/2025
Vinatech Group khai trương chi nhánh Úc, mở rộng chiến lược toàn cầu

Vinatech Group khai trương chi nhánh Úc, mở rộng chiến lược toàn cầu

08:00 , 01/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên