Ảnh, clip hiện trường vụ cháy nhà máy bia Hà Nội Habeco

Sáng 1/12, Nhà máy bia Hà Nội Habeco trên đường Hoàng Hoa Thám xảy ra hỏa hoạn, cột khói bốc lên nghi ngút khiến nhiều người dân khu vực hoảng hốt.

Chỉ huy Công an phường Ngọc Hà (Hà Nội) cho biết Công an phường đang phối hợp với lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ để khống chế ngọn lửa và cứu hộ cứu nạn.

"Công an phường đang phối hợp các lực lượng có mặt ở hiện trường để chữa cháy, cứu hộ cứu nạn. Đến hiện tại, vụ hỏa hoạn chưa được dập tắt", VTC News dẫn lời lãnh đạo Công an phường Ngọc Hà cho biết.

Do khu vực cháy nằm sâu trong nhà máy, có nhiều vật liệu dễ bắt lửa nên công tác tiếp cận đang gặp không ít khó khăn.

Thông tin trên Lao Động cho hay, đến 8h, đám cháy vẫn chưa được khống chế hoàn toàn.

Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an TP Hà Nội đã điều nhiều phương tiện cùng cán bộ chiến sĩ tới hiện trường để dập lửa, ngăn cháy lan. Một số nhân chứng sống gần khu vực nhà máy cho biết họ thấy khói đen bốc cao và nghe tiếng còi báo động vang lên liên tục

Giao thông qua khu vực và trên một số tuyến đường gần đó như Thụy Khuê, Nguyễn Đình Thi... ùn ứ cục bộ. Đặc biệt, phía ngoài đường Hoàng Hoa Thám giao thông ùn dài theo hướng đi Phan Đình Phùng.

Nguyên nhân vụ việc và thiệt hại liên quan đang được thống kê.

Hình ảnh hiện trường vụ cháy nhà máy bia Hà Nội Habeco:

Khu vực trước cửa nhà máy bia - Ảnh: VTC News

Khói đen bốc cao - Ảnh: VTC News

Ảnh: Kinh tế đô thị

Lực lượng cứu hỏa nỗ lực khống chế đám cháy - Ảnh: Kinh tế đô thị

Ảnh: Kinh tế đô thị

Đoạn đường Hoàng Hoa Thám tắc nghẽn - Ảnh: Tiền Phong





Clip cháy nhà máy bia Hà Nội - Nguồn: FB Heo mập



